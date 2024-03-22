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Новини
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Під землею через знеструмлення застрягли понад 1000 шахтарів. Їх евакуюють

шахта

Шахти на Дніпропетровщині залишилися без живлення під час масштабної атаки росіян. На той момент на робочих місцях перебували 1060 шахтарів.

Про це повідомили в Міненерго та компанії ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

"Без світла низка шахт на Донеччині та Дніпропетровщині. Під землею - понад 1000 людей. Загрози життю немає", - йдеться в повідомленні Міненерго.

Читайте: У ДніпроГЕС поцілили 8 ракет, ураження дуже значні

У ДТЕК поінформували, що в дію введено план ліквідації надзвичайної ситуації: залучені резервні джерела живлення й розпочалася евакуація гірників на поверхню.

Всі гірники після евакуації проходять медичне обстеження. Постраждалих немає.

Також читайте: Росія продовжить бити по критичній інфраструктурі Україні, доки не закінчаться ракети та літаки, - британська розвідка

Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснили масову атаку на українські енергетичні об’єкти - наймасштабнішу за останній час. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині, Дніпропетровщиній не тільки.

Внаслідок атаки знеструмлено одну з ліній живлення Запорізької АЕС, на станції є загроза блекауту.

Агресори поцілили у Дніпровську ГЕС. Вони здійснили два прямих влучання, внаслідок удару загинула людина. На станції виникла пожежа, та ситуація контрольована, ризику прориву немає. Тим часом пропагандисти розповсюджують фейки про те, що гребля ДніпроГЕС нібито знищена.

Загалом росіяни випустили по Україніпонад 60 "шахедів" та майже 90 ракет різних типів.

Попри масовану атаку, потреба у відключеннях світла по всій країні відсутня, хоч в окремих регіонах і спостерігаються перебої.

Автор: 

обстріл (29234) шахтарі (538) ДТЕК (1985) Міненерго (1417)


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Топ коментарі
+3
Що дублювати , якщо електрика ні звідки не підходить ?
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22.03.2024 14:33 Відповісти
+3
Які генератори на 3000 кВт мінімум для підйомної машини та головного вентилятору ? Які в них мають бути двигуни і чи бувають такі взагалі ?
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22.03.2024 14:55 Відповісти
+2
Власник, мав час, щоб підготувати завчасно, усі дублюючі системи живлення, для порятунку/евакуації працівників!! Невже, банкрот працював… з московії?
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22.03.2024 14:23 Відповісти
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Власник, мав час, щоб підготувати завчасно, усі дублюючі системи живлення, для порятунку/евакуації працівників!! Невже, банкрот працював… з московії?
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22.03.2024 14:23 Відповісти
Що дублювати , якщо електрика ні звідки не підходить ?
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22.03.2024 14:33 Відповісти
А генератори навіщо ? Ви мабуть не технар
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22.03.2024 14:36 Відповісти
Які генератори на 3000 кВт мінімум для підйомної машини та головного вентилятору ? Які в них мають бути двигуни і чи бувають такі взагалі ?
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22.03.2024 14:55 Відповісти
Підйомна машина має бути як ліфт , а ліфти підіймаються генераторами . Я не про китайські пишу генератори
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22.03.2024 23:55 Відповісти
Генератор не може ніц підняти - генератор може виробити електрику для електромотора який і буде шось там піднімати.
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23.03.2024 00:18 Відповісти
Підйомна машина - складний механізм , це не ліфт . І керування нею не просте , не просто ввімкнув , вимкнув . Потрібно надійне живлення , сбої не допустимі . Цей генератор зможе видавати напругу 6 кіловольт трифазну , потужністтю 3 000 кВт ? І це я ще зменшив вимоги до потужності , знадобиться ще більше .
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23.03.2024 00:27 Відповісти
Технічні рішення Є, але власники не хочуть ДЛЯ РАБІВ вкладати гроши .

потрібно напруга запустити підйомний механизм - напругу генератор дає замість елктросеті.

мощность генератора має бути розрахована. 400 литров дизеля в сутки цей генератор зʼїсть .

це інженерні питання плюс техніка безпеки . Ми ж не будемо вигадувати велосипед на Цензорі
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23.03.2024 00:36 Відповісти
Ви намагаєтеся вирішити те, що не є проблемою. Так, йти пішки нагору декілька годин доволі важко (так, маю уявлення, бо виходив сам), але це не означає, що для комфорту двох сотень людей (ви ж звернули увагу, що мова йде не про одну шахту, а про область?) треба ставити генератор, який може живити невеличкий район міста, село чи завод. Я б сказав, що навіть для шахти більш важливими є проблеми відкачування води і вентиляції, ніж робота підйомної машини. До того ж у вас все ж таки не має уявлення про саму машину. Цей "ліфт", як ви сказали, везе 5 тонн зі швидкістю до 12м/с. Ніхто не дасть згоду на його роботу навіть коли просто немає сигналу.
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24.03.2024 11:49 Відповісти
Генератор на 30 кВт палить 7л дизеля на годину. Потрібен генератор мінімум на 3000 кВт (хоч я і дуже сумніваюся що генератор на 3000 кВт потягне двигун на 2000 кВт). Тобто ваш теоретичний генератор з'їсть літрів 700 за годину, а не 400 за добу.
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24.03.2024 12:09 Відповісти
Може МНС підгоняє мобільні до міста аварії ?

