В результате обстрела Харькова обесточено около 700 тыс. потребителей

Под утро российские войска совершили массированный обстрел энергетической инфраструктуры Харькова.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Под утро враг осуществил массированный ракетный обстрел энергетической инфраструктуры Харькова. Без электроэнергии - около 700 тыс. потребителей. Идет ликвидация последствий. Ситуация контролируемая, специалисты работают", - говорится в сообщении.

Развернуто все "пункты несокрушимости", при необходимости можно обращаться туда, добавил глава области.

"По обновленным данным, в результате обстрелов пострадал 43-летний работник одного из объектов энергоинфраструктуры. Его состояние удовлетворительное, ему оказана медицинская помощь", - подытожил Синегубов.

Атака на украинскую энергетику

Утром 22 марта россияне совершили массированную атаку на украинские энергетические объекты. Взрывы были в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. В Сумской области введены графики аварийных отключений света.

Это – самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время.

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