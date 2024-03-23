ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт у Підмосков’ї, - ЗМІ

Терористичне угруповання ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі "Крокус" у підмосковному Красногорську.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Терористичне угрупування ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт в Росії, згідно з короткою заявою, опублікованою пов'язаним з ним інформаційним агентством Amaq в телеграмі", - йдеться у повідомленні.

CNN зауважує, що у заяві не надаються докази на підтвердження цього твердження.

Видання The Washington Post із посиланням на американських чиновників інформує, що терористичне угрупування "ІДІЛ К", яке є філією "Ісламської держави" в Афганістані, Пакистані та Ірані, проявляло активність на території Росії.

Як повідомляє Радіо Свобода, в Telegram-каналах з'явився скриншот із заявою ІДІЛ про причетність організації до стрілянини у Москві. Зазначається, що ця терористична організація раніше неодноразово приписувала собі атаки, вчинені іншими угрупованнями, і називала своїми ударами техногенні катастрофи.

Радіо Свобода не вдалося підтвердити справжність заяви. Низка російських Telegram-каналів назвала опубліковану заяву фейковою

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Нагадаємо, 22 березня увечері у Підмосков’ї сталася стрілянина та пожежа в концертному залі "Крокус Сіті Холл": повідомлялося про 40 вбитих і понад 100 поранених.