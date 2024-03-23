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ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт у Підмосков’ї, - ЗМІ

москва,стрілянина,крокус

Терористичне угруповання ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі "Крокус" у підмосковному Красногорську.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  CNN.

"Терористичне угрупування ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт в Росії, згідно з короткою заявою, опублікованою пов'язаним з ним інформаційним агентством Amaq в телеграмі", - йдеться у повідомленні.

CNN зауважує, що у заяві не надаються докази на підтвердження цього твердження.

Видання The Washington Post із посиланням на американських чиновників інформує, що терористичне угрупування "ІДІЛ К", яке є філією "Ісламської держави" в Афганістані, Пакистані та Ірані, проявляло активність на території Росії.

Як повідомляє Радіо Свобода, в Telegram-каналах з'явився скриншот із заявою ІДІЛ про причетність організації до стрілянини у Москві. Зазначається, що ця терористична організація раніше неодноразово приписувала собі атаки, вчинені іншими угрупованнями, і називала своїми ударами техногенні катастрофи.

Радіо Свобода не вдалося підтвердити справжність заяви. Низка російських Telegram-каналів назвала опубліковану заяву фейковою

Також читайте: Звинувачення України у причетності до стрілянини в Підмосков’ї - провокація Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії, - МЗС

Нагадаємо, 22 березня увечері у Підмосков’ї сталася стрілянина та пожежа в концертному залі "Крокус Сіті Холл": повідомлялося про 40 вбитих і понад 100 поранених.

Автор: 

росія (66104) теракт (1027) ІДІЛ (307)


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Топ коментарі
+41
Чому теперь? Вони ним завжди були.
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23.03.2024 00:24 Відповісти
+27
Та вы шо?
Игил теперь - одно из подразделений ФСБ?
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23.03.2024 00:22 Відповісти
+27
..
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23.03.2024 00:27 Відповісти
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Go f yourself Russian pig.
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23.03.2024 01:58 Відповісти
Сполучені Штати вважають за необхідне підтримувати контакти з Росією щодо контролю над озброєннями, щоб зменшити ризики, заявив заступник голови Національного агентства з ядерної безпеки країни (NNSA) Френк Роуз.
«Нам потрібно підтримувати канали зв'язку щодо контролю над озброєннями, щоб зменшити ризик».

Тому попередження про таракт для цивільного населення, а не на базі ракет, це красивий жест з надією, що колись аналогічно допоможуть і США.
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23.03.2024 01:34 Відповісти
Похоже на правду. Наркоманский почерк ИГИЛ. И обычное для них полное отсутствие логики, времени, места и причин. Генератор случайных терактов.
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23.03.2024 01:28 Відповісти
А Медвєдєв каже, що Україна.
Кому вірити: ІДІЛ чи Медвєдєву?
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23.03.2024 01:31 Відповісти
ІДІЛ точно не вживає спиртного.
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23.03.2024 01:38 Відповісти
Це щось аутоімуне...
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23.03.2024 01:45 Відповісти
Так а сам концерт вже закінчився чи все ще палає?
Цікаво ж скільки загалом кацапів добре розважилося.
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23.03.2024 01:49 Відповісти
Молоді, бородаті мужчини пронесли на концерт вибухівку і автомати! Віримо!
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23.03.2024 01:57 Відповісти
таджики не бородаті. таких на ********* мільйони живуть і працюють.
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23.03.2024 11:12 Відповісти
Обратите внимание на ход - Ночью Рашка наносит масированный удар по энергосистеме Украины, по днепровской ГЭС, убивает мирных жителей.

Вечером в тот же день в Москве происходит теракт и уже мировое сообщество не осуждает Рашку, а соболезнует ей.

Очень похоже на осознанное самоувечье после осуществления преступления. Класическая стратегия Жертвы. Не они жертва, а мы жертва - пожалейте нас...
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23.03.2024 02:05 Відповісти
Відвернути увагу від фашистських дій путіна....
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23.03.2024 02:14 Відповісти
Нет, это конспирология.
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23.03.2024 02:37 Відповісти
Так как все понятно. Это афганцы. Короче, когда только талибы снова вернули себе власть в Афганистане все аналитики писали что это приведет к росту исламизма в регионе и главные жертвы исламизма будут страны Средней Азии и России.

