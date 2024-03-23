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ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Подмосковье, - СМИ

москва,стрілянина,крокус

Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в концертном зале "Крокус" в подмосковном Красногорске.

Об этом информирует Цензор.НЕТ о ссылкой на  CNN.

"Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в России, согласно короткому заявлению, опубликованному связанным с ним информационным агентством Amaq в телеграмме", - говорится в сообщении.

CNN отмечает, что в заявлении не предоставляются доказательства подтверждения этого утверждения.

Издание The Washington Post со ссылкой на американских чиновников информирует, что террористическая группировка "ИГИЛ К", являющаяся филиалом "Исламского государства" в Афганистане, Пакистане и Иране, проявляла активность на территории России.

Как сообщает Радио Свобода, в Telegram-каналах появился скриншот с заявлением ИГИЛ о причастности организации к стрельбе в Москве. Отмечается, что эта террористическая организация ранее не раз приписывала себе атаки, совершенные другими группировками, и называла своими ударами техногенные катастрофы.

Радио Свобода не удалось подтвердить подлинность заявления. Ряд российских Telegram-каналов назвал опубликованное заявление фейковым

Читайте: Обвинение Украины в причастности к стрельбе в Подмосковье - провокация Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии, - МИД

Напомним, в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошла стрельба и пожар, погибли 82 человека, 107 ранены.

Автор: 

россия (96231) теракт (2314) Исламское государство (599)


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Топ комментарии
+41
Чому теперь? Вони ним завжди були.
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23.03.2024 00:24 Ответить
+27
Та вы шо?
Игил теперь - одно из подразделений ФСБ?
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23.03.2024 00:22 Ответить
+27
..
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23.03.2024 00:27 Ответить
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Go f yourself Russian pig.
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23.03.2024 01:58 Ответить
Сполучені Штати вважають за необхідне підтримувати контакти з Росією щодо контролю над озброєннями, щоб зменшити ризики, заявив заступник голови Національного агентства з ядерної безпеки країни (NNSA) Френк Роуз.
«Нам потрібно підтримувати канали зв'язку щодо контролю над озброєннями, щоб зменшити ризик».

Тому попередження про таракт для цивільного населення, а не на базі ракет, це красивий жест з надією, що колись аналогічно допоможуть і США.
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23.03.2024 01:34 Ответить
Похоже на правду. Наркоманский почерк ИГИЛ. И обычное для них полное отсутствие логики, времени, места и причин. Генератор случайных терактов.
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23.03.2024 01:28 Ответить
А Медвєдєв каже, що Україна.
Кому вірити: ІДІЛ чи Медвєдєву?
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23.03.2024 01:31 Ответить
ІДІЛ точно не вживає спиртного.
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23.03.2024 01:38 Ответить
Це щось аутоімуне...
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23.03.2024 01:45 Ответить
Так а сам концерт вже закінчився чи все ще палає?
Цікаво ж скільки загалом кацапів добре розважилося.
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23.03.2024 01:49 Ответить
Молоді, бородаті мужчини пронесли на концерт вибухівку і автомати! Віримо!
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23.03.2024 01:57 Ответить
таджики не бородаті. таких на ********* мільйони живуть і працюють.
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23.03.2024 11:12 Ответить
Обратите внимание на ход - Ночью Рашка наносит масированный удар по энергосистеме Украины, по днепровской ГЭС, убивает мирных жителей.

Вечером в тот же день в Москве происходит теракт и уже мировое сообщество не осуждает Рашку, а соболезнует ей.

Очень похоже на осознанное самоувечье после осуществления преступления. Класическая стратегия Жертвы. Не они жертва, а мы жертва - пожалейте нас...
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23.03.2024 02:05 Ответить
Відвернути увагу від фашистських дій путіна....
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23.03.2024 02:14 Ответить
Нет, это конспирология.
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23.03.2024 02:37 Ответить
Так как все понятно. Это афганцы. Короче, когда только талибы снова вернули себе власть в Афганистане все аналитики писали что это приведет к росту исламизма в регионе и главные жертвы исламизма будут страны Средней Азии и России.

