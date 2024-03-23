Демократи готові захистити спікера Джонсона в обмін на допомогу Україні, - CNN

Декілька демократів у Палаті представників Конгресу США заявили, що готові врятувати спікера Майка Джонсона від звільнення, якщо він затвердить допомогу Україні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на демократку від Вірджинії Абігейл Спенбергер та ще кількох її колег, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Якщо він зробить відповідальну річ, дозволивши членам Конгресу проголосувати за законопроєкт, який буде прийнятий і відповідає інтересам нашої національної безпеки, а потім після цього несерйозний актор, який не хоче керувати, внесе пропозицію про відставку, то так, за таких обставин я подам пропозицію про відставку", – сказала вона.

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Таку саму думку висловили ще кілька неназваних співрозмовників журналістів серед демократів.

Вони заявили, що у випадку, якщо Джонсон дозволить проголосувати за допомогу Україні, вони допоможуть відкласти резолюцію про його відставку.

Раніше активна прихильниця 45-го президента США Дональда Трампа, членкиня Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін подала клопотання про відсторонення Майка Джонсона з посади спікера Палати представників.