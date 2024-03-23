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Демократы готовы защитить спикера Джонсона в обмен на помощь Украине, - CNN

Спікер Палати представників Майк Джонсон

Несколько демократов в Палате представителей Конгресса США заявили, что готовы спасти спикера Майка Джонсона от увольнения, если он утвердит помощь Украине.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на демократа от Вирджинии Абигейл Спенбергер и еще нескольких ее коллег, передает  Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Если он сделает ответственную вещь, позволив членам Конгресса проголосовать за законопроект, который будет принят и отвечает интересам нашей национальной безопасности, а затем после этого несерьезный актер, не желающий руководить, внесет предложение об отставке, то да, при таких обстоятельствах я подам предложение об отставке", – сказала она.

Такое же мнение высказали еще несколько неназванных собеседников журналистов среди демократов.

Они заявили, что в случае, если Джонсон позволит проголосовать за помощь Украине, они помогут отложить резолюцию о его отставке.

Ранее активная поклонница 45-го президента США Дональда Трампа, член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин подала ходатайство об отстранении Майка Джонсона от должности спикера Палаты представителей.

Читайте: В Конгрессе инициируют отстранение Джонсона от должности спикера Палаты представителей, - The Hill

Автор: 

Конгресс США (1243) отставка (3161) Джонсон Майк (136)


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Топ комментарии
+17
Майка Джонсона прив'язати до Орбана, а Орбану зацементувати ноги в тазику і відпустити у Тису з миром...
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23.03.2024 00:13 Ответить
+10
саме так потрібно було зробити з попереднім спікером Маккартні - гарантувати йому незняття з посади в обмін на голосування пакету для України..
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23.03.2024 00:15 Ответить
+9
рудий покидьок (в той час як путінська повія орбан робить йому мінєт) з усіх сил намагається заблокувати роботу конгресу, навіть якщо для цього треба змістити ручного джонсона
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23.03.2024 00:11 Ответить
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рудий покидьок (в той час як путінська повія орбан робить йому мінєт) з усіх сил намагається заблокувати роботу конгресу, навіть якщо для цього треба змістити ручного джонсона
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23.03.2024 00:11 Ответить
Все більше схиляюсь до думки, що вони там всі однакові.
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23.03.2024 06:19 Ответить
Бо так і є
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23.03.2024 08:45 Ответить
Майка Джонсона прив'язати до Орбана, а Орбану зацементувати ноги в тазику і відпустити у Тису з миром...
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23.03.2024 00:13 Ответить
Суперова ідея 👍
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23.03.2024 00:18 Ответить
А на фіга до Тиси тащити - там Дунай рядом ( у котрий Тиса впадає)
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23.03.2024 00:52 Ответить
План добрий, але потребує доробки в деталял, наприклад, додати в компанію фіцо.
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23.03.2024 06:09 Ответить
А потім ЗМІ напишуть, що Джонсон відгриз ноги Орбану за Україну.
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23.03.2024 09:21 Ответить
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23.03.2024 00:14 Ответить
саме так потрібно було зробити з попереднім спікером Маккартні - гарантувати йому незняття з посади в обмін на голосування пакету для України..
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23.03.2024 00:15 Ответить
Маккартні де факто зняли демократи за те, що він почав процедуру імпічменту Байдена. При цьому Джонсон цю процедуру не закрив. Ви думаєте, "демократам" важливіша допомога Україні, ніж збереження влади Байдена? Не кажучи вже про те, що через допомогу Україні вони протягують допомогу Газі на 10 млрд $. Знову ж таки, якщо не буде допомоги арабам Гази, то Байден пролетить на виборах... Це боротьба за владу і не більше того!
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23.03.2024 04:45 Ответить
Защищать - это про другое
То,что предлагают демократы Джонсону
Это обычный договорняк
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23.03.2024 00:16 Ответить
Мага перемудрила, загнавши Джонсона у руки демократів.
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23.03.2024 00:51 Ответить
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23.03.2024 00:53 Ответить
Цікава тема : США просять не бомбити НПЗ
ТОБТО ЛІТАКИ І ТАНКИ ЗАПРАВЛЯЮТЬ І ВОНИ ПОТІМ ******** І ВБИВАЮТЬ , а їх НПЗ не бомбить ? Ці ідіоти офуіли ????
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23.03.2024 00:55 Ответить
Україна висловить глибоку стурбованість.
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23.03.2024 01:07 Ответить
Уже даже не смешно.
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23.03.2024 01:04 Ответить
Это уже дешёвая мышинная возня у америкосов пошла. Шило на мыло, и чуть керосину.
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23.03.2024 01:09 Ответить
Треба приняти закон про допомогу Україні за любу ціну!

Джонсон, самсон, будь хто- а зброя та гроші потрібні Україні швидко.

Робіть цей крок. «Захістіть» цего покидька, але зломайте гру Трампу!
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23.03.2024 02:51 Ответить
Знову якісь гешефти, от вже нація бариг ...
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23.03.2024 01:23 Ответить
Нація бариг, вбивць та рабів це Параша!

