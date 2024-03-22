Рашисти атакували енергооб’єкти Одещини, знеструмлено 53 тисячі абонентів

Війська РФ вночі атакували ударними БПЛА об’єкти енергетичної інфраструктури Одеської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Вночі 22 березня збройні сили рф вкотре атакували Одещину ударними безпілотними літальними апаратами. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Глава ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок нічної масштабної атаки ворога по енергетичних об'єктах країни пошкоджень зазнали і енергооб'єкти Одещини. Через це, за розпорядженням НЕК Укренерго, в Одесі частково відбуваються стабілізаційні відключення.



Наразі знеструмлено 53 тисячі абонентів електропостачання.

Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.

Це найбільш масштабна атака на українську енергетику за останній час.

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