Внаслідок атаки "Шахедами" на Харків є влучання в комунальну установу
Війська РФ продовжують обстрілювати Харківщину.
Про це повідомляє у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, о 00:10 місто Харків було під обстрілом БПЛА "Шахед". Влучання в комунальну установу, внаслідок чого горіла покрівля та приміщення на третьому поверсі будівлі. Під час повторного обстрілу постраждав 19-річний чоловік з поруч розташованого приватного будинку.
Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне, Голубівка, Синьківка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Одрадне, Колодязне, Петропавлівка, Котлярівка.
Обстріли Харківщини за даними ОВА:
- 17:40 обстріл м. Куп’янськ. Внаслідок влучання БПЛА, пошкоджено приватний будинок. Постраждалі відсутні;
- 14:50 відбувся ворожий обстріл м. Куп‘янськ з РСЗВ. Без постраждалих.
- 11:30 с. Колодязне Куп‘янського району було обстріляно КАБ. Без постраждалих.
- 10:10 ворог обстріляв с. Глушківка Куп’янського району з САУ. Внаслідок якого пошкоджений приватний будинок. Без постраждалих.
- 8:20 здійснено обстріл із РСЗВ с. Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено 3 приватні будинки. Без постраждалих.
За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог здійснив 3 безуспішні атаки у районах н.п. Синьківка, Табаївка, Берестове.
Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 29,49 га території, знищили 396 вибухонебезпечних предметів.
На сьогодні евакуйовано із двох громад 157 дітей: Вільхуватської - 37; Великобурлуцької - 120.
За інформацією Харківобленерго, в області:
- Протягом доби по м. Харкову та Харківській області було підключено до електроживлення понад 440 тис. абонентів.
- Наразі відключено до 275 тис. абонентів міста і області. Енергетики продовжують працювати 24/7 над ліквідацією наслідків обстрілів.
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