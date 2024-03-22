Во время массированной атаки на ТЭС были ранены два энергетика
Двое энергетиков получили ранения в результате массированной атаки РФ на теплоэлектростанции.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время массированной атаки на теплоэлектростанции ДТЭК были ранены энергетики
Тяжелая ночь для всей Украины. При обстреле ТЭС ранения получили два энергетика. Они уже в больнице, где им оказывают всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.
Атака на украинскую энергетику
Утром 22 марта россияне совершили массированную атаку на украинские энергетические объекты. Взрывы были в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. В Сумской области введены графики аварийных отключений света.
Это самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Alex Nosov #582146
показать весь комментарий22.03.2024 10:40 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
ПП Уксусов
показать весь комментарий22.03.2024 10:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Арнольд Рюйтель
показать весь комментарий22.03.2024 13:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль