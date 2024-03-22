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Новини Війна
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Під час масованої атаки на ТЕС було поранено двох енергетиків

тес,обстріл

Двоє енергетиків дістали поранення внаслідок масованої атаки РФ на теплоелектростанції.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час масованої атаки на теплоелекстростанції ДТЕК було поранено енергетиків

Важка ніч для всієї України. Під час обстрілу ТЕС поранення отримали двоє енергетиків. Вони вже в лікарні, де їм надається вся необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.

Це - найбільш масштабна атака на українську енергетику за останній час.

Читайте: Внаслідок атаки РФ на Миколаївщині пошкоджено об’єкт енергоінфраструктури

Автор: 

обстріл (29234) ДТЕК (1985)


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Нужно наносить ответные удары дронами по рашистской енергетике.
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22.03.2024 10:40 Відповісти
Не треба звиздіти, про двох поранених, ви ще про нежить розкажіть...
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22.03.2024 10:44 Відповісти
Почему Украина не бьёт по кацапским ТЭЦ,трансформаторным подстанциям и ГЭС ?Нефтебазы,нефтезаводы и все предприятия работают от электричества.Просто создайте им проблему в электричестве и никакие предприятия не смогут работать.Все остановится.Света не будет и интернета не будет.Бить надо по ТЭЦ!
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22.03.2024 13:49 Відповісти
 
 