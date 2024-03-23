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Демократи готові захистити спікера Джонсона в обмін на допомогу Україні, - CNN

Спікер Палати представників Майк Джонсон

Декілька демократів у Палаті представників Конгресу США заявили, що готові врятувати спікера Майка Джонсона від звільнення, якщо він затвердить допомогу Україні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на демократку від Вірджинії Абігейл Спенбергер та ще кількох її колег, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Якщо він зробить відповідальну річ, дозволивши членам Конгресу проголосувати за законопроєкт, який буде прийнятий і відповідає інтересам нашої національної безпеки, а потім після цього несерйозний актор, який не хоче керувати, внесе пропозицію про відставку, то так, за таких обставин я подам пропозицію про відставку", – сказала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Конгресі ініціюють усунення Джонсона з посади спікера Палати представників, - The Hill

Таку саму думку висловили ще кілька неназваних співрозмовників журналістів серед демократів.

Вони заявили, що у випадку, якщо Джонсон дозволить проголосувати за допомогу Україні, вони допоможуть відкласти резолюцію про його відставку.

Раніше активна прихильниця 45-го президента США Дональда Трампа, членкиня Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін подала клопотання про відсторонення Майка Джонсона з посади спікера Палати представників.

Автор: 

Конгрес США (1237) відставка (1471) Джонсон Майк (143)


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Топ коментарі
+17
Майка Джонсона прив'язати до Орбана, а Орбану зацементувати ноги в тазику і відпустити у Тису з миром...
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23.03.2024 00:13 Відповісти
+10
саме так потрібно було зробити з попереднім спікером Маккартні - гарантувати йому незняття з посади в обмін на голосування пакету для України..
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23.03.2024 00:15 Відповісти
+9
рудий покидьок (в той час як путінська повія орбан робить йому мінєт) з усіх сил намагається заблокувати роботу конгресу, навіть якщо для цього треба змістити ручного джонсона
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23.03.2024 00:11 Відповісти
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рудий покидьок (в той час як путінська повія орбан робить йому мінєт) з усіх сил намагається заблокувати роботу конгресу, навіть якщо для цього треба змістити ручного джонсона
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23.03.2024 00:11 Відповісти
Все більше схиляюсь до думки, що вони там всі однакові.
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23.03.2024 06:19 Відповісти
Бо так і є
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23.03.2024 08:45 Відповісти
Майка Джонсона прив'язати до Орбана, а Орбану зацементувати ноги в тазику і відпустити у Тису з миром...
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23.03.2024 00:13 Відповісти
Суперова ідея 👍
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23.03.2024 00:18 Відповісти
А на фіга до Тиси тащити - там Дунай рядом ( у котрий Тиса впадає)
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23.03.2024 00:52 Відповісти
План добрий, але потребує доробки в деталял, наприклад, додати в компанію фіцо.
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23.03.2024 06:09 Відповісти
А потім ЗМІ напишуть, що Джонсон відгриз ноги Орбану за Україну.
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23.03.2024 09:21 Відповісти
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23.03.2024 00:14 Відповісти
саме так потрібно було зробити з попереднім спікером Маккартні - гарантувати йому незняття з посади в обмін на голосування пакету для України..
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23.03.2024 00:15 Відповісти
Маккартні де факто зняли демократи за те, що він почав процедуру імпічменту Байдена. При цьому Джонсон цю процедуру не закрив. Ви думаєте, "демократам" важливіша допомога Україні, ніж збереження влади Байдена? Не кажучи вже про те, що через допомогу Україні вони протягують допомогу Газі на 10 млрд $. Знову ж таки, якщо не буде допомоги арабам Гази, то Байден пролетить на виборах... Це боротьба за владу і не більше того!
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23.03.2024 04:45 Відповісти
Защищать - это про другое
То,что предлагают демократы Джонсону
Это обычный договорняк
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23.03.2024 00:16 Відповісти
Мага перемудрила, загнавши Джонсона у руки демократів.
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23.03.2024 00:51 Відповісти
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23.03.2024 00:53 Відповісти
Цікава тема : США просять не бомбити НПЗ
ТОБТО ЛІТАКИ І ТАНКИ ЗАПРАВЛЯЮТЬ І ВОНИ ПОТІМ ******** І ВБИВАЮТЬ , а їх НПЗ не бомбить ? Ці ідіоти офуіли ????
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23.03.2024 00:55 Відповісти
Україна висловить глибоку стурбованість.
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23.03.2024 01:07 Відповісти
Уже даже не смешно.
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23.03.2024 01:04 Відповісти
Это уже дешёвая мышинная возня у америкосов пошла. Шило на мыло, и чуть керосину.
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23.03.2024 01:09 Відповісти
Треба приняти закон про допомогу Україні за любу ціну!

Джонсон, самсон, будь хто- а зброя та гроші потрібні Україні швидко.

Робіть цей крок. «Захістіть» цего покидька, але зломайте гру Трампу!
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23.03.2024 02:51 Відповісти
Знову якісь гешефти, от вже нація бариг ...
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23.03.2024 01:23 Відповісти
Нація бариг, вбивць та рабів це Параша!