Кто не знает, не помнит в России в 90ые годы был страшный бардак, когда в центре Москвы муджахеды бегали с зенитками, в нулевые пришел Путин это прекратить, но тем не менее куча террактов, взорванные самолеты и прочее. Но в конце нулевых это закончилось. Россия приписала это достижение Путину, но на самом деле это заслуга того что американцы контролировали Афганистан и вычистили его от исламизма, который был оттеснен в зону племен, которую они не контролировали.


Теперь исламизм вернулся. Учитывая что все страны Средней Азии переживают демографический бум с ростом населения в разы, то текущая ситуация может выглядеть намного хуже того что было в 90-00. С чем россиян и поздравляем.
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23.03.2024 02:41 Ответить
В 10ые годы ЦРУ, которое активно действовало в Афганистане уничтожало все опасные ячейки всяких фанатиков. Но теперь ЦРУ с Афганистана ушло. Ячейки начнут крепнуть и разрастаться. Может и талибов свергнут в какой-то момент.
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23.03.2024 02:46 Ответить
Мечеть ( место поклонения) на латыни mosque, на аглийском, французком, немецком звучит также
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23.03.2024 08:35 Ответить
Хорасан - это суниты. они ненавидят шиитов иранцев, они против талибов афганских. а талибы сейчас дружат с кацапами. к тому же в Афганистане проживает очень много таджиков.. и если этот Хорасан валит шиитов КСИР в Иране, то до вчерашних событий в мацкве было уже недалеко. и подобное, скорее всего будет продолжаться на ********* и дальше.
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23.03.2024 11:19 Ответить
Обычные патриоты своих наций. Просто в этих странах они становятся под знамя ислама. Ничего особенного в текущем исламизме нет.
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23.03.2024 18:05 Ответить
И всем напоминаю, что Аллах создал Москву. Москва город ислама.
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23.03.2024 02:43 Ответить
Шелом князя Івана Васільєвіча - Мухаммад Аллаху Акбар.
Цей шолом зберігається у Стокгольмському Королівському музеї. На шоломі Олександра Невського (тепер у музеї Кремля) теж арабський напис - "Допомога від Аллаха і близька перемога".
А так звана "шапка Мономаха" насправді, - жіночий головний убір доньки татарського хана.

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23.03.2024 08:38 Ответить
Золота Орда, - це татарська держава, хоча й заснована монгольськими ханами.
Так званих "монголо-татар" ніколи не існувало, - це вигадка російських істориків позаминулого століття. Самі ж монголи ставилися до релігії дуже практично, - були тенгріанами, але могли приймати будь-яку релігію, залежно від обставин. Наприклад, певний час значна частина монголів була християнами-несторіанами. Погугліть "Желтый крестовый поход". Монголи-християни хотіли звільнити Єрусалим від ісламського панування.

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23.03.2024 12:58 Ответить
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23.03.2024 08:42 Ответить
дилетанти рукожопі, на 140млн. поганців всього 80 "двухсотих"
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23.03.2024 03:45 Ответить
Ясно одне: це привід провести мобілізацію.
От тільки чи налякались московіти після цієї акції - науці невідомо.
Перспектива точно здохнути в Донбасі може лякати їх набагато більше.
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23.03.2024 04:32 Ответить
ну да. провести мобілізацію і кинути тих чмобіків в Україну на м'ясо. це так, якби той теракт вчора організувала би сама гебня.. проте, і це вже відомо, - це справа не гебні, а справа рук Хорасан. тож мобілізація тут кацам не допоможе
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23.03.2024 11:45 Ответить
"Христо Грозев о теракте в Москве

Примерно две недели назад уже было предупреждение с американской стороны российским спецслужбам о том, что были перехвачены определенные доказательства того, что готовится террористическое нападение на россиян со стороны афганистанской группы ИГИЛ-К, связанной с ИГИЛ. И мы знаем, что российское государство ответило, что информация, которая предоставлена американской стороной, недостаточно конкретна, и [они] начали жаловаться - это публично сказала даже Мария Захарова. Об этом в эфире "Дождя" заявил журналист-расследователь Христо Грозев.

