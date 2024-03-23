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Новости Война
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Ночью "Шахеды" атаковали Харьков, в городе были взрывы, - мэр Терехов

шахеди

Российские ударные беспилотники атаковали ночью Харьков. В городе раздалось несколько взрывов.

Об этом сообщал мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Харьков под ударом "шахедов".

Два взрыва в Основянском районе. Третий взрыв в городе после "шахеда", – написал Терехов в телеграмм-канале.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Автор: 

беспилотник (3783) обстрел (27941) Харьков (7588) Терехов Игорь (258)


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Топ комментарии
+10
Ху&ло не залишив українцям ніякого вибору.

Або смерть, або Перемога.

Зараз кацапи будуть проводити нову мобілізація, яка вирогідно буде націлена на Харків також.

Харків місто Герой! Тримайтесь Герої!
Перемога буде за Україною.
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23.03.2024 02:43 Ответить
+8
Ось таки удари по Україні, виходячи з логіки адміністрації Білого дому, заохочуються.
Бо наші удари по території рашки, щоб зменшити потенціал рашистів, категорично не заохочуються адміністрацією Байдена.
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23.03.2024 01:19 Ответить
+8
То що в вас поруч стоять "русня " та "спиівчуваю" сам по соби вже тревожній факт....Я не людожер,але колі я дви годіны тому побачів як той автоматчік ніщів русню ,жоден фібр моей душі не коліхнувся...
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23.03.2024 03:18 Ответить
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Ось таки удари по Україні, виходячи з логіки адміністрації Білого дому, заохочуються.
Бо наші удари по території рашки, щоб зменшити потенціал рашистів, категорично не заохочуються адміністрацією Байдена.
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23.03.2024 01:19 Ответить
не для того вони вводили пекельні санкції, що мо би бізнес з русачками ламали
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23.03.2024 02:21 Ответить
Це хто сказав? Хтось з Білого дому? Чи "це ж всі знають"? Будуть бити по НПЗ, то бензину буде менше, а не нафти, і вона в ціні не підніметься, навпаки, куди її дівати?
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23.03.2024 08:33 Ответить
а де наші безпілотники щось зелений мерзотник плів про тисячі ударних апаратів але один двп в місяць
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23.03.2024 01:31 Ответить
Таке враження що ми відкотилися на 3 роки назад...Дуже багато питань...
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23.03.2024 01:58 Ответить
так і є, цьому сприяє заморозка на поставку зброї та дивні пропозиції https://www.ft.com/content/98f15b60-bc4d-4d3c-9e57-cbdde122ac0c Financial Times
від союзників підставити другу щоку під ляпаси рф та не відповідати у відповідь, а південно-американський папа франциск той взагалі пропонує пошвидше вивішувати білий прапор.
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23.03.2024 02:41 Ответить
Газета - це ще не істина. Ви теж можете замовити там статтю, якщо грошей вистачить.
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23.03.2024 08:35 Ответить
Боже мой, как я вам співчуваю , харьковчане...
Столько страданий...
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23.03.2024 02:14 Ответить
А ще у моїх знайомих у будинку встановлені не газові плити, а електричні. Взагалі крах. Залишається тільки бити по місцях, звідки вилітає це гімно. Розбити 5 станцій і на кожну по декілька ракет - це, мабуть, денацифікація. Нелюди.
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23.03.2024 08:39 Ответить
Ху&ло не залишив українцям ніякого вибору.

Або смерть, або Перемога.

Зараз кацапи будуть проводити нову мобілізація, яка вирогідно буде націлена на Харків також.

Харків місто Герой! Тримайтесь Герої!
Перемога буде за Україною.
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23.03.2024 02:43 Ответить
Чому не співчуваю русні

Маріуполь, драмтеатр, надпис Діти і російський пілот скидає бомбу на приміщення з дітьми.

Чому не співчуваю русні

Фільтраційні заходи. Кацап до дівчини - роздівайся догола може в тебе наколки українські є. І так кожного.

В мене ніколи не буде співчуття до цих мразей. Вони нелюди, а нелюдь моє бути вбитою
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23.03.2024 02:55 Ответить
То що в вас поруч стоять "русня " та "спиівчуваю" сам по соби вже тревожній факт....Я не людожер,але колі я дви годіны тому побачів як той автоматчік ніщів русню ,жоден фібр моей душі не коліхнувся...
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23.03.2024 03:18 Ответить
Треба ще продовжити термін для Зе, бо він дуже добре відосіки знімає
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23.03.2024 05:58 Ответить
ще не пізно зробити "дикрет на зброю" ...поки граються в толерантність і мотивацію пуйло точечно нас буде розбирати
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23.03.2024 06:27 Ответить
 
 