Экстренные отключения электроэнергии на Днепропетровщине отменены, - ДТЭК
Экстренные отключения в Днепропетровской области отменены. 413 000 семей снова со светом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Как отмечается, ночью энергетики ДТЭК вернули электропитание для всех семей, оставшихся без света из-за вчерашней массированной атаки врага.
Сейчас все дома Днепропетровской области снова со светом.
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От цікаво, ДТЕК - 100пудово подасть на компенсації пошкодженого/втраченого майна. А що робити нам, споживачам?? Нам хто відшкодує отой лютий капець із цінами, що не відповідають нормальному прожитковому забезпеченню?