"После этого были аресты в России определенных членов ячеек ИГИЛ. То есть ФСБ все-таки сочла, что они знают, кого арестовать, и они приступили к этим арестам. Нужно ждать, какие версии будут представлены официальным следствием, потому что здесь варианты разные - если действительно будет указано на след ИГИЛ, то, скорее всего, это реально так и было, хотя мы в The Insider и Spigel уже год наблюдаем, как российское ГРУ зачем-то обучает афганских молодых людей, которых привезли из Афганистана в Россию. Здесь остается вопрос, возможен ли российский след в таком теракте. Но, скорее всего, если это окажется афганистанский след, то надо искать причину, почему ИГИЛ-К именно сейчас решили напасть на Россию.

Если указано будет не на ИГИЛ, а не на Российский добровольческий корпус или украинский след, тогда все становится намного сложнее. Тогда мотивации для ФСБ придумать ложный след становится намного больше, чем в афганском варианте. Один из мотивов - создать условия для всеобщей мобилизации, чего мы ожидали. […] Сейчас надо ждать, на кого они укажут, и тогда будем рассматривать доказательства".
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23.03.2024 04:36 Ответить
в Афганыстані проживає багато етнічних груп. гебня могли навчати і навчали молодих талібів, проте в Афгані є етнічні групи, які не змирились з режимом Талібану і пішли в гори. от на базі тих груп і створили філію ІДІЛ - Хорасан. і той Хорасан недавно в Ірані мочканув близько сотні вартових ісламської революції на поминках генерала КВІР, якого раніше мочканули американці. і вже ходять слухи, що за тим Хорасаном стоять МІ-6. і тепер вони до мацкви вже добрались. а мотив простий. їм може бути байдуже до України взагалі, проте їм небайдуже за ті всі мільйони жертв мусульман після нападу совєтів на Афганістан, на Чечню, на Сирію... тільки в одному Афганістані за 9 років війни совєти винищили більше 3 млн афганців.. тож, як кажуть, помста - це страва, яка подається холодною. не думаю, що подібна вилазка на ********* буде останньою.. більше схоже, що це тільки початок..
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23.03.2024 11:43 Ответить
"вже ходять слухи, що за тим Хорасаном стоять МІ-6." Такі чутки кидають із ФСБ
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23.03.2024 12:02 Ответить
може й так. головне тут те, що Хорасан вже добрався до кореня зла. тож нехай працюють.
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23.03.2024 12:23 Ответить
Провінція Хорасан з давніх-давен належала туркам-сельджукам. Прівєт кремлю від султана Ердогана
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23.03.2024 14:11 Ответить
це ж вони мочканули цапського посла в Туреччині?
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23.03.2024 14:16 Ответить
Я думав кацапи РДК приплетуть😁
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23.03.2024 04:41 Ответить
то ти думав, що ти думав. а в реалі ляпаєш не думаючи. ігіл же сам признався і ти пишеш під статтею яка саме про це. кацапи будуть протирічити ігілу? ігіл швиденько об"явив. кацапам вже нічого казать.
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23.03.2024 07:38 Ответить
та ні. казати вони будуть продовжувати і далі, що до теракту причетна Україна. і там по барабану, хто взяв на себе відповідальність за теракт. бидломасі потрібно впарити, що за цим стоїть Україна, щоб ще більше бидла стало підтримувати "сво".. а гебня реально паралельно буде займатись тим ІДІЛом.
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23.03.2024 14:27 Ответить
І , забереш свої слова назад, кацапи приплели український слід, так не РДК, але все ж таки.
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23.03.2024 17:27 Ответить
Знов варіант "рязанський сахарок",но вже у москві.Тепер дивимося за реакцією "нашої" влади.Буданов,мзс,подоляк,блазень.
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23.03.2024 04:54 Ответить
Я буду болеть за две стороны . Чем больше они друг друга перемочят , тем лучьше для цевилизованного мира. Думаю что игил ещё много подаркой подготовил для русни.
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23.03.2024 05:04 Ответить
Знову ці(Не заважайте москалям мотивувати мабілізацию)
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23.03.2024 06:05 Ответить
Вроде удалили уже это сообщение. Теракт путин сдела 146%. Он все теракты на россии делает. Даже если ИГИЛ исполнители, то заказчик пуйло.
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23.03.2024 06:14 Ответить
‎‎22.‎03.‎2024

