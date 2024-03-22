На Дніпровській ГЕС пошкоджено обладнання станції, - "Укренерго"

Внаслідок російського удару по Дніпровській ГЕС пошкоджено обладнання станції.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що наразі загрози прориву дамби немає.

"Пошкодження великі, але вони стосуються саме роботи електростанції на генерацію електроенергії", - пояснив Кудрицький.

Наразі проводять оцінку пошкоджень на гідроелектростанції.

Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.

Це найбільш масштабна атака на українську енергетику за останній час.

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