Доречі, Швейцарськи банки дуже справно плавили на штампували своїм клеймомзубні золоті коронки, які надходили з Німетцьких констаборів.
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23.03.2024 02:55 Відповісти
Яке я маю відношення до швейцарських банків та ще в той період? Щось знайомий нік, зараз почне відмазувати штати, та не тужься, всі притомні люди вже все зрозуміли ...
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23.03.2024 05:25 Відповісти
Чи Ти маешь якесь відношення до Швейцарії? Чи ні? Це нікого не цікавить. Розмова йде про поведінку різних країн).

А ось Швейцарія мае відношення до співпраці з гітлеровцями. Це відомі факти, коли мова йде про @швейцарських бариг@.
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23.03.2024 15:51 Відповісти
Слухай Ти, дурко під полосатим флагом, ти хоч сам зрозумів щось з того набору букв, що тут розмістив? Ще щось вумнічає недолуге ...
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23.03.2024 16:39 Відповісти
Задрав про бариг.Це я вже чув борцунів-"патріотів",різних саакашвілей.Чий будеш "холоп"-подоляцкій,кремлівський.
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23.03.2024 05:00 Відповісти
барыги, они и есть барыги. Не надо путать причиндалы с яичницей
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23.03.2024 05:08 Відповісти
Конгресс США превратился в "Одесский" балаган . Позор этим барыгам, торгующим на крови
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23.03.2024 05:06 Відповісти
Торгаші грьобані.
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23.03.2024 05:14 Відповісти
Про « пречиндали» феди…

Путаться в Показах не требо:

1. Параша враг всего цівілізованного світу.
2. Україна бьеться з кацапами як лев гіеною.
3. Захід допомогае Україні зброею та грошима.
4. Украіні зброї Заходу не вистачає. Вона працюе з партнерами. Але змінити швидко їх «обережну позицію» поки ще не може по різним причинам. Різні країни світу по різному реагують. Це реалії, на жаль.
5. Без допомоги партнерів Україна не може отримати Перемогу.

Усе просто та зрозуміло. Крапка.

Хочешь перемоги України? Допомогай чим зможешь. Хоть позитивним коментом.

Не хочишь? Продовжуй лайнити Україну та тих хто їй допомогае.
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23.03.2024 16:09 Відповісти
Гончар, ти? Я особисто ніде й ніколи на Україну слова поганого не сказав. От твоїх амриканців не поважаю. Можу довго розписувати, чому.
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23.03.2024 17:37 Відповісти
Джонсон, цей "ворог України" нещодавно сказав: ми збираємося допомогти Україні, ми хочемо допомогти Україні, ми не допустимо того, щоб путін здобув перемогу в Україні. Це дослівно.
Далі Джонсон каже, що вони готують новий пакет, де буде положення про кредит для України. Це буде економічна допомога. А щодо військової допомоги Джонсон пропонує програму, аналогічну ленд-лізу.

Але пакет, запропонований Байденом, не єдиний. У січні 2024 р. республіканцями було запропоновано альтернативний пакет, у якому є ті самі 60 млрд для України. Знаєте, чим він відрізняється від байденівського? Там немає 10 млрд. допомоги для Гази. Республіканці ніколи не проголосують за пакет, у якому буде допомога Газі, тобто хамасу. Тому вимога України до республіканців проголосувати за пакет Байдена - це вимога сплатити арабський терор проти Ізраїлю. Ні більше, ні менше. У добрій компанії виявляються українці, які вимагають дати гроші терористам.

І в цьому пакеті залишається неврегульованим питання щодо південних кордонів США. В країну вже проникло за найскромнішими оцінками 9 млн нелегалів і різко зросла злочинність. Тому республіканці не хочуть голосувати за пакет, запропонований Байденом.

Що ж сказав Байден щодо альтернативного пакету? Він сказав: ніколи і нізащо! Це означає, що для адміністрації Байдена допомога хамасу та необмежений потік нелегалів незрівнянно важливіша за допомогу Україні.
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23.03.2024 08:06 Відповісти
не бреши, трампіст, бо жодного альтернативного пакету респи в Конгресі не розробили, не надали для обговорення, а пропонували лише ідеї (і те - у виступах, на брифінгах, тощо). Відповідно Байден не міг сказати про нього "ніколи і нізащо".
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23.03.2024 12:29 Відповісти
У Штатах своє Шапіто 95 та свої клоуни... Ох, не на часі вони клоунаду розвели; кацапня тільки но й чекає на це.
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23.03.2024 08:14 Відповісти
шоу від сша, замість допомоги.
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23.03.2024 11:49 Відповісти
Далеко не всі демократи голосували за відставку Маккарті; і навіть не всі демократи голосують за підтримку законопроектів від Байдена.

Ця інфа - ні про що.
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23.03.2024 12:32 Відповісти
********* тільки з силою. От що заважало залишити собі по тихому десяток тактичних боєгловок? Замість цього повірили шахраям, які в потрібний момент розказують тобі про грушки на вербі.
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23.03.2024 18:40 Відповісти
 
 