Один затриманий учасник нападу на концертний зал «Крокус Сіті Холл» у підмосковному Красногорську йшов по вулиці з автоматом і виявився громадянином Шрі Ланки.
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23.03.2024 06:29 Ответить
Терористи напали на терористів, оце так, несподіванка.
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23.03.2024 06:38 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.03.2024 09:17 Ответить
мокшани більше року тренують на своїх базах афганських бородатих союзників,сам ху@ло новорюрикович бородатих іділовців запрошував на свій форум в путінбургу. іділ прийде порядок наведе).
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23.03.2024 06:53 Ответить
а це здача заліку
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23.03.2024 09:31 Ответить
Больше похоже на разборки за наркотрафик!
Короче, "крокус" не рассчитался за поставки...
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23.03.2024 06:53 Ответить
Або ж друган Вован на бабло кинув.
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23.03.2024 10:30 Ответить
Невже знову проведуть "спецоперацію" в Афганістані?
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23.03.2024 06:55 Ответить
Не астанавливайтесь. Ми вимагаємо продовження концерту. Давайте на біс, тьфу ти, давіть біса.
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23.03.2024 06:56 Ответить
Підпалити таку будівлюз автономною системоюпожарогасіння
4 чоловікам здається дуже неймовірним

Це треба заздалегідь щось завозити
Ми бачимо що даже влучання ракети ве дає такого пожару
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23.03.2024 07:05 Ответить
Игил, а чего так?
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23.03.2024 07:29 Ответить
Не пошли на пользу те миллионы что скормил Кремль моджахедам.
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23.03.2024 07:36 Ответить
...значить, остаточно, точно, заворушка зв'язана з сортірним кремлем
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23.03.2024 08:06 Ответить
Черговий рязанскій сахар.
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23.03.2024 08:11 Ответить
Ці теж захвилювалися в зв'язку з такими новинами:

"Палестинское движение ХАМАС осудило теракт в "Крокусе", выразило соболезнования народу России."
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23.03.2024 08:24 Ответить
Джамжут і Ровшан прийшли за розрахунком.
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23.03.2024 08:43 Ответить
Не здивуюсь, якщо це робота одного зі спецрозділів ФСБ (можливо й руками ісламістів)
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23.03.2024 08:50 Ответить
Чкий там ІДІЛ?, звичайна фсбшна спєцопєрація, по указу ***...ла!
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23.03.2024 08:54 Ответить
одни терористи кошмарять других
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23.03.2024 09:29 Ответить
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23.03.2024 09:49 Ответить
"ІДІЛ К", яке є філією "Ісламської держави" в Афганістані - от і відповідь, чого Байден пішов з Афганістану. МНОГОХОДОВОЧКА!
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23.03.2024 09:54 Ответить
Кацапи влаштовують теракт з ДніпроГЕС, щоб відволікти увагу, влаштовують теракт в мацкві.
Незважаючи на те, що обстріл ГЕС набагато страшніший, нарід світу обговорює мордорський теракт. Мети досягнуто.
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23.03.2024 10:00 Ответить
ІД завжди пистить про такі теракти, ніби це вони, і дуже часто потім виявляється, що вони спистіли.
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23.03.2024 12:23 Ответить
а игил кто создал?рашка же и создала!но мне не верится что какой то там игил устроил им теракт.тут явно фсб работало чтобы потом ***** гайки закрутило!
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23.03.2024 14:27 Ответить
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