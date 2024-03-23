ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Подмосковье, - СМИ
Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в концертном зале "Крокус" в подмосковном Красногорске.
Об этом информирует Цензор.НЕТ о ссылкой на CNN.
"Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в России, согласно короткому заявлению, опубликованному связанным с ним информационным агентством Amaq в телеграмме", - говорится в сообщении.
CNN отмечает, что в заявлении не предоставляются доказательства подтверждения этого утверждения.
Издание The Washington Post со ссылкой на американских чиновников информирует, что террористическая группировка "ИГИЛ К", являющаяся филиалом "Исламского государства" в Афганистане, Пакистане и Иране, проявляла активность на территории России.
Как сообщает Радио Свобода, в Telegram-каналах появился скриншот с заявлением ИГИЛ о причастности организации к стрельбе в Москве. Отмечается, что эта террористическая организация ранее не раз приписывала себе атаки, совершенные другими группировками, и называла своими ударами техногенные катастрофы.
Радио Свобода не удалось подтвердить подлинность заявления. Ряд российских Telegram-каналов назвал опубликованное заявление фейковым
Напомним, в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошла стрельба и пожар, погибли 82 человека, 107 ранены.
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«Нам потрібно підтримувати канали зв'язку щодо контролю над озброєннями, щоб зменшити ризик».
Тому попередження про таракт для цивільного населення, а не на базі ракет, це красивий жест з надією, що колись аналогічно допоможуть і США.
Кому вірити: ІДІЛ чи Медвєдєву?
Цікаво ж скільки загалом кацапів добре розважилося.
Вечером в тот же день в Москве происходит теракт и уже мировое сообщество не осуждает Рашку, а соболезнует ей.
Очень похоже на осознанное самоувечье после осуществления преступления. Класическая стратегия Жертвы. Не они жертва, а мы жертва - пожалейте нас...
Кто не знает, не помнит в России в 90ые годы был страшный бардак, когда в центре Москвы муджахеды бегали с зенитками, в нулевые пришел Путин это прекратить, но тем не менее куча террактов, взорванные самолеты и прочее. Но в конце нулевых это закончилось. Россия приписала это достижение Путину, но на самом деле это заслуга того что американцы контролировали Афганистан и вычистили его от исламизма, который был оттеснен в зону племен, которую они не контролировали.
Теперь исламизм вернулся. Учитывая что все страны Средней Азии переживают демографический бум с ростом населения в разы, то текущая ситуация может выглядеть намного хуже того что было в 90-00. С чем россиян и поздравляем.
Цей шолом зберігається у Стокгольмському Королівському музеї. На шоломі Олександра Невського (тепер у музеї Кремля) теж арабський напис - "Допомога від Аллаха і близька перемога".
А так звана "шапка Мономаха" насправді, - жіночий головний убір доньки татарського хана.
Так званих "монголо-татар" ніколи не існувало, - це вигадка російських істориків позаминулого століття. Самі ж монголи ставилися до релігії дуже практично, - були тенгріанами, але могли приймати будь-яку релігію, залежно від обставин. Наприклад, певний час значна частина монголів була християнами-несторіанами. Погугліть "Желтый крестовый поход". Монголи-християни хотіли звільнити Єрусалим від ісламського панування.
От тільки чи налякались московіти після цієї акції - науці невідомо.
Перспектива точно здохнути в Донбасі може лякати їх набагато більше.
Примерно две недели назад уже было предупреждение с американской стороны российским спецслужбам о том, что были перехвачены определенные доказательства того, что готовится террористическое нападение на россиян со стороны афганистанской группы ИГИЛ-К, связанной с ИГИЛ. И мы знаем, что российское государство ответило, что информация, которая предоставлена американской стороной, недостаточно конкретна, и [они] начали жаловаться - это публично сказала даже Мария Захарова. Об этом в эфире "Дождя" заявил журналист-расследователь Христо Грозев.
"После этого были аресты в России определенных членов ячеек ИГИЛ. То есть ФСБ все-таки сочла, что они знают, кого арестовать, и они приступили к этим арестам. Нужно ждать, какие версии будут представлены официальным следствием, потому что здесь варианты разные - если действительно будет указано на след ИГИЛ, то, скорее всего, это реально так и было, хотя мы в The Insider и Spigel уже год наблюдаем, как российское ГРУ зачем-то обучает афганских молодых людей, которых привезли из Афганистана в Россию. Здесь остается вопрос, возможен ли российский след в таком теракте. Но, скорее всего, если это окажется афганистанский след, то надо искать причину, почему ИГИЛ-К именно сейчас решили напасть на Россию.
Если указано будет не на ИГИЛ, а не на Российский добровольческий корпус или украинский след, тогда все становится намного сложнее. Тогда мотивации для ФСБ придумать ложный след становится намного больше, чем в афганском варианте. Один из мотивов - создать условия для всеобщей мобилизации, чего мы ожидали. […] Сейчас надо ждать, на кого они укажут, и тогда будем рассматривать доказательства".
Один затриманий учасник нападу на концертний зал «Крокус Сіті Холл» у підмосковному Красногорську йшов по вулиці з автоматом і виявився громадянином Шрі Ланки.
Короче, "крокус" не рассчитался за поставки...
4 чоловікам здається дуже неймовірним
Це треба заздалегідь щось завозити
Ми бачимо що даже влучання ракети ве дає такого пожару
"Палестинское движение ХАМАС осудило теракт в "Крокусе", выразило соболезнования народу России."
Незважаючи на те, що обстріл ГЕС набагато страшніший, нарід світу обговорює мордорський теракт. Мети досягнуто.