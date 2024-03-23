В результате атаки "Шахедами" на Харьков есть попадание в коммунальное учреждение

Войска РФ продолжают обстреливать Харьковщину.

Об этом сообщает в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в 00:10 город Харьков был под обстрелом БПЛА "Шахед". Попадание в коммунальное учреждение, в результате чего горела кровля и помещение на третьем этаже здания. В ходе повторного обстрела пострадал 19-летний парень из рядом расположенного частного дома.

Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Казачья Лопань, Волчанск, Красное, Нескучное, Голубовка, Синьковка и другие. Авиаударам подверглись н.п. Отрадное, Колодезное, Петропавловка, Котляровка.

Обстрелы Харьковщины по данным ОВА:

17:40 обстрел г. Купянск. В результате попадания БПЛА поврежден частный дом. Пострадавшие отсутствуют;

14:50 произошел вражеский обстрел г. Купянск из РСЗО. Без пострадавших.

11:30 с. Колодезное Купянского района было обстреляно КАБ. Без пострадавших.

10:10 враг обстрелял с. Глушковка Купянского района из САУ. В результате поврежден частный дом. Без пострадавших.

8:20 совершен обстрел из РСЗО с. Казачья Лопань Харьковского района. Повреждены 3 частных дома. Без пострадавших.

За минувшие сутки на Купянском направлении враг совершил 3 безуспешные атаки в районах н.п. Синьковка, Табаевка, Берестово.

В течение суток в Харьковской области сводные группы взрывотехников провели разминирование 29,49 га территории, уничтожили 396 взрывоопасных предметов.

На сегодняшний день эвакуированы из двух громад 157 детей: Ольховатской - 37; Великобурлукской – 120.

По информации Харьковоблэнерго, в области:

В течение суток по Харькову и Харьковской области было подключено к электропитанию более 440 тыс. абонентов.

Пока отключено до 275 тыс. абонентов города и области. Энергетики продолжают работать 24/7 над ликвидацией последствий обстрелов.

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