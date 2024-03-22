Под землей из-за обесточивания застряли более 1000 шахтеров. Их эвакуируют
Шахты на Днепропетровщине остались без питания во время масштабной атаки россиян. В тот момент на рабочих местах находились 1060 шахтеров.
Об этом сообщили в Минэнерго и компании ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.
"Без света - ряд шахт на Донетчине и Днепропетровщине. Под землей - более 1000 человек. Угрозы жизни нет", - говорится в сообщении Минэнерго.
В ДТЭК сообщили, что в действие введен план ликвидации чрезвычайной ситуации: привлечены резервные источники питания и началась эвакуация горняков на поверхность.
Все горняки после эвакуации проходят медицинское обследование. Пострадавших нет.
Атака на украинскую энергетику
Утром 22 марта россияне совершили массированную атаку на украинские энергетические объекты. Взрывы были в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. В Сумской области введены графики аварийных отключений света.
В результате атаки обесточена одна из линий питания Запорожской АЭС, на станции есть угроза блекаута.
Агрессоры попали в Днепровскую ГЭС. Они совершили два прямых попадания, погиб один человек. На станции возник пожар, но ситуация контролируемая, риска прорыва нет. Между тем, пропагандисты распространяют фейки о том, что плотина ДнепроГЭС якобы уничтожена.
В общей сложности россияне выпустили по Украине более 60 "шахедов" и почти 90 ракет разных типов.
Несмотря на массированную атаку, потребность в отключениях света по всей стране отсутствует, хотя в отдельных регионах наблюдаются перебои.
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потрібно напруга запустити підйомний механизм - напругу генератор дає замість елктросеті.
мощность генератора має бути розрахована. 400 литров дизеля в сутки цей генератор зʼїсть .
це інженерні питання плюс техніка безпеки . Ми ж не будемо вигадувати велосипед на Цензорі
А "застрягли" і "евакуюють" - це перебільшення. По факту просту вступає в дію ПЛА (план ліквідації аварії) і шахтарі самі пішки йдуть на поверхню.
https://dalgakiran.ua/uk/proekti/dizel-generatorna-ustanovka-potuzhnistyu-2500-kva-i-naprugoyu-6000-v-dlya-potreb-prat-naftogazvidobuvannya-dtek/ "ПрАТ «Нафтогазвидобування», ДТЕК - виготовлення, поставка та синхронізація двох контейнерних електростанцій з дизельними двигунами Cumminsпотужністю 2500 кВА (2150 кВт) та напругою 6000 В (6 кВ)."
Ось це з вашого посилання підходить. Ви хоч розумієте, що ці електростанції і генератори виробляються в одиничних екземплярах, довго, і коштують дуже дорого? А шахт у нас ще дофіга.
Там у вашому посиланні перераховані складні проекти, які реалізовувала компанія. Вам слово "складні" щось підказує?
1.прокуратура по іску надзвичайних ситуацій МАЕ почати розслідування
2. ДЕ ПОСТАНОВА КАБМИНУ ПРО ЗАБОРОНУ ПРАЦІ В НЕПІДГОТОВАНИХ МІСТАХ під час війни ( да і в мирний час) . Де звичайні генератори ?
3 Шмигаля у відставку за профнепригодність