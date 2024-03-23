Экстренные отключения электроэнергии на Днепропетровщине отменены, - ДТЭК

Экстренные отключения в Днепропетровской области отменены. 413 000 семей снова со светом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как отмечается, ночью энергетики ДТЭК вернули электропитание для всех семей, оставшихся без света из-за вчерашней массированной атаки врага.

Сейчас все дома Днепропетровской области снова со светом.

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