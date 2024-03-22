РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9805 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
530 2

Оккупанты в течение дня совершили 10 атак по Никополю: ранены мужчины, повреждены частные дома. ФОТОрепортаж

В течение 22 марта россияне атаковали Никополь дронами-камикадзе и артиллерией.

Об этом сообщил глава  Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Никополь – под вражеским ударом. За день – 10 атак. Агрессор целил дронами-камикадзе. Обстреливал из артиллерии.

Пострадал человек. 57-летнему мужчине оказали медпомощь, он будет лечиться дома.

Повреждены частные дома и 2 хозяйственные постройки. Загорелось авто", - говорится в сообщении.

Читайте также: Под землей из-за обесточивания застряли более 1000 шахтеров. Их эвакуируют

Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу НікополяНаслідки обстрілу Нікополя

Читайте также: В Минобороны РФ сегодняшнюю атаку назвали "ответом на рейд добровольцев"

Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя

Смотрите также: Враг массированно атаковал Днепропетровщину, повреждены энергообъекты в 4 районах области. ФОТОрепортаж

Также Лысак сообщил, что Днепропетровская область все еще приходит в себя после утренней атаки. Все еще находятся без света 27 тысяч абонентов.

"Разрушения, кроме энергообъектов, претерпела гражданская инфраструктура.

В Днепре повреждены образовательные учреждения, больница, 9 многоэтажек, 6 частных домов, авто. В районе – изуродованы 9 солнечных панелей.

На Павлоградщине повреждены 3 дома, хозяйственное сооружение и легковушка", - отметил он.

Автор: 

обстрел (27941) Никополь (1078) Днепропетровская область (4093)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в московком крокус сити теракт - много погибших и раненных
показать весь комментарий
22.03.2024 19:55 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2024 21:47 Ответить
 
 