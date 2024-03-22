В Минобороны РФ сегодняшнюю атаку назвали "ответом на рейд добровольцев"

Сегодняшнюю массированную атаку по Украине в Москве назвали ответом на рейд российских добровольцев на территорию России.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, заявили в Минобороны РФ.

Там утверждают, что ночной массированный обстрел Украины – это ответ на действия российских добровольцев в Курской и Белгородской области.

Также в Минобороны врага заявили, что благодаря ударам якобы было "дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов".

Рейд российских добровольцев на территорию РФ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, бойцы легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона в ночь на 12 марта вошли на территорию Курской и Белгородской областей.

Президент России Путин заявил, что на территории областей якобы действуют не российские добровольцы, а "иностранные наемники". Секретарь СНБО Данилов утверждает, что эта операция на территории России – "только начало".

Из-за рейда добровольцев РФ вынуждена перебрасывать собственные силы с фронта для защиты территорий на Белгородщине.

Атака россиян на энергетические объекты в Украине

Утром 22 марта россияне совершили массовую атаку на украинские энергетические объекты – самую масштабную за последнее время. Взрывы раздались в Харькове, Запорожье, Днепре, на Хмельнитчине, Виннитчине, Днепропетровщине и не только.

В результате атаки обесточена одна из линий питания Запорожской АЭС, на станции есть угроза блекаута.

Агрессоры попали в Днепровскую ГЭС. Они совершили два прямых попадания, в результате удара погиб человек. На станции возник пожар, но ситуация контролируемая, риска прорыва нет. Между тем пропагандисты распространяют фейки о том, что плотина ДнепроГЭСа якобы уничтожена.

В целом россияне выпустили по Украине более 60 "шахедов" и почти 