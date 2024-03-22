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Новости Война
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В результате атаки РФ на Николаевщине поврежден объект энергоинфраструктуры

вибух

Российские оккупанты утром атаковали Николаевский район, в результате был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет.

Об этом сообщил глава области Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром, 22 марта, в 05:10 в Николаевском районе в результате вражеской атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры. Подробная информация уточняется. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ночь на 22 марта силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены четыре БПЛА типа "Shahed 131/136".

Атака на украинскую энергетику

Утром 22 марта россияне совершили массированную атаку на украинские энергетические объекты. Взрывы были в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. В Сумской области введены графики аварийных отключений света.

Это – самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время.

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Николаевская область (2149) обстрел (27941) энергетика (2569)


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