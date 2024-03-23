Екстрені відключення світла на Дніпропетровщині скасовано, - ДТЕК
Екстрені відключення на Дніпропетровщині скасовано. 413 000 родин знову зі світлом
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Як зазначається, вночі енергетики ДТЕК повернули живлення для всіх родин, які залишились без світла через вчорашню масовану атаку ворога.
Наразі всі домівки Дніпропетровської області знову зі світлом.
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От цікаво, ДТЕК - 100пудово подасть на компенсації пошкодженого/втраченого майна. А що робити нам, споживачам?? Нам хто відшкодує отой лютий капець із цінами, що не відповідають нормальному прожитковому забезпеченню?