ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Подмосковье, - СМИ

Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в концертном зале "Крокус" в подмосковном Красногорске.

Об этом информирует Цензор.НЕТ о ссылкой на CNN.

"Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в России, согласно короткому заявлению, опубликованному связанным с ним информационным агентством Amaq в телеграмме", - говорится в сообщении.

CNN отмечает, что в заявлении не предоставляются доказательства подтверждения этого утверждения.

Издание The Washington Post со ссылкой на американских чиновников информирует, что террористическая группировка "ИГИЛ К", являющаяся филиалом "Исламского государства" в Афганистане, Пакистане и Иране, проявляла активность на территории России.

Как сообщает Радио Свобода, в Telegram-каналах появился скриншот с заявлением ИГИЛ о причастности организации к стрельбе в Москве. Отмечается, что эта террористическая организация ранее не раз приписывала себе атаки, совершенные другими группировками, и называла своими ударами техногенные катастрофы.

Радио Свобода не удалось подтвердить подлинность заявления. Ряд российских Telegram-каналов назвал опубликованное заявление фейковым

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Напомним, в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошла стрельба и пожар, погибли 82 человека, 107 ранены.