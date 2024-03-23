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Новини Війна
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"Шахеди" атакують Харків, у місті вибухи, - мер Терехов

шахеди

Російські ударні безпілотники атакують Харків. У місті пролунало кілька вибухів.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Харків під ударом "шахедів".

Два вибухи в Основʼянському районі. Третій вибух в місті після "шахеда", - написав Терехов в телеграм-каналі.

Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.

Також читайте: У Харкові немає світла в усьому місті, також є проблеми із водопостачанням, - мер Терехов

Автор: 

безпілотник (4348) обстріл (29234) Харків (5702) Терехов Ігор (314)


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Топ коментарі
+10
Ху&ло не залишив українцям ніякого вибору.

Або смерть, або Перемога.

Зараз кацапи будуть проводити нову мобілізація, яка вирогідно буде націлена на Харків також.

Харків місто Герой! Тримайтесь Герої!
Перемога буде за Україною.
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23.03.2024 02:43 Відповісти
+8
Ось таки удари по Україні, виходячи з логіки адміністрації Білого дому, заохочуються.
Бо наші удари по території рашки, щоб зменшити потенціал рашистів, категорично не заохочуються адміністрацією Байдена.
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23.03.2024 01:19 Відповісти
+8
То що в вас поруч стоять "русня " та "спиівчуваю" сам по соби вже тревожній факт....Я не людожер,але колі я дви годіны тому побачів як той автоматчік ніщів русню ,жоден фібр моей душі не коліхнувся...
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23.03.2024 03:18 Відповісти
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Ось таки удари по Україні, виходячи з логіки адміністрації Білого дому, заохочуються.
Бо наші удари по території рашки, щоб зменшити потенціал рашистів, категорично не заохочуються адміністрацією Байдена.
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23.03.2024 01:19 Відповісти
не для того вони вводили пекельні санкції, що мо би бізнес з русачками ламали
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23.03.2024 02:21 Відповісти
Це хто сказав? Хтось з Білого дому? Чи "це ж всі знають"? Будуть бити по НПЗ, то бензину буде менше, а не нафти, і вона в ціні не підніметься, навпаки, куди її дівати?
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23.03.2024 08:33 Відповісти
а де наші безпілотники щось зелений мерзотник плів про тисячі ударних апаратів але один двп в місяць
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23.03.2024 01:31 Відповісти
Таке враження що ми відкотилися на 3 роки назад...Дуже багато питань...
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23.03.2024 01:58 Відповісти
так і є, цьому сприяє заморозка на поставку зброї та дивні пропозиції https://www.ft.com/content/98f15b60-bc4d-4d3c-9e57-cbdde122ac0c Financial Times
від союзників підставити другу щоку під ляпаси рф та не відповідати у відповідь, а південно-американський папа франциск той взагалі пропонує пошвидше вивішувати білий прапор.
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23.03.2024 02:41 Відповісти
Газета - це ще не істина. Ви теж можете замовити там статтю, якщо грошей вистачить.
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23.03.2024 08:35 Відповісти
Боже мой, как я вам співчуваю , харьковчане...
Столько страданий...
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23.03.2024 02:14 Відповісти
А ще у моїх знайомих у будинку встановлені не газові плити, а електричні. Взагалі крах. Залишається тільки бити по місцях, звідки вилітає це гімно. Розбити 5 станцій і на кожну по декілька ракет - це, мабуть, денацифікація. Нелюди.
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23.03.2024 08:39 Відповісти
Ху&ло не залишив українцям ніякого вибору.

Або смерть, або Перемога.

Зараз кацапи будуть проводити нову мобілізація, яка вирогідно буде націлена на Харків також.

Харків місто Герой! Тримайтесь Герої!
Перемога буде за Україною.
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23.03.2024 02:43 Відповісти
Чому не співчуваю русні

Маріуполь, драмтеатр, надпис Діти і російський пілот скидає бомбу на приміщення з дітьми.

Чому не співчуваю русні

Фільтраційні заходи. Кацап до дівчини - роздівайся догола може в тебе наколки українські є. І так кожного.

В мене ніколи не буде співчуття до цих мразей. Вони нелюди, а нелюдь моє бути вбитою
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23.03.2024 02:55 Відповісти
То що в вас поруч стоять "русня " та "спиівчуваю" сам по соби вже тревожній факт....Я не людожер,але колі я дви годіны тому побачів як той автоматчік ніщів русню ,жоден фібр моей душі не коліхнувся...
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23.03.2024 03:18 Відповісти
Треба ще продовжити термін для Зе, бо він дуже добре відосіки знімає
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23.03.2024 05:58 Відповісти
ще не пізно зробити "дикрет на зброю" ...поки граються в толерантність і мотивацію пуйло точечно нас буде розбирати
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23.03.2024 06:27 Відповісти
 
 