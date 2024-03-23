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Экстренные отключения электроэнергии на Днепропетровщине отменены, - ДТЭК

енергетика,світло

Экстренные отключения в Днепропетровской области отменены. 413 000 семей снова со светом.

Об этом сообщает  Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как отмечается, ночью энергетики ДТЭК вернули электропитание для всех семей, оставшихся без света из-за вчерашней массированной атаки врага.

Сейчас все дома Днепропетровской области снова со светом.

Читайте: Враг массированно атаковал Днепропетровщину, повреждены энергообъекты в 4 районах области. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТЭК (521) отключение света (427) Днепропетровская область (4093)


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якби так просто ахметова скасувати, чому гандонище ахметовське яке звало русскій мір до цих пір монополіст???? чому я не можу міняти постачальника як з газом???? чому мені навязали цю гниду донбаську????
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23.03.2024 08:42 Ответить
*постачальник* - це не той, чиї провода до Вас прийшли, а той, кому гроші платите. Ахметка не зовсім монополіст, тільки у 4 чи 5 областях. Але в цілому з Вами згоден. Це те бидло, яке в 14 році могло все зупинити на дамбасі в зародку. А воно царем всія даунбасії захотіло стати. У решти обленерго, боюсь, справа не краща, бо там кінцеві власники - кацапи були, мабуть і зараз також.
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23.03.2024 09:03 Ответить
за рішеннями влади в тч. кабінету міністрів де зараз рулить шлюха ахметівська я повиен платити тільки ахметову і за провода і за ее, В цілій країні більше ніхто не може мережі обслуговувати крім ахметівського гандона?
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23.03.2024 10:15 Ответить
Може. Шукайте. Є й інші гордони.
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23.03.2024 10:24 Ответить
Так тримати, ми українці не здамося
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23.03.2024 08:42 Ответить
Вже анонсували підвищення тарифів на електрику, у зв'язку з пошкодженням енергетичних об'єктів. ДТЕК скавчить, що в них, бідось, грошей немає. А підняття цін на електрику тягне за собою ціни на воду, газ, опалення, пальне, їдло, школи/садочки. І по колу - ціни на пальне потягнуть за собою все інше.

От цікаво, ДТЕК - 100пудово подасть на компенсації пошкодженого/втраченого майна. А що робити нам, споживачам?? Нам хто відшкодує отой лютий капець із цінами, що не відповідають нормальному прожитковому забезпеченню?
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23.03.2024 09:44 Ответить
 
 