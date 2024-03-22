Внаслідок обстрілу Харкова знеструмлено близько 700 тис. споживачів

Під ранок російські війська здійснили масований обстріл енергетичної інфраструктури Харкова.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Під ранок ворог здійснив масований ракетний обстріл енергетичної інфраструктури Харкова. Без електроенергії близько 700 тис. споживачів. Триває ліквідація наслідків. Ситуація контрольована, фахівці працюють", - йдеться в повідомленні.

Розгорнуто всі пункти Незламності, за потреби можна звертатися до них, додав очільник області.

"За оновленими даними, внаслідок обстрілів постраждав 43-річний працівник одного з об'єктів енергоінфраструктури. Стан задовільний, йому надана медична допомога", - підсумував Синєгубов.

Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.

Це найбільш масштабна атака на українську енергетику за останній час.

Читайте: Рашисти атакували енергооб’єкти Одещини, знеструмлено 53 тисячі абонентів