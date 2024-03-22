Внаслідок атаки РФ на Миколаївщині пошкоджено об’єкт енергоінфраструктури

Російські окупанти вранці атакували Миколаївський район, внаслідок чого було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Постраждалих немає.

Про це повідомив очільник області Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку, 22 березня, о 05:10 в Миколаївському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав обʼєкт енергетичної інфраструктури. Детальна інформація уточнюється. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

У ніч на 22 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу "Shahed 131/136".

Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінничині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.

Це - найбільш масштабна атака на українську енергетикуза останній час.

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