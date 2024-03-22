На Дніпровській ГЕС пошкоджено обладнання станції, - "Укренерго"
Внаслідок російського удару по Дніпровській ГЕС пошкоджено обладнання станції.
Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що наразі загрози прориву дамби немає.
"Пошкодження великі, але вони стосуються саме роботи електростанції на генерацію електроенергії", - пояснив Кудрицький.
Наразі проводять оцінку пошкоджень на гідроелектростанції.
Атака на українську енергетику
Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.
Це найбільш масштабна атака на українську енергетику за останній час.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Керівники-Генпрокурори, СБУ, теж, дивно тільки очима лупали і від'їжджали/утікали, потім за кордон, але глибоко зхвильовані…
Тому, усе і НЕготовим виявилось, до такого розвитку і наслідків!
А з 2019 року, і поготів …
Відповідальні усі, під патронатом президентів…
Атомною бімбою?
Кабмін свій хліб відробляє!