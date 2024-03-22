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На Дніпровській ГЕС пошкоджено обладнання станції, - "Укренерго"

гес

Внаслідок російського удару по Дніпровській ГЕС пошкоджено обладнання станції.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що наразі загрози прориву дамби немає.

"Пошкодження великі, але вони стосуються саме роботи електростанції на генерацію електроенергії", - пояснив Кудрицький.

Наразі проводять оцінку пошкоджень на гідроелектростанції.

Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.

Це найбільш масштабна атака на українську енергетику за останній час.

Читайте: Рашисти вдарили по греблі ДніпроГЕС. Загрози прориву немає, ситуація контрольована, - "Укргідроенерго"

Автор: 

ГЕС (211) Укренерго (2724) Кудрицький Володимир (189)


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Топ коментарі
+8
Треба у відповідь бити по рашистських ГЕС і плювати що там белькоче США.Вони ітак себе вже дискредитували своїм соплежуйством.
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22.03.2024 09:20 Відповісти
+5
Теперь наша очередь по энергообьектам лаптеногих нанести удар, если конечно есть чем, а то получится не комильфо. Надеюсь не ограничимся одними гундосыми заявлениями
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22.03.2024 09:20 Відповісти
+5
Обмежимося, чи ви зеленого перший день знаєте?
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22.03.2024 09:33 Відповісти
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Та там машинный зал в хлам.
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22.03.2024 09:09 Відповісти
А касап там був ... мерзота!
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22.03.2024 09:13 Відповісти
За 10 років війни московської проти Мирної України, у керівників Урядів був час та повноваження разом з Міненерго, Укренерго та власниками облЕнерго, був час для вжиття дієвих заходів згідно з вимогами відповідних ЗАКОНІВ щодо підготовки, як Держави, так і галузі до подібного розвитку подій. Усі прем'єр міністри, живі та здорові, і не стоять на паперті біля церкви, з протягнутою рукою, щоб прокормити себе охлявшого …
Керівники-Генпрокурори, СБУ, теж, дивно тільки очима лупали і від'їжджали/утікали, потім за кордон, але глибоко зхвильовані…
Тому, усе і НЕготовим виявилось, до такого розвитку і наслідків!
А з 2019 року, і поготів …
Відповідальні усі, під патронатом президентів…
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22.03.2024 09:18 Відповісти
Треба у відповідь бити по рашистських ГЕС і плювати що там белькоче США.Вони ітак себе вже дискредитували своїм соплежуйством.
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22.03.2024 09:20 Відповісти
/бити по рашистських ГЕС\
Атомною бімбою?
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22.03.2024 09:43 Відповісти
тільки асфальтом можемо, серіалами, FREEDOM, марафоном і яйцями по 17.
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22.03.2024 09:52 Відповісти
Теперь наша очередь по энергообьектам лаптеногих нанести удар, если конечно есть чем, а то получится не комильфо. Надеюсь не ограничимся одними гундосыми заявлениями
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22.03.2024 09:20 Відповісти
Обмежимося, чи ви зеленого перший день знаєте?
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22.03.2024 09:33 Відповісти
до ракет прив'язати єрмака,хламідію та весь ЗЕОП тай вдарити по Хремлю
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22.03.2024 10:44 Відповісти
Зате маємо 15 водійських категорій! Зокрема А1.
Кабмін свій хліб відробляє!
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22.03.2024 09:42 Відповісти
Вова! Запускай по кацапах "Бомбу асфальтну" 10 ти тонну
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22.03.2024 09:58 Відповісти
Ви ж не забули що Вова зробив так як й хотіло 73% його обравших?
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22.03.2024 10:25 Відповісти
 
 