Кто не знает, не помнит в России в 90ые годы был страшный бардак, когда в центре Москвы муджахеды бегали с зенитками, в нулевые пришел Путин это прекратить, но тем не менее куча террактов, взорванные самолеты и прочее. Но в конце нулевых это закончилось. Россия приписала это достижение Путину, но на самом деле это заслуга того что американцы контролировали Афганистан и вычистили его от исламизма, который был оттеснен в зону племен, которую они не контролировали.


Теперь исламизм вернулся. Учитывая что все страны Средней Азии переживают демографический бум с ростом населения в разы, то текущая ситуация может выглядеть намного хуже того что было в 90-00. С чем россиян и поздравляем.
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23.03.2024 02:41 Відповісти
В 10ые годы ЦРУ, которое активно действовало в Афганистане уничтожало все опасные ячейки всяких фанатиков. Но теперь ЦРУ с Афганистана ушло. Ячейки начнут крепнуть и разрастаться. Может и талибов свергнут в какой-то момент.
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23.03.2024 02:46 Відповісти
Мечеть ( место поклонения) на латыни mosque, на аглийском, французком, немецком звучит также
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23.03.2024 08:35 Відповісти
Хорасан - это суниты. они ненавидят шиитов иранцев, они против талибов афганских. а талибы сейчас дружат с кацапами. к тому же в Афганистане проживает очень много таджиков.. и если этот Хорасан валит шиитов КСИР в Иране, то до вчерашних событий в мацкве было уже недалеко. и подобное, скорее всего будет продолжаться на ********* и дальше.
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23.03.2024 11:19 Відповісти
Обычные патриоты своих наций. Просто в этих странах они становятся под знамя ислама. Ничего особенного в текущем исламизме нет.
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23.03.2024 18:05 Відповісти
И всем напоминаю, что Аллах создал Москву. Москва город ислама.
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23.03.2024 02:43 Відповісти
Шелом князя Івана Васільєвіча - Мухаммад Аллаху Акбар.
Цей шолом зберігається у Стокгольмському Королівському музеї. На шоломі Олександра Невського (тепер у музеї Кремля) теж арабський напис - "Допомога від Аллаха і близька перемога".
А так звана "шапка Мономаха" насправді, - жіночий головний убір доньки татарського хана.

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23.03.2024 08:38 Відповісти
Золота Орда, - це татарська держава, хоча й заснована монгольськими ханами.
Так званих "монголо-татар" ніколи не існувало, - це вигадка російських істориків позаминулого століття. Самі ж монголи ставилися до релігії дуже практично, - були тенгріанами, але могли приймати будь-яку релігію, залежно від обставин. Наприклад, певний час значна частина монголів була християнами-несторіанами. Погугліть "Желтый крестовый поход". Монголи-християни хотіли звільнити Єрусалим від ісламського панування.

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23.03.2024 12:58 Відповісти
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23.03.2024 08:42 Відповісти
дилетанти рукожопі, на 140млн. поганців всього 80 "двухсотих"
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23.03.2024 03:45 Відповісти
Ясно одне: це привід провести мобілізацію.
От тільки чи налякались московіти після цієї акції - науці невідомо.
Перспектива точно здохнути в Донбасі може лякати їх набагато більше.
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23.03.2024 04:32 Відповісти
ну да. провести мобілізацію і кинути тих чмобіків в Україну на м'ясо. це так, якби той теракт вчора організувала би сама гебня.. проте, і це вже відомо, - це справа не гебні, а справа рук Хорасан. тож мобілізація тут кацам не допоможе
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23.03.2024 11:45 Відповісти
"Христо Грозев о теракте в Москве

Примерно две недели назад уже было предупреждение с американской стороны российским спецслужбам о том, что были перехвачены определенные доказательства того, что готовится террористическое нападение на россиян со стороны афганистанской группы ИГИЛ-К, связанной с ИГИЛ. И мы знаем, что российское государство ответило, что информация, которая предоставлена американской стороной, недостаточно конкретна, и [они] начали жаловаться - это публично сказала даже Мария Захарова. Об этом в эфире "Дождя" заявил журналист-расследователь Христо Грозев.

