Демократи готові захистити спікера Джонсона в обмін на допомогу Україні, - CNN
Декілька демократів у Палаті представників Конгресу США заявили, що готові врятувати спікера Майка Джонсона від звільнення, якщо він затвердить допомогу Україні.
Про це повідомляє CNN з посиланням на демократку від Вірджинії Абігейл Спенбергер та ще кількох її колег, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Якщо він зробить відповідальну річ, дозволивши членам Конгресу проголосувати за законопроєкт, який буде прийнятий і відповідає інтересам нашої національної безпеки, а потім після цього несерйозний актор, який не хоче керувати, внесе пропозицію про відставку, то так, за таких обставин я подам пропозицію про відставку", – сказала вона.
Таку саму думку висловили ще кілька неназваних співрозмовників журналістів серед демократів.
Вони заявили, що у випадку, якщо Джонсон дозволить проголосувати за допомогу Україні, вони допоможуть відкласти резолюцію про його відставку.
Раніше активна прихильниця 45-го президента США Дональда Трампа, членкиня Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін подала клопотання про відсторонення Майка Джонсона з посади спікера Палати представників.
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То,что предлагают демократы Джонсону
Это обычный договорняк
ТОБТО ЛІТАКИ І ТАНКИ ЗАПРАВЛЯЮТЬ І ВОНИ ПОТІМ ******** І ВБИВАЮТЬ , а їх НПЗ не бомбить ? Ці ідіоти офуіли ????
Джонсон, самсон, будь хто- а зброя та гроші потрібні Україні швидко.
Робіть цей крок. «Захістіть» цего покидька, але зломайте гру Трампу!
Доречі, Швейцарськи банки дуже справно плавили на штампували своїм клеймомзубні золоті коронки, які надходили з Німетцьких констаборів.
А ось Швейцарія мае відношення до співпраці з гітлеровцями. Це відомі факти, коли мова йде про @швейцарських бариг@.
Путаться в Показах не требо:
1. Параша враг всего цівілізованного світу.
2. Україна бьеться з кацапами як лев гіеною.
3. Захід допомогае Україні зброею та грошима.
4. Украіні зброї Заходу не вистачає. Вона працюе з партнерами. Але змінити швидко їх «обережну позицію» поки ще не може по різним причинам. Різні країни світу по різному реагують. Це реалії, на жаль.
5. Без допомоги партнерів Україна не може отримати Перемогу.
Усе просто та зрозуміло. Крапка.
Хочешь перемоги України? Допомогай чим зможешь. Хоть позитивним коментом.
Не хочишь? Продовжуй лайнити Україну та тих хто їй допомогае.
Далі Джонсон каже, що вони готують новий пакет, де буде положення про кредит для України. Це буде економічна допомога. А щодо військової допомоги Джонсон пропонує програму, аналогічну ленд-лізу.
Але пакет, запропонований Байденом, не єдиний. У січні 2024 р. республіканцями було запропоновано альтернативний пакет, у якому є ті самі 60 млрд для України. Знаєте, чим він відрізняється від байденівського? Там немає 10 млрд. допомоги для Гази. Республіканці ніколи не проголосують за пакет, у якому буде допомога Газі, тобто хамасу. Тому вимога України до республіканців проголосувати за пакет Байдена - це вимога сплатити арабський терор проти Ізраїлю. Ні більше, ні менше. У добрій компанії виявляються українці, які вимагають дати гроші терористам.
І в цьому пакеті залишається неврегульованим питання щодо південних кордонів США. В країну вже проникло за найскромнішими оцінками 9 млн нелегалів і різко зросла злочинність. Тому республіканці не хочуть голосувати за пакет, запропонований Байденом.
Що ж сказав Байден щодо альтернативного пакету? Він сказав: ніколи і нізащо! Це означає, що для адміністрації Байдена допомога хамасу та необмежений потік нелегалів незрівнянно важливіша за допомогу Україні.
Ця інфа - ні про що.