Доречі, Швейцарськи банки дуже справно плавили на штампували своїм клеймомзубні золоті коронки, які надходили з Німетцьких констаборів.
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23.03.2024 02:55 Ответить
Яке я маю відношення до швейцарських банків та ще в той період? Щось знайомий нік, зараз почне відмазувати штати, та не тужься, всі притомні люди вже все зрозуміли ...
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23.03.2024 05:25 Ответить
Чи Ти маешь якесь відношення до Швейцарії? Чи ні? Це нікого не цікавить. Розмова йде про поведінку різних країн).

А ось Швейцарія мае відношення до співпраці з гітлеровцями. Це відомі факти, коли мова йде про @швейцарських бариг@.
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23.03.2024 15:51 Ответить
Слухай Ти, дурко під полосатим флагом, ти хоч сам зрозумів щось з того набору букв, що тут розмістив? Ще щось вумнічає недолуге ...
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23.03.2024 16:39 Ответить
Задрав про бариг.Це я вже чув борцунів-"патріотів",різних саакашвілей.Чий будеш "холоп"-подоляцкій,кремлівський.
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23.03.2024 05:00 Ответить
барыги, они и есть барыги. Не надо путать причиндалы с яичницей
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23.03.2024 05:08 Ответить
Конгресс США превратился в "Одесский" балаган . Позор этим барыгам, торгующим на крови
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23.03.2024 05:06 Ответить
Торгаші грьобані.
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23.03.2024 05:14 Ответить
Про « пречиндали» феди…

Путаться в Показах не требо:

1. Параша враг всего цівілізованного світу.
2. Україна бьеться з кацапами як лев гіеною.
3. Захід допомогае Україні зброею та грошима.
4. Украіні зброї Заходу не вистачає. Вона працюе з партнерами. Але змінити швидко їх «обережну позицію» поки ще не може по різним причинам. Різні країни світу по різному реагують. Це реалії, на жаль.
5. Без допомоги партнерів Україна не може отримати Перемогу.

Усе просто та зрозуміло. Крапка.

Хочешь перемоги України? Допомогай чим зможешь. Хоть позитивним коментом.

Не хочишь? Продовжуй лайнити Україну та тих хто їй допомогае.
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23.03.2024 16:09 Ответить
Гончар, ти? Я особисто ніде й ніколи на Україну слова поганого не сказав. От твоїх амриканців не поважаю. Можу довго розписувати, чому.
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23.03.2024 17:37 Ответить
Джонсон, цей "ворог України" нещодавно сказав: ми збираємося допомогти Україні, ми хочемо допомогти Україні, ми не допустимо того, щоб путін здобув перемогу в Україні. Це дослівно.
Далі Джонсон каже, що вони готують новий пакет, де буде положення про кредит для України. Це буде економічна допомога. А щодо військової допомоги Джонсон пропонує програму, аналогічну ленд-лізу.

Але пакет, запропонований Байденом, не єдиний. У січні 2024 р. республіканцями було запропоновано альтернативний пакет, у якому є ті самі 60 млрд для України. Знаєте, чим він відрізняється від байденівського? Там немає 10 млрд. допомоги для Гази. Республіканці ніколи не проголосують за пакет, у якому буде допомога Газі, тобто хамасу. Тому вимога України до республіканців проголосувати за пакет Байдена - це вимога сплатити арабський терор проти Ізраїлю. Ні більше, ні менше. У добрій компанії виявляються українці, які вимагають дати гроші терористам.

І в цьому пакеті залишається неврегульованим питання щодо південних кордонів США. В країну вже проникло за найскромнішими оцінками 9 млн нелегалів і різко зросла злочинність. Тому республіканці не хочуть голосувати за пакет, запропонований Байденом.

Що ж сказав Байден щодо альтернативного пакету? Він сказав: ніколи і нізащо! Це означає, що для адміністрації Байдена допомога хамасу та необмежений потік нелегалів незрівнянно важливіша за допомогу Україні.
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23.03.2024 08:06 Ответить
не бреши, трампіст, бо жодного альтернативного пакету респи в Конгресі не розробили, не надали для обговорення, а пропонували лише ідеї (і те - у виступах, на брифінгах, тощо). Відповідно Байден не міг сказати про нього "ніколи і нізащо".
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23.03.2024 12:29 Ответить
У Штатах своє Шапіто 95 та свої клоуни... Ох, не на часі вони клоунаду розвели; кацапня тільки но й чекає на це.
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23.03.2024 08:14 Ответить
шоу від сша, замість допомоги.
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23.03.2024 11:49 Ответить
Далеко не всі демократи голосували за відставку Маккарті; і навіть не всі демократи голосують за підтримку законопроектів від Байдена.

Ця інфа - ні про що.
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23.03.2024 12:32 Ответить
********* тільки з силою. От що заважало залишити собі по тихому десяток тактичних боєгловок? Замість цього повірили шахраям, які в потрібний момент розказують тобі про грушки на вербі.
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23.03.2024 18:40 Ответить
 
 