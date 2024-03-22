УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10090 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 530 0

Внаслідок атаки РФ на Миколаївщині пошкоджено об’єкт енергоінфраструктури

вибух

Російські окупанти вранці атакували Миколаївський район, внаслідок чого було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Постраждалих немає.

Про це повідомив очільник області Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку, 22 березня, о 05:10 в Миколаївському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав обʼєкт енергетичної інфраструктури. Детальна інформація уточнюється. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

У ніч на 22 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу "Shahed 131/136".

Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінничині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.

Це - найбільш масштабна атака на українську енергетикуза останній час.

Читайте: Внаслідок обстрілу Харкова знеструмлено близько 700 тис. споживачів

Автор: 

Миколаївська область (2301) обстріл (29234) енергетика (2616)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 