Рашисты обстреляли Никопольщину, поврежден энергетический объект. ФОТОрепортаж

Вражеские войска продолжают наносить удары по Днепропетровщине, под огнем Никопольщина.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

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"Не прекращаются атаки на Никопольщину. В течение ночи - 3 удара БпЛА и 2 артобстрела. Под прицелом были сам Никополь и Красногригорьевская община", - говорится в сообщении.

По информации Лысака, поврежден энергетический объект.

"Изувечен колледж, 2 многоквартирных и один частный дом. 2 хозяйственные сооружения разрушены, 4 - побиты. Зацепило теплицу и линии электропередач. Погибших и пострадавших нет", - добавляет он.









Также отмечается, что уже всем абонентам, дома которых были обесточены из-за массированной атаки на область, вернули свет.