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Новини Війна
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Фіксується рух "шахедів" в напрямку Кіровоградщини, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

шахеди

Повітряні сили ЗСУ попереджають про рух ворожих ударних безпілотників з північного сходу.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Сумська, Харківська області - загроза застосування ударних БпЛА! Полтавська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку", - попереджають у ПС.

Станом на 23-15 групи "шахедів" через Сумщину, Полтавщину, прямують південно-західним курсом у напрямку Кіровоградщини, повідомляють Повітряні сили.

Також дивіться: Бойова робота української ППО на Південному напрямку у ніч на 17 березня. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4348) Повітряні сили (2771) Полтавська область (1142)


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Мацька не знає, що летять робити терор в Україні?
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22.03.2024 22:56 Відповісти
Мало спалили. мацька має повністюв руїнах бути. І буде. Я, ********** тільки з часом. Но точно не довго.
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22.03.2024 23:01 Відповісти
Не забув. Не **********. Все буде. Тільки з часом.
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22.03.2024 23:07 Відповісти
Щось шахед напрямок руху поплутав..
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22.03.2024 23:14 Відповісти
Поплутав, а до чого тут Полтава?
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22.03.2024 23:21 Відповісти
Біля Кременчука - .. Скільки вибухів я ще за всю війну не чув . Але схоже - більшість робота ППО .
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22.03.2024 23:58 Відповісти
Пильнуймо та мовчимо, щоб окупанти Меньше знали!
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23.03.2024 00:22 Відповісти
 
 