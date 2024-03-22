Фиксируется движение "шахедов" в направлении Кировоградщины, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)
Воздушные силы ВСУ предупреждают о движении вражеских ударных беспилотников с северо-востока.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Сумская, Харьковская области - угроза применения ударных БпЛА! Полтавская область - движение ударных БпЛА в вашем направлении", - предупреждают в ВС.
По состоянию на 23:15 группы "шахедов" через Сумщину, Полтавщину, следуют юго-западным курсом в направлении Кировоградщины, сообщают Воздушные силы.
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Wemeral
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Самий правий Укр
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