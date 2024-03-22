На Днепровской ГЭС повреждено оборудование станции, - "Укрэнерго"
В результате российского удара по Днепровской ГЭС повреждено оборудование станции.
Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что в настоящее время угрозы прорыва дамбы нет.
"Повреждения велики, но они касаются работы электростанции на генерацию электроэнергии", - сказал Кудрицкий.
В настоящее время проводят оценку повреждений на гидроэлектростанции.
Атака на украинскую энергетику
Утром 22 марта россияне совершили массированную атаку на украинские энергетические объекты. Взрывы были в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. В Сумской области введены графики аварийных отключений света.
В результате атаки обесточена одна из линий питания Запорожской АЭС, на станции есть угроза блекаута.
Это – самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время.
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