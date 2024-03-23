Демократы готовы защитить спикера Джонсона в обмен на помощь Украине, - CNN
Несколько демократов в Палате представителей Конгресса США заявили, что готовы спасти спикера Майка Джонсона от увольнения, если он утвердит помощь Украине.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на демократа от Вирджинии Абигейл Спенбергер и еще нескольких ее коллег, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Если он сделает ответственную вещь, позволив членам Конгресса проголосовать за законопроект, который будет принят и отвечает интересам нашей национальной безопасности, а затем после этого несерьезный актер, не желающий руководить, внесет предложение об отставке, то да, при таких обстоятельствах я подам предложение об отставке", – сказала она.
Такое же мнение высказали еще несколько неназванных собеседников журналистов среди демократов.
Они заявили, что в случае, если Джонсон позволит проголосовать за помощь Украине, они помогут отложить резолюцию о его отставке.
Ранее активная поклонница 45-го президента США Дональда Трампа, член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин подала ходатайство об отстранении Майка Джонсона от должности спикера Палаты представителей.
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То,что предлагают демократы Джонсону
Это обычный договорняк
ТОБТО ЛІТАКИ І ТАНКИ ЗАПРАВЛЯЮТЬ І ВОНИ ПОТІМ ******** І ВБИВАЮТЬ , а їх НПЗ не бомбить ? Ці ідіоти офуіли ????
Джонсон, самсон, будь хто- а зброя та гроші потрібні Україні швидко.
Робіть цей крок. «Захістіть» цего покидька, але зломайте гру Трампу!
Доречі, Швейцарськи банки дуже справно плавили на штампували своїм клеймомзубні золоті коронки, які надходили з Німетцьких констаборів.
А ось Швейцарія мае відношення до співпраці з гітлеровцями. Це відомі факти, коли мова йде про @швейцарських бариг@.
Путаться в Показах не требо:
1. Параша враг всего цівілізованного світу.
2. Україна бьеться з кацапами як лев гіеною.
3. Захід допомогае Україні зброею та грошима.
4. Украіні зброї Заходу не вистачає. Вона працюе з партнерами. Але змінити швидко їх «обережну позицію» поки ще не може по різним причинам. Різні країни світу по різному реагують. Це реалії, на жаль.
5. Без допомоги партнерів Україна не може отримати Перемогу.
Усе просто та зрозуміло. Крапка.
Хочешь перемоги України? Допомогай чим зможешь. Хоть позитивним коментом.
Не хочишь? Продовжуй лайнити Україну та тих хто їй допомогае.
Далі Джонсон каже, що вони готують новий пакет, де буде положення про кредит для України. Це буде економічна допомога. А щодо військової допомоги Джонсон пропонує програму, аналогічну ленд-лізу.
Але пакет, запропонований Байденом, не єдиний. У січні 2024 р. республіканцями було запропоновано альтернативний пакет, у якому є ті самі 60 млрд для України. Знаєте, чим він відрізняється від байденівського? Там немає 10 млрд. допомоги для Гази. Республіканці ніколи не проголосують за пакет, у якому буде допомога Газі, тобто хамасу. Тому вимога України до республіканців проголосувати за пакет Байдена - це вимога сплатити арабський терор проти Ізраїлю. Ні більше, ні менше. У добрій компанії виявляються українці, які вимагають дати гроші терористам.
І в цьому пакеті залишається неврегульованим питання щодо південних кордонів США. В країну вже проникло за найскромнішими оцінками 9 млн нелегалів і різко зросла злочинність. Тому республіканці не хочуть голосувати за пакет, запропонований Байденом.
Що ж сказав Байден щодо альтернативного пакету? Він сказав: ніколи і нізащо! Це означає, що для адміністрації Байдена допомога хамасу та необмежений потік нелегалів незрівнянно важливіша за допомогу Україні.
Ця інфа - ні про що.