"После этого были аресты в России определенных членов ячеек ИГИЛ. То есть ФСБ все-таки сочла, что они знают, кого арестовать, и они приступили к этим арестам. Нужно ждать, какие версии будут представлены официальным следствием, потому что здесь варианты разные - если действительно будет указано на след ИГИЛ, то, скорее всего, это реально так и было, хотя мы в The Insider и Spigel уже год наблюдаем, как российское ГРУ зачем-то обучает афганских молодых людей, которых привезли из Афганистана в Россию. Здесь остается вопрос, возможен ли российский след в таком теракте. Но, скорее всего, если это окажется афганистанский след, то надо искать причину, почему ИГИЛ-К именно сейчас решили напасть на Россию.

Если указано будет не на ИГИЛ, а не на Российский добровольческий корпус или украинский след, тогда все становится намного сложнее. Тогда мотивации для ФСБ придумать ложный след становится намного больше, чем в афганском варианте. Один из мотивов - создать условия для всеобщей мобилизации, чего мы ожидали. […] Сейчас надо ждать, на кого они укажут, и тогда будем рассматривать доказательства".
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23.03.2024 04:36 Відповісти
в Афганыстані проживає багато етнічних груп. гебня могли навчати і навчали молодих талібів, проте в Афгані є етнічні групи, які не змирились з режимом Талібану і пішли в гори. от на базі тих груп і створили філію ІДІЛ - Хорасан. і той Хорасан недавно в Ірані мочканув близько сотні вартових ісламської революції на поминках генерала КВІР, якого раніше мочканули американці. і вже ходять слухи, що за тим Хорасаном стоять МІ-6. і тепер вони до мацкви вже добрались. а мотив простий. їм може бути байдуже до України взагалі, проте їм небайдуже за ті всі мільйони жертв мусульман після нападу совєтів на Афганістан, на Чечню, на Сирію... тільки в одному Афганістані за 9 років війни совєти винищили більше 3 млн афганців.. тож, як кажуть, помста - це страва, яка подається холодною. не думаю, що подібна вилазка на ********* буде останньою.. більше схоже, що це тільки початок..
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23.03.2024 11:43 Відповісти
"вже ходять слухи, що за тим Хорасаном стоять МІ-6." Такі чутки кидають із ФСБ
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23.03.2024 12:02 Відповісти
може й так. головне тут те, що Хорасан вже добрався до кореня зла. тож нехай працюють.
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23.03.2024 12:23 Відповісти
Провінція Хорасан з давніх-давен належала туркам-сельджукам. Прівєт кремлю від султана Ердогана
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23.03.2024 14:11 Відповісти
це ж вони мочканули цапського посла в Туреччині?
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23.03.2024 14:16 Відповісти
Я думав кацапи РДК приплетуть😁
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23.03.2024 04:41 Відповісти
то ти думав, що ти думав. а в реалі ляпаєш не думаючи. ігіл же сам признався і ти пишеш під статтею яка саме про це. кацапи будуть протирічити ігілу? ігіл швиденько об"явив. кацапам вже нічого казать.
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23.03.2024 07:38 Відповісти
та ні. казати вони будуть продовжувати і далі, що до теракту причетна Україна. і там по барабану, хто взяв на себе відповідальність за теракт. бидломасі потрібно впарити, що за цим стоїть Україна, щоб ще більше бидла стало підтримувати "сво".. а гебня реально паралельно буде займатись тим ІДІЛом.
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23.03.2024 14:27 Відповісти
І , забереш свої слова назад, кацапи приплели український слід, так не РДК, але все ж таки.
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23.03.2024 17:27 Відповісти
Знов варіант "рязанський сахарок",но вже у москві.Тепер дивимося за реакцією "нашої" влади.Буданов,мзс,подоляк,блазень.
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23.03.2024 04:54 Відповісти
Я буду болеть за две стороны . Чем больше они друг друга перемочят , тем лучьше для цевилизованного мира. Думаю что игил ещё много подаркой подготовил для русни.
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23.03.2024 05:04 Відповісти
Знову ці(Не заважайте москалям мотивувати мабілізацию)
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23.03.2024 06:05 Відповісти
Вроде удалили уже это сообщение. Теракт путин сдела 146%. Он все теракты на россии делает. Даже если ИГИЛ исполнители, то заказчик пуйло.
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23.03.2024 06:14 Відповісти
‎‎22.‎03.‎2024