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23.03.2024 00:38 Відповісти
Спеціально для "технарів": на шахтах використовується напруга 6 кВ (кіловольт). Ви знаєте, де купити такі генератори? Про необхідну потужність вам навіть немає сенсу щось казати.
А "застрягли" і "евакуюють" - це перебільшення. По факту просту вступає в дію ПЛА (план ліквідації аварії) і шахтарі самі пішки йдуть на поверхню.
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22.03.2024 21:57 Відповісти
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23.03.2024 00:05 Відповісти
Тобто зменшувати напругу мож - а ось її підняття то є неможлива задача?
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23.03.2024 00:22 Відповісти
То ми про теоретичну фізику, чи про те що можна купити в реальності?
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24.03.2024 11:20 Відповісти
https://dalgakiran.ua/uk/products/dizel-generatorni-ustanovki-u-kontejnernomu-vikonanni/ - питання ше будуть ?
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24.03.2024 12:42 Відповісти
Звичайно будуть. Перечитайте ще раз те, про що писав я і подивіться самі посилання, що скинули. Робота підйома - це найменша проблема з тих, які виникають на шахті через зникнення напруги. І нема необхідності ставити на всіх шахтах обладнання космічної вартості для ії вирішення.
https://dalgakiran.ua/uk/proekti/dizel-generatorna-ustanovka-potuzhnistyu-2500-kva-i-naprugoyu-6000-v-dlya-potreb-prat-naftogazvidobuvannya-dtek/ "ПрАТ «Нафтогазвидобування», ДТЕК - виготовлення, поставка та синхронізація двох контейнерних електростанцій з дизельними двигунами Cumminsпотужністю 2500 кВА (2150 кВт) та напругою 6000 В (6 кВ)."
Ось це з вашого посилання підходить. Ви хоч розумієте, що ці електростанції і генератори виробляються в одиничних екземплярах, довго, і коштують дуже дорого? А шахт у нас ще дофіга.
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29.03.2024 20:46 Відповісти
Звісно в одиночних екземплярах - бурових в океанах менше ніж пальців на одній руці і шахт і карєрів до яких не підведено ліній електропередач також така сама кількість (а про резервне живлення підприємст лікарень і подібного друкувати не варто - їх по одній штуці на всю планету ).
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29.03.2024 20:56 Відповісти
Ви знову змішали все до купи. На кар'єрах не потрібне електричне обладнання такої потужності , вугільних шахт на генераторах не існує. Генератором, що потрібен для роботи підйома можна заживити кілька десятків великих ******** клінік. Єдине з вашого переліку, з чим можна порівнювати - це бурові в океані. Але різниця бурових в океані у порівнянні з українськими шахтами у тому, що перші приносять гроші, а останні і без генераторів майже збиткові. Крім того першим напруга потрібна для роботи, а на шахту ти хочеш поставити просто для того, щоб хтось дві-три години не йшов пішки у випадку аварії. Так що по факту так - не варто було друкувати.
Там у вашому посиланні перераховані складні проекти, які реалізовувала компанія. Вам слово "складні" щось підказує?
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29.03.2024 21:52 Відповісти
"Генератором, що потрібен для роботи підйома можна заживити кілька десятків великих ******** клінік." - та яке там споживання у ******** клініках та ше великих 10 20 ну добре 100 кВт вистачить з головою ( і звісно наприклад у США чи Канаді клініки всі підключенні до центрального опалення - до речі мій газовий котел на прокачку води віджирає десь під сотню кВт год на місяць ну а в клініках звісно розхід трішечки більший ). Ну і звісно генератори обанкрутять наші шахти в нуль - я ж памятаю шо вони штучний товар шось на кшталт Б 2 ( ну штатівський бомбер - невидимка ).
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30.03.2024 01:24 Відповісти
Блин, з язика сорвали .

1.прокуратура по іску надзвичайних ситуацій МАЕ почати розслідування
2. ДЕ ПОСТАНОВА КАБМИНУ ПРО ЗАБОРОНУ ПРАЦІ В НЕПІДГОТОВАНИХ МІСТАХ під час війни ( да і в мирний час) . Де звичайні генератори ?

3 Шмигаля у відставку за профнепригодність
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22.03.2024 14:35 Відповісти
 
 