Под землей из-за обесточивания застряли более 1000 шахтеров. Их эвакуируют

Шахты на Днепропетровщине остались без питания во время масштабной атаки россиян. В тот момент на рабочих местах находились 1060 шахтеров.

Об этом сообщили в Минэнерго и компании ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

"Без света - ряд шахт на Донетчине и Днепропетровщине. Под землей - более 1000 человек. Угрозы жизни нет", - говорится в сообщении Минэнерго.

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В ДТЭК сообщили, что в действие введен план ликвидации чрезвычайной ситуации: привлечены резервные источники питания и началась эвакуация горняков на поверхность.

Все горняки после эвакуации проходят медицинское обследование. Пострадавших нет.

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Атака на украинскую энергетику

Утром 22 марта россияне совершили массированную атаку на украинские энергетические объекты. Взрывы были в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. В Сумской области введены графики аварийных отключений света.

В результате атаки обесточена одна из линий питания Запорожской АЭС, на станции есть угроза блекаута.

Агрессоры попали в Днепровскую ГЭС. Они совершили два прямых попадания, погиб один человек. На станции возник пожар, но ситуация контролируемая, риска прорыва нет. Между тем, пропагандисты распространяют фейки о том, что плотина ДнепроГЭС якобы уничтожена.

В общей сложности россияне выпустили по Украине более 60 "шахедов" и почти 90 ракет разных типов.

Несмотря на массированную атаку, потребность в отключениях света по всей стране отсутствует, хотя в отдельных регионах наблюдаются перебои.