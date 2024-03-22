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Новости Война
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Во время массированной атаки на ТЭС были ранены два энергетика

тес,обстріл

Двое энергетиков получили ранения в результате массированной атаки РФ на теплоэлектростанции.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время массированной атаки на теплоэлектростанции ДТЭК были ранены энергетики

Тяжелая ночь для всей Украины. При обстреле ТЭС ранения получили два энергетика. Они уже в больнице, где им оказывают всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Атака на украинскую энергетику

Утром 22 марта россияне совершили массированную атаку на украинские энергетические объекты. Взрывы были в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. В Сумской области введены графики аварийных отключений света.

Это самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время.

Также смотрите: Враг массированно атаковал Днепропетровщину, повреждены энергообъекты в 4 районах области. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27941) ДТЭК (521)


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Нужно наносить ответные удары дронами по рашистской енергетике.
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22.03.2024 10:40 Ответить
Не треба звиздіти, про двох поранених, ви ще про нежить розкажіть...
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22.03.2024 10:44 Ответить
Почему Украина не бьёт по кацапским ТЭЦ,трансформаторным подстанциям и ГЭС ?Нефтебазы,нефтезаводы и все предприятия работают от электричества.Просто создайте им проблему в электричестве и никакие предприятия не смогут работать.Все остановится.Света не будет и интернета не будет.Бить надо по ТЭЦ!
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22.03.2024 13:49 Ответить
 
 