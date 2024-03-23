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Екстрені відключення світла на Дніпропетровщині скасовано, - ДТЕК

енергетика,світло

Екстрені відключення на Дніпропетровщині скасовано. 413 000 родин знову зі світлом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, вночі енергетики ДТЕК повернули живлення для всіх родин, які залишились без світла через вчорашню масовану атаку ворога. 

Наразі всі домівки Дніпропетровської області знову зі світлом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог масовано атакував Дніпропетровщину, пошкоджено енергооб’єкти у 4 районах області. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТЕК (1985) відключення світла (1099) Дніпропетровська область (3877)


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якби так просто ахметова скасувати, чому гандонище ахметовське яке звало русскій мір до цих пір монополіст???? чому я не можу міняти постачальника як з газом???? чому мені навязали цю гниду донбаську????
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23.03.2024 08:42 Відповісти
*постачальник* - це не той, чиї провода до Вас прийшли, а той, кому гроші платите. Ахметка не зовсім монополіст, тільки у 4 чи 5 областях. Але в цілому з Вами згоден. Це те бидло, яке в 14 році могло все зупинити на дамбасі в зародку. А воно царем всія даунбасії захотіло стати. У решти обленерго, боюсь, справа не краща, бо там кінцеві власники - кацапи були, мабуть і зараз також.
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23.03.2024 09:03 Відповісти
за рішеннями влади в тч. кабінету міністрів де зараз рулить шлюха ахметівська я повиен платити тільки ахметову і за провода і за ее, В цілій країні більше ніхто не може мережі обслуговувати крім ахметівського гандона?
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23.03.2024 10:15 Відповісти
Може. Шукайте. Є й інші гордони.
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23.03.2024 10:24 Відповісти
Так тримати, ми українці не здамося
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23.03.2024 08:42 Відповісти
Вже анонсували підвищення тарифів на електрику, у зв'язку з пошкодженням енергетичних об'єктів. ДТЕК скавчить, що в них, бідось, грошей немає. А підняття цін на електрику тягне за собою ціни на воду, газ, опалення, пальне, їдло, школи/садочки. І по колу - ціни на пальне потягнуть за собою все інше.

От цікаво, ДТЕК - 100пудово подасть на компенсації пошкодженого/втраченого майна. А що робити нам, споживачам?? Нам хто відшкодує отой лютий капець із цінами, що не відповідають нормальному прожитковому забезпеченню?
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23.03.2024 09:44 Відповісти
 
 