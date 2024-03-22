Під час масованої атаки на ТЕС було поранено двох енергетиків
Двоє енергетиків дістали поранення внаслідок масованої атаки РФ на теплоелектростанції.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час масованої атаки на теплоелекстростанції ДТЕК було поранено енергетиків
Важка ніч для всієї України. Під час обстрілу ТЕС поранення отримали двоє енергетиків. Вони вже в лікарні, де їм надається вся необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.
Атака на українську енергетику
Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.
Це - найбільш масштабна атака на українську енергетику за останній час.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alex Nosov #582146
показати весь коментар22.03.2024 10:40 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
ПП Уксусов
показати весь коментар22.03.2024 10:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Арнольд Рюйтель
показати весь коментар22.03.2024 13:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль