Оккупанты в течение дня совершили 10 атак по Никополю: ранены мужчины, повреждены частные дома. ФОТОрепортаж
В течение 22 марта россияне атаковали Никополь дронами-камикадзе и артиллерией.
Об этом сообщил глава Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Никополь – под вражеским ударом. За день – 10 атак. Агрессор целил дронами-камикадзе. Обстреливал из артиллерии.
Пострадал человек. 57-летнему мужчине оказали медпомощь, он будет лечиться дома.
Повреждены частные дома и 2 хозяйственные постройки. Загорелось авто", - говорится в сообщении.
Также Лысак сообщил, что Днепропетровская область все еще приходит в себя после утренней атаки. Все еще находятся без света 27 тысяч абонентов.
"Разрушения, кроме энергообъектов, претерпела гражданская инфраструктура.
В Днепре повреждены образовательные учреждения, больница, 9 многоэтажек, 6 частных домов, авто. В районе – изуродованы 9 солнечных панелей.
На Павлоградщине повреждены 3 дома, хозяйственное сооружение и легковушка", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль