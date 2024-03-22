На Днепровской ГЭС повреждено оборудование станции, - "Укрэнерго"

В результате российского удара по Днепровской ГЭС повреждено оборудование станции.

Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в настоящее время угрозы прорыва дамбы нет.

"Повреждения велики, но они касаются работы электростанции на генерацию электроэнергии", - сказал Кудрицкий.

В настоящее время проводят оценку повреждений на гидроэлектростанции.

Атака на украинскую энергетику

Утром 22 марта россияне совершили массированную атаку на украинские энергетические объекты. Взрывы были в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. В Сумской области введены графики аварийных отключений света.

В результате атаки обесточена одна из линий питания Запорожской АЭС, на станции есть угроза блекаута.

Это – самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время.

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