Рашисты атаковали энергообъекты Одесщины, обесточены 53 тысячи абонентов

Войска РФ ночью атаковали ударными БПЛА объекты энергетической инфраструктуры Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Ночью 22 марта вооруженные силы России в очередной раз атаковали Одесщину ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате вражеской атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Глава ОВА Олег Кипер уточнил, что в результате ночной масштабной атаки врага по энергетическим объектам страны повреждения получили и энергообъекты Одесщины. Поэтому, по распоряжению НЭК Укрэнерго, в Одессе частично происходят стабилизационные отключения.

В настоящее время обесточены 53 тысячи абонентов электроснабжения.

Атака на украинскую энергетику

Утром 22 марта россияне совершили массированную атаку на украинские энергетические объекты. Взрывы были в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. В Сумской области введены графики аварийных отключений света.

Это – самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время.

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