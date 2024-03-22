Під землею через знеструмлення застрягли понад 1000 шахтарів. Їх евакуюють
Шахти на Дніпропетровщині залишилися без живлення під час масштабної атаки росіян. На той момент на робочих місцях перебували 1060 шахтарів.
Про це повідомили в Міненерго та компанії ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.
"Без світла низка шахт на Донеччині та Дніпропетровщині. Під землею - понад 1000 людей. Загрози життю немає", - йдеться в повідомленні Міненерго.
У ДТЕК поінформували, що в дію введено план ліквідації надзвичайної ситуації: залучені резервні джерела живлення й розпочалася евакуація гірників на поверхню.
Всі гірники після евакуації проходять медичне обстеження. Постраждалих немає.
Атака на українську енергетику
Вранці 22 березня росіяни здійснили масову атаку на українські енергетичні об’єкти - наймасштабнішу за останній час. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині, Дніпропетровщиній не тільки.
Внаслідок атаки знеструмлено одну з ліній живлення Запорізької АЕС, на станції є загроза блекауту.
Агресори поцілили у Дніпровську ГЕС. Вони здійснили два прямих влучання, внаслідок удару загинула людина. На станції виникла пожежа, та ситуація контрольована, ризику прориву немає. Тим часом пропагандисти розповсюджують фейки про те, що гребля ДніпроГЕС нібито знищена.
Загалом росіяни випустили по Україніпонад 60 "шахедів" та майже 90 ракет різних типів.
Попри масовану атаку, потреба у відключеннях світла по всій країні відсутня, хоч в окремих регіонах і спостерігаються перебої.
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потрібно напруга запустити підйомний механизм - напругу генератор дає замість елктросеті.
мощность генератора має бути розрахована. 400 литров дизеля в сутки цей генератор зʼїсть .
це інженерні питання плюс техніка безпеки . Ми ж не будемо вигадувати велосипед на Цензорі
А "застрягли" і "евакуюють" - це перебільшення. По факту просту вступає в дію ПЛА (план ліквідації аварії) і шахтарі самі пішки йдуть на поверхню.
https://dalgakiran.ua/uk/proekti/dizel-generatorna-ustanovka-potuzhnistyu-2500-kva-i-naprugoyu-6000-v-dlya-potreb-prat-naftogazvidobuvannya-dtek/ "ПрАТ «Нафтогазвидобування», ДТЕК - виготовлення, поставка та синхронізація двох контейнерних електростанцій з дизельними двигунами Cumminsпотужністю 2500 кВА (2150 кВт) та напругою 6000 В (6 кВ)."
Ось це з вашого посилання підходить. Ви хоч розумієте, що ці електростанції і генератори виробляються в одиничних екземплярах, довго, і коштують дуже дорого? А шахт у нас ще дофіга.
Там у вашому посиланні перераховані складні проекти, які реалізовувала компанія. Вам слово "складні" щось підказує?
1.прокуратура по іску надзвичайних ситуацій МАЕ почати розслідування
2. ДЕ ПОСТАНОВА КАБМИНУ ПРО ЗАБОРОНУ ПРАЦІ В НЕПІДГОТОВАНИХ МІСТАХ під час війни ( да і в мирний час) . Де звичайні генератори ?
3 Шмигаля у відставку за профнепригодність