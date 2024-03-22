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Новости
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Под землей из-за обесточивания застряли более 1000 шахтеров. Их эвакуируют

шахта

Шахты на Днепропетровщине остались без питания во время масштабной атаки россиян. В тот момент на рабочих местах находились 1060 шахтеров.

Об этом сообщили в Минэнерго и компании ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

"Без света - ряд шахт на Донетчине и Днепропетровщине. Под землей - более 1000 человек. Угрозы жизни нет", - говорится в сообщении Минэнерго.

Также читайте: Во время массированной атаки на ТЭС были ранены два энергетика

В ДТЭК сообщили, что в действие введен план ликвидации чрезвычайной ситуации: привлечены резервные источники питания и началась эвакуация горняков на поверхность.

Все горняки после эвакуации проходят медицинское обследование. Пострадавших нет.

Смотрите: Ракетный удар по Украине 22 марта: 5 человек погибли, более 25 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

Атака на украинскую энергетику

Утром 22 марта россияне совершили массированную атаку на украинские энергетические объекты. Взрывы были в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. В Сумской области введены графики аварийных отключений света.

В результате атаки обесточена одна из линий питания Запорожской АЭС, на станции есть угроза блекаута.

Агрессоры попали в Днепровскую ГЭС. Они совершили два прямых попадания, погиб один человек. На станции возник пожар, но ситуация контролируемая, риска прорыва нет. Между тем, пропагандисты распространяют фейки о том, что плотина ДнепроГЭС якобы уничтожена.

В общей сложности россияне выпустили по Украине более 60 "шахедов" и почти 90 ракет разных типов.

Несмотря на массированную атаку, потребность в отключениях света по всей стране отсутствует, хотя в отдельных регионах наблюдаются перебои.

Автор: 

обстрел (27941) шахтеры (656) ДТЭК (521) Минэнерго (367)


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Топ комментарии
+3
Що дублювати , якщо електрика ні звідки не підходить ?
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22.03.2024 14:33 Ответить
+3
Які генератори на 3000 кВт мінімум для підйомної машини та головного вентилятору ? Які в них мають бути двигуни і чи бувають такі взагалі ?
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22.03.2024 14:55 Ответить
+2
Власник, мав час, щоб підготувати завчасно, усі дублюючі системи живлення, для порятунку/евакуації працівників!! Невже, банкрот працював… з московії?
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22.03.2024 14:23 Ответить
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Власник, мав час, щоб підготувати завчасно, усі дублюючі системи живлення, для порятунку/евакуації працівників!! Невже, банкрот працював… з московії?
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22.03.2024 14:23 Ответить
Що дублювати , якщо електрика ні звідки не підходить ?
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22.03.2024 14:33 Ответить
А генератори навіщо ? Ви мабуть не технар
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22.03.2024 14:36 Ответить
Які генератори на 3000 кВт мінімум для підйомної машини та головного вентилятору ? Які в них мають бути двигуни і чи бувають такі взагалі ?
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22.03.2024 14:55 Ответить
Підйомна машина має бути як ліфт , а ліфти підіймаються генераторами . Я не про китайські пишу генератори
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22.03.2024 23:55 Ответить
Генератор не може ніц підняти - генератор може виробити електрику для електромотора який і буде шось там піднімати.
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23.03.2024 00:18 Ответить
Підйомна машина - складний механізм , це не ліфт . І керування нею не просте , не просто ввімкнув , вимкнув . Потрібно надійне живлення , сбої не допустимі . Цей генератор зможе видавати напругу 6 кіловольт трифазну , потужністтю 3 000 кВт ? І це я ще зменшив вимоги до потужності , знадобиться ще більше .
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23.03.2024 00:27 Ответить
Технічні рішення Є, але власники не хочуть ДЛЯ РАБІВ вкладати гроши .

потрібно напруга запустити підйомний механизм - напругу генератор дає замість елктросеті.

мощность генератора має бути розрахована. 400 литров дизеля в сутки цей генератор зʼїсть .

це інженерні питання плюс техніка безпеки . Ми ж не будемо вигадувати велосипед на Цензорі
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23.03.2024 00:36 Ответить
Ви намагаєтеся вирішити те, що не є проблемою. Так, йти пішки нагору декілька годин доволі важко (так, маю уявлення, бо виходив сам), але це не означає, що для комфорту двох сотень людей (ви ж звернули увагу, що мова йде не про одну шахту, а про область?) треба ставити генератор, який може живити невеличкий район міста, село чи завод. Я б сказав, що навіть для шахти більш важливими є проблеми відкачування води і вентиляції, ніж робота підйомної машини. До того ж у вас все ж таки не має уявлення про саму машину. Цей "ліфт", як ви сказали, везе 5 тонн зі швидкістю до 12м/с. Ніхто не дасть згоду на його роботу навіть коли просто немає сигналу.
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24.03.2024 11:49 Ответить
Генератор на 30 кВт палить 7л дизеля на годину. Потрібен генератор мінімум на 3000 кВт (хоч я і дуже сумніваюся що генератор на 3000 кВт потягне двигун на 2000 кВт). Тобто ваш теоретичний генератор з'їсть літрів 700 за годину, а не 400 за добу.
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24.03.2024 12:09 Ответить
Може МНС підгоняє мобільні до міста аварії ?

