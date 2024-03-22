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Новости Война
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Рашисты атаковали энергообъекты Одесщины, обесточены 53 тысячи абонентов

енергетика,світло

Войска РФ ночью атаковали ударными БПЛА объекты энергетической инфраструктуры Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Ночью 22 марта вооруженные силы России в очередной раз атаковали Одесщину ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате вражеской атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Глава ОВА Олег Кипер уточнил, что в результате ночной масштабной атаки врага по энергетическим объектам страны повреждения получили и энергообъекты Одесщины. Поэтому, по распоряжению НЭК Укрэнерго, в Одессе частично происходят стабилизационные отключения.

В настоящее время обесточены 53 тысячи абонентов электроснабжения.

Атака на украинскую энергетику

Утром 22 марта россияне совершили массированную атаку на украинские энергетические объекты. Взрывы были в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. В Сумской области введены графики аварийных отключений света.

Это – самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время.

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Автор: 

обстрел (27961) Одесская область (3649) энергетика (2569)


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Саліван і Байден схвалює!
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22.03.2024 09:11 Ответить
Єдине, що можна сказати, добре що вже не зима.
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22.03.2024 09:11 Ответить
Альо америкоси! Закликайте кацапів не бомбити енергосистему-бо електрика здорожчає!
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22.03.2024 09:11 Ответить
Локації енергетичних об`єктів явно зливаютьрся кротами з вищих щаблів влади. До речі, міністр енергетики Герман Галущенко людина КГБ-шніка Деркача.
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22.03.2024 09:18 Ответить
По суті зливати нічого й не потрібно. Достатньо або зайти на Гугл Мапс, або просто покалупатися в архівах 60-70 років. Зливають вже наслідки, причому часто ж наші ****...ті журнашльошки та пересічні мавпи з китайськими телефонами.
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22.03.2024 11:57 Ответить
При чому тут америкоси? "Наше" славетне" квартальне керівництво не організувало і не забезпечило ППО і ПРО країни, не організувало "оборонку" . Фронт сиплеться.Війна не вчора розпочалася і не з позавчора готувалася. Гнати у відставку - під суд - і на шибеницю! Негайні перевибори! Ще один термін перебування цих підарасів біля влади Україна не витримає...
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22.03.2024 09:22 Ответить
 
 