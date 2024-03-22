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Новости Война
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На Днепровской ГЭС повреждено оборудование станции, - "Укрэнерго"

гес

В результате российского удара по Днепровской ГЭС повреждено оборудование станции.

Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в настоящее время угрозы прорыва дамбы нет.

"Повреждения велики, но они касаются работы электростанции на генерацию электроэнергии", - сказал Кудрицкий.

В настоящее время проводят оценку повреждений на гидроэлектростанции.

Атака на украинскую энергетику

Утром 22 марта россияне совершили массированную атаку на украинские энергетические объекты. Взрывы были в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. В Сумской области введены графики аварийных отключений света.

В результате атаки обесточена одна из линий питания Запорожской АЭС, на станции есть угроза блекаута.

Это – самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время.

Также читайте: Россияне запускают фейки о разрушении дамбы ДнепроГЭС. Это ИПСО, - Центр противодействия дезинформации

Автор: 

ГЭС (119) Укрэнерго (660) Кудрицкий Владимир (76)


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Топ комментарии
+8
Треба у відповідь бити по рашистських ГЕС і плювати що там белькоче США.Вони ітак себе вже дискредитували своїм соплежуйством.
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22.03.2024 09:20 Ответить
+5
Теперь наша очередь по энергообьектам лаптеногих нанести удар, если конечно есть чем, а то получится не комильфо. Надеюсь не ограничимся одними гундосыми заявлениями
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22.03.2024 09:20 Ответить
+5
Обмежимося, чи ви зеленого перший день знаєте?
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22.03.2024 09:33 Ответить
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Та там машинный зал в хлам.
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22.03.2024 09:09 Ответить
А касап там був ... мерзота!
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22.03.2024 09:13 Ответить
За 10 років війни московської проти Мирної України, у керівників Урядів був час та повноваження разом з Міненерго, Укренерго та власниками облЕнерго, був час для вжиття дієвих заходів згідно з вимогами відповідних ЗАКОНІВ щодо підготовки, як Держави, так і галузі до подібного розвитку подій. Усі прем'єр міністри, живі та здорові, і не стоять на паперті біля церкви, з протягнутою рукою, щоб прокормити себе охлявшого …
Керівники-Генпрокурори, СБУ, теж, дивно тільки очима лупали і від'їжджали/утікали, потім за кордон, але глибоко зхвильовані…
Тому, усе і НЕготовим виявилось, до такого розвитку і наслідків!
А з 2019 року, і поготів …
Відповідальні усі, під патронатом президентів…
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22.03.2024 09:18 Ответить
Треба у відповідь бити по рашистських ГЕС і плювати що там белькоче США.Вони ітак себе вже дискредитували своїм соплежуйством.
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22.03.2024 09:20 Ответить
/бити по рашистських ГЕС\
Атомною бімбою?
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22.03.2024 09:43 Ответить
тільки асфальтом можемо, серіалами, FREEDOM, марафоном і яйцями по 17.
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22.03.2024 09:52 Ответить
Теперь наша очередь по энергообьектам лаптеногих нанести удар, если конечно есть чем, а то получится не комильфо. Надеюсь не ограничимся одними гундосыми заявлениями
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22.03.2024 09:20 Ответить
Обмежимося, чи ви зеленого перший день знаєте?
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22.03.2024 09:33 Ответить
до ракет прив'язати єрмака,хламідію та весь ЗЕОП тай вдарити по Хремлю
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22.03.2024 10:44 Ответить
Зате маємо 15 водійських категорій! Зокрема А1.
Кабмін свій хліб відробляє!
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22.03.2024 09:42 Ответить
Вова! Запускай по кацапах "Бомбу асфальтну" 10 ти тонну
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22.03.2024 09:58 Ответить
Ви ж не забули що Вова зробив так як й хотіло 73% його обравших?
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22.03.2024 10:25 Ответить
 
 