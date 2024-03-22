Фіксується рух "шахедів" в напрямку Кіровоградщини, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)
Повітряні сили ЗСУ попереджають про рух ворожих ударних безпілотників з північного сходу.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Сумська, Харківська області - загроза застосування ударних БпЛА! Полтавська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку", - попереджають у ПС.
Станом на 23-15 групи "шахедів" через Сумщину, Полтавщину, прямують південно-західним курсом у напрямку Кіровоградщини, повідомляють Повітряні сили.
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Wemeral
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