Один затриманий учасник нападу на концертний зал «Крокус Сіті Холл» у підмосковному Красногорську йшов по вулиці з автоматом і виявився громадянином Шрі Ланки.
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23.03.2024 06:29 Відповісти
Терористи напали на терористів, оце так, несподіванка.
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23.03.2024 06:38 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.03.2024 09:17 Відповісти
мокшани більше року тренують на своїх базах афганських бородатих союзників,сам ху@ло новорюрикович бородатих іділовців запрошував на свій форум в путінбургу. іділ прийде порядок наведе).
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23.03.2024 06:53 Відповісти
а це здача заліку
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23.03.2024 09:31 Відповісти
Больше похоже на разборки за наркотрафик!
Короче, "крокус" не рассчитался за поставки...
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23.03.2024 06:53 Відповісти
Або ж друган Вован на бабло кинув.
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23.03.2024 10:30 Відповісти
Невже знову проведуть "спецоперацію" в Афганістані?
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23.03.2024 06:55 Відповісти
Не астанавливайтесь. Ми вимагаємо продовження концерту. Давайте на біс, тьфу ти, давіть біса.
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23.03.2024 06:56 Відповісти
Підпалити таку будівлюз автономною системоюпожарогасіння
4 чоловікам здається дуже неймовірним

Це треба заздалегідь щось завозити
Ми бачимо що даже влучання ракети ве дає такого пожару
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23.03.2024 07:05 Відповісти
Игил, а чего так?
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23.03.2024 07:29 Відповісти
Не пошли на пользу те миллионы что скормил Кремль моджахедам.
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23.03.2024 07:36 Відповісти
...значить, остаточно, точно, заворушка зв'язана з сортірним кремлем
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23.03.2024 08:06 Відповісти
Черговий рязанскій сахар.
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23.03.2024 08:11 Відповісти
Ці теж захвилювалися в зв'язку з такими новинами:

"Палестинское движение ХАМАС осудило теракт в "Крокусе", выразило соболезнования народу России."
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23.03.2024 08:24 Відповісти
Джамжут і Ровшан прийшли за розрахунком.
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23.03.2024 08:43 Відповісти
Не здивуюсь, якщо це робота одного зі спецрозділів ФСБ (можливо й руками ісламістів)
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23.03.2024 08:50 Відповісти
Чкий там ІДІЛ?, звичайна фсбшна спєцопєрація, по указу ***...ла!
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23.03.2024 08:54 Відповісти
одни терористи кошмарять других
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23.03.2024 09:29 Відповісти
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23.03.2024 09:49 Відповісти
"ІДІЛ К", яке є філією "Ісламської держави" в Афганістані - от і відповідь, чого Байден пішов з Афганістану. МНОГОХОДОВОЧКА!
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23.03.2024 09:54 Відповісти
Кацапи влаштовують теракт з ДніпроГЕС, щоб відволікти увагу, влаштовують теракт в мацкві.
Незважаючи на те, що обстріл ГЕС набагато страшніший, нарід світу обговорює мордорський теракт. Мети досягнуто.
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23.03.2024 10:00 Відповісти
ІД завжди пистить про такі теракти, ніби це вони, і дуже часто потім виявляється, що вони спистіли.
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23.03.2024 12:23 Відповісти
а игил кто создал?рашка же и создала!но мне не верится что какой то там игил устроил им теракт.тут явно фсб работало чтобы потом ***** гайки закрутило!
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23.03.2024 14:27 Відповісти
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