Демократы готовы защитить спикера Джонсона в обмен на помощь Украине, - CNN

Несколько демократов в Палате представителей Конгресса США заявили, что готовы спасти спикера Майка Джонсона от увольнения, если он утвердит помощь Украине.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на демократа от Вирджинии Абигейл Спенбергер и еще нескольких ее коллег, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Если он сделает ответственную вещь, позволив членам Конгресса проголосовать за законопроект, который будет принят и отвечает интересам нашей национальной безопасности, а затем после этого несерьезный актер, не желающий руководить, внесет предложение об отставке, то да, при таких обстоятельствах я подам предложение об отставке", – сказала она.

Такое же мнение высказали еще несколько неназванных собеседников журналистов среди демократов.

Они заявили, что в случае, если Джонсон позволит проголосовать за помощь Украине, они помогут отложить резолюцию о его отставке.

Ранее активная поклонница 45-го президента США Дональда Трампа, член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин подала ходатайство об отстранении Майка Джонсона от должности спикера Палаты представителей.

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