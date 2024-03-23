Атака дронами на Юг: повреждены 2 энергетических объекта

Этой ночью враг продолжил дроновый террор юго-восточных регионов. Боевая работа Сил противовоздушной обороны длилась более 7 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Как отмечается, дроны типа "Shahed-131/136", направленные с юга, маневрировали по нескольким областям, пытались обойти средства ПВО.

"В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 12 барражирующим снарядам: по 4 на Днепропетровщине и Запорожье, 3 на Херсонщине, 1 на Николаевщине. К сожалению, на Днепропетровщине и в Запорожье есть повреждения энергетических объектов ", – говорится в сообщении.

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Последствия уточняются.

"Но понятно, что энергетическая инфраструктура остается среди приоритетных целей врага", – добавляют в Силах обороны Юга.