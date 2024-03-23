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Атака дронами на Юг: повреждены 2 энергетических объекта

шахед

Этой ночью враг продолжил дроновый террор юго-восточных регионов. Боевая работа Сил противовоздушной обороны длилась более 7 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга. 

Как отмечается, дроны типа "Shahed-131/136", направленные с юга, маневрировали по нескольким областям, пытались обойти средства ПВО.

"В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 12 барражирующим снарядам: по 4 на Днепропетровщине и Запорожье, 3 на Херсонщине, 1 на Николаевщине. К сожалению, на Днепропетровщине и в Запорожье есть повреждения энергетических объектов ", – говорится в сообщении.

Читайте: Рашисты обстреляли Никопольщину, поврежден энергетический объект. ФОТОрепортаж

Последствия уточняются.

"Но понятно, что энергетическая инфраструктура остается среди приоритетных целей врага", – добавляют в Силах обороны Юга.

Автор: 

Запорожская область (3213) дроны (4127) Днепропетровская область (4093)


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Халепа з цими дронами, жодна армія світу не готова до боротьби проти дронів.
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23.03.2024 10:12 Ответить
Ага! Ізраїль знищує тисячі реактивних снарядів, але мопєдіків не може, правда?
так шо ти збрехав, як мінімум одна - готова.
і взагалі - йди напади дронами на армію Британії наприклад, а потім, якщо не готова, то напади на решту 350 країн, а потім говори. ну реально смішно - ти як тестував всі армії світу шоб таке казати?
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23.03.2024 10:25 Ответить
У Ізраїля площа менше Київської області. Київ захищений добре, на решту областей так прикрити не вистачить десятирічних бюджетів тих областей.
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23.03.2024 13:32 Ответить
Хотів би я глянути на ізраїльську армію коли на них поперли не бідуїни з палками, а мільйонна армія з танками, літаками та стратегічною авіацією і забув, величезною кількістю дронів типу «ланцет» які виробляються за ізраїльською ліцензією. Така кількість ракет, яка вилетіла по Україні, навіть мокрого місця на місці Ізраїля не залишила.
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23.03.2024 22:50 Ответить
Кілька місяців тому Ізраїль обісрався від атаки ХАМАС саморобними ракетами з каналізаційних труб. Від пастухів у тапочках зі старими АК-47. Де були стоголосо оспівані і прославлені "цахали", "мосади", "залізні куполи", "натаньяхи" і к.? Без американських авіаносців з ракетами, літаками і морськими піхотинцями ще невідомо, де був би сам Ізраїль. І чи був би взагалі...
Ізраїль за чужою спиною не може бути прикладом для України, хай би самі приїжджали і вчилися...
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24.03.2024 12:59 Ответить
PS. Бо ще хто-зна як доведеться...
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24.03.2024 13:00 Ответить
шо то я даже не заметил , все работает
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23.03.2024 10:39 Ответить
 
 