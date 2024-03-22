УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10161 відвідувач онлайн
Новини Війна
2 551 4

Внаслідок обстрілу Харкова знеструмлено близько 700 тис. споживачів

харків

Під ранок російські війська здійснили масований обстріл енергетичної інфраструктури Харкова.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Під ранок ворог здійснив масований ракетний обстріл енергетичної інфраструктури Харкова. Без електроенергії близько 700 тис. споживачів. Триває ліквідація наслідків. Ситуація контрольована, фахівці працюють", - йдеться в повідомленні.

Розгорнуто всі пункти Незламності, за потреби можна звертатися до них, додав очільник області.

"За оновленими даними, внаслідок обстрілів постраждав 43-річний працівник одного з об'єктів енергоінфраструктури. Стан задовільний, йому надана медична допомога", - підсумував Синєгубов.

Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.

Це найбільш масштабна атака на українську енергетику за останній час.

Читайте: Рашисти атакували енергооб’єкти Одещини, знеструмлено 53 тисячі абонентів

Автор: 

обстріл (29234) Харків (5702) енергетика (2616)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Салівану і Байдену пох.....
показати весь коментар
22.03.2024 09:20 Відповісти
Задорнов говорив, що американці туповаті, в них немає вуличного інтелекту, мужицької смекалки.

Все що американці нам радили все виявилось фігньою в тому числі порадили не наступати 2022 на півдні, коли в росіян не було ліній оборони, дронів камікадзе.
показати весь коментар
22.03.2024 09:34 Відповісти
гуси повернуться швидше чим F16
показати весь коментар
22.03.2024 09:24 Відповісти
Гуси уже вернулись. Тут скорее гуси назад улетят, чем самолеты дадут...
показати весь коментар
22.03.2024 09:43 Відповісти
 
 