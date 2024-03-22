Оккупанты в течение дня совершили 10 атак по Никополю: ранены мужчины, повреждены частные дома. ФОТОрепортаж

В течение 22 марта россияне атаковали Никополь дронами-камикадзе и артиллерией.

Об этом сообщил глава Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Никополь – под вражеским ударом. За день – 10 атак. Агрессор целил дронами-камикадзе. Обстреливал из артиллерии.

Пострадал человек. 57-летнему мужчине оказали медпомощь, он будет лечиться дома.

Повреждены частные дома и 2 хозяйственные постройки. Загорелось авто", - говорится в сообщении.

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Также Лысак сообщил, что Днепропетровская область все еще приходит в себя после утренней атаки. Все еще находятся без света 27 тысяч абонентов.

"Разрушения, кроме энергообъектов, претерпела гражданская инфраструктура.

В Днепре повреждены образовательные учреждения, больница, 9 многоэтажек, 6 частных домов, авто. В районе – изуродованы 9 солнечных панелей.

На Павлоградщине повреждены 3 дома, хозяйственное сооружение и легковушка", - отметил он.