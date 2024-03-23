Ночью "Шахеды" атаковали Харьков, в городе были взрывы, - мэр Терехов
Российские ударные беспилотники атаковали ночью Харьков. В городе раздалось несколько взрывов.
Об этом сообщал мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Харьков под ударом "шахедов".
Два взрыва в Основянском районе. Третий взрыв в городе после "шахеда", – написал Терехов в телеграмм-канале.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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+10 Al Kap
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+8 Володимир Мик
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+8 Yurka Gagarin
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Бо наші удари по території рашки, щоб зменшити потенціал рашистів, категорично не заохочуються адміністрацією Байдена.
від союзників підставити другу щоку під ляпаси рф та не відповідати у відповідь, а південно-американський папа франциск той взагалі пропонує пошвидше вивішувати білий прапор.
Столько страданий...
Або смерть, або Перемога.
Зараз кацапи будуть проводити нову мобілізація, яка вирогідно буде націлена на Харків також.
Харків місто Герой! Тримайтесь Герої!
Перемога буде за Україною.
Маріуполь, драмтеатр, надпис Діти і російський пілот скидає бомбу на приміщення з дітьми.
Чому не співчуваю русні
Фільтраційні заходи. Кацап до дівчини - роздівайся догола може в тебе наколки українські є. І так кожного.
В мене ніколи не буде співчуття до цих мразей. Вони нелюди, а нелюдь моє бути вбитою