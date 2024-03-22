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Новости Война
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Фиксируется движение "шахедов" в направлении Кировоградщины, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)

шахеди

Воздушные силы ВСУ предупреждают о движении вражеских ударных беспилотников с северо-востока.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сумская, Харьковская области - угроза применения ударных БпЛА! Полтавская область - движение ударных БпЛА в вашем направлении", - предупреждают в ВС.

По состоянию на 23:15 группы "шахедов" через Сумщину, Полтавщину, следуют юго-западным курсом в направлении Кировоградщины, сообщают Воздушные силы.

Читайте также: Силы ПВО уничтожили 92 воздушные цели из 151: 55 "Шахедов" и 37 ракет, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

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беспилотник (3783) Воздушные силы (2433) Полтавская область (1187)


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Мацька не знає, що летять робити терор в Україні?
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22.03.2024 22:56 Ответить
Мало спалили. мацька має повністюв руїнах бути. І буде. Я, ********** тільки з часом. Но точно не довго.
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22.03.2024 23:01 Ответить
Не забув. Не **********. Все буде. Тільки з часом.
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22.03.2024 23:07 Ответить
Щось шахед напрямок руху поплутав..
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22.03.2024 23:14 Ответить
Поплутав, а до чого тут Полтава?
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22.03.2024 23:21 Ответить
Біля Кременчука - .. Скільки вибухів я ще за всю війну не чув . Але схоже - більшість робота ППО .
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22.03.2024 23:58 Ответить
Пильнуймо та мовчимо, щоб окупанти Меньше знали!
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23.03.2024 00:22 Ответить
 
 