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23.03.2024 00:38 Ответить
Спеціально для "технарів": на шахтах використовується напруга 6 кВ (кіловольт). Ви знаєте, де купити такі генератори? Про необхідну потужність вам навіть немає сенсу щось казати.
А "застрягли" і "евакуюють" - це перебільшення. По факту просту вступає в дію ПЛА (план ліквідації аварії) і шахтарі самі пішки йдуть на поверхню.
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22.03.2024 21:57 Ответить
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23.03.2024 00:05 Ответить
Тобто зменшувати напругу мож - а ось її підняття то є неможлива задача?
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23.03.2024 00:22 Ответить
То ми про теоретичну фізику, чи про те що можна купити в реальності?
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24.03.2024 11:20 Ответить
https://dalgakiran.ua/uk/products/dizel-generatorni-ustanovki-u-kontejnernomu-vikonanni/ - питання ше будуть ?
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24.03.2024 12:42 Ответить
Звичайно будуть. Перечитайте ще раз те, про що писав я і подивіться самі посилання, що скинули. Робота підйома - це найменша проблема з тих, які виникають на шахті через зникнення напруги. І нема необхідності ставити на всіх шахтах обладнання космічної вартості для ії вирішення.
https://dalgakiran.ua/uk/proekti/dizel-generatorna-ustanovka-potuzhnistyu-2500-kva-i-naprugoyu-6000-v-dlya-potreb-prat-naftogazvidobuvannya-dtek/ "ПрАТ «Нафтогазвидобування», ДТЕК - виготовлення, поставка та синхронізація двох контейнерних електростанцій з дизельними двигунами Cumminsпотужністю 2500 кВА (2150 кВт) та напругою 6000 В (6 кВ)."
Ось це з вашого посилання підходить. Ви хоч розумієте, що ці електростанції і генератори виробляються в одиничних екземплярах, довго, і коштують дуже дорого? А шахт у нас ще дофіга.
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29.03.2024 20:46 Ответить
Звісно в одиночних екземплярах - бурових в океанах менше ніж пальців на одній руці і шахт і карєрів до яких не підведено ліній електропередач також така сама кількість (а про резервне живлення підприємст лікарень і подібного друкувати не варто - їх по одній штуці на всю планету ).
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29.03.2024 20:56 Ответить
Ви знову змішали все до купи. На кар'єрах не потрібне електричне обладнання такої потужності , вугільних шахт на генераторах не існує. Генератором, що потрібен для роботи підйома можна заживити кілька десятків великих ******** клінік. Єдине з вашого переліку, з чим можна порівнювати - це бурові в океані. Але різниця бурових в океані у порівнянні з українськими шахтами у тому, що перші приносять гроші, а останні і без генераторів майже збиткові. Крім того першим напруга потрібна для роботи, а на шахту ти хочеш поставити просто для того, щоб хтось дві-три години не йшов пішки у випадку аварії. Так що по факту так - не варто було друкувати.
Там у вашому посиланні перераховані складні проекти, які реалізовувала компанія. Вам слово "складні" щось підказує?
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29.03.2024 21:52 Ответить
"Генератором, що потрібен для роботи підйома можна заживити кілька десятків великих ******** клінік." - та яке там споживання у ******** клініках та ше великих 10 20 ну добре 100 кВт вистачить з головою ( і звісно наприклад у США чи Канаді клініки всі підключенні до центрального опалення - до речі мій газовий котел на прокачку води віджирає десь під сотню кВт год на місяць ну а в клініках звісно розхід трішечки більший ). Ну і звісно генератори обанкрутять наші шахти в нуль - я ж памятаю шо вони штучний товар шось на кшталт Б 2 ( ну штатівський бомбер - невидимка ).
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30.03.2024 01:24 Ответить
Блин, з язика сорвали .

1.прокуратура по іску надзвичайних ситуацій МАЕ почати розслідування
2. ДЕ ПОСТАНОВА КАБМИНУ ПРО ЗАБОРОНУ ПРАЦІ В НЕПІДГОТОВАНИХ МІСТАХ під час війни ( да і в мирний час) . Де звичайні генератори ?

3 Шмигаля у відставку за профнепригодність
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22.03.2024 14:35 Ответить
 
 