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Новини Війна
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Рашисти атакували енергооб’єкти Одещини, знеструмлено 53 тисячі абонентів

енергетика,світло

Війська РФ вночі атакували ударними БПЛА об’єкти енергетичної інфраструктури Одеської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Вночі 22 березня збройні сили рф вкотре атакували Одещину ударними безпілотними літальними апаратами. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Глава ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок нічної масштабної атаки ворога по енергетичних об'єктах країни пошкоджень зазнали і енергооб'єкти Одещини. Через це, за розпорядженням НЕК Укренерго, в Одесі частково відбуваються стабілізаційні відключення.

Наразі знеструмлено 53 тисячі абонентів електропостачання.

Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.

Це найбільш масштабна атака на українську енергетику за останній час.

Читайте: На Дніпровській ГЕС пошкоджено обладнання станції, - "Укренерго"

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обстріл (29234) Одеська область (3297) енергетика (2616)


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Саліван і Байден схвалює!
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22.03.2024 09:11 Відповісти
Єдине, що можна сказати, добре що вже не зима.
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22.03.2024 09:11 Відповісти
Альо америкоси! Закликайте кацапів не бомбити енергосистему-бо електрика здорожчає!
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22.03.2024 09:11 Відповісти
Локації енергетичних об`єктів явно зливаютьрся кротами з вищих щаблів влади. До речі, міністр енергетики Герман Галущенко людина КГБ-шніка Деркача.
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22.03.2024 09:18 Відповісти
По суті зливати нічого й не потрібно. Достатньо або зайти на Гугл Мапс, або просто покалупатися в архівах 60-70 років. Зливають вже наслідки, причому часто ж наші ****...ті журнашльошки та пересічні мавпи з китайськими телефонами.
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22.03.2024 11:57 Відповісти
При чому тут америкоси? "Наше" славетне" квартальне керівництво не організувало і не забезпечило ППО і ПРО країни, не організувало "оборонку" . Фронт сиплеться.Війна не вчора розпочалася і не з позавчора готувалася. Гнати у відставку - під суд - і на шибеницю! Негайні перевибори! Ще один термін перебування цих підарасів біля влади Україна не витримає...
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22.03.2024 09:22 Відповісти
 
 