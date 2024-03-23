"Шахеди" атакують Харків, у місті вибухи, - мер Терехов
Російські ударні безпілотники атакують Харків. У місті пролунало кілька вибухів.
Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Харків під ударом "шахедів".
Два вибухи в Основʼянському районі. Третій вибух в місті після "шахеда", - написав Терехов в телеграм-каналі.
Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.
Топ коментарі
+10 Al Kap
показати весь коментар23.03.2024 02:43 Відповісти Посилання
+8 Володимир Мик
показати весь коментар23.03.2024 01:19 Відповісти Посилання
+8 Yurka Gagarin
показати весь коментар23.03.2024 03:18 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо наші удари по території рашки, щоб зменшити потенціал рашистів, категорично не заохочуються адміністрацією Байдена.
від союзників підставити другу щоку під ляпаси рф та не відповідати у відповідь, а південно-американський папа франциск той взагалі пропонує пошвидше вивішувати білий прапор.
Столько страданий...
Або смерть, або Перемога.
Зараз кацапи будуть проводити нову мобілізація, яка вирогідно буде націлена на Харків також.
Харків місто Герой! Тримайтесь Герої!
Перемога буде за Україною.
Маріуполь, драмтеатр, надпис Діти і російський пілот скидає бомбу на приміщення з дітьми.
Чому не співчуваю русні
Фільтраційні заходи. Кацап до дівчини - роздівайся догола може в тебе наколки українські є. І так кожного.
В мене ніколи не буде співчуття до цих мразей. Вони нелюди, а нелюдь моє бути вбитою