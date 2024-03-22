Во время массированной атаки на ТЭС были ранены два энергетика

Двое энергетиков получили ранения в результате массированной атаки РФ на теплоэлектростанции.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время массированной атаки на теплоэлектростанции ДТЭК были ранены энергетики

Тяжелая ночь для всей Украины. При обстреле ТЭС ранения получили два энергетика. Они уже в больнице, где им оказывают всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Атака на украинскую энергетику

Утром 22 марта россияне совершили массированную атаку на украинские энергетические объекты. Взрывы были в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. В Сумской области введены графики аварийных отключений света.

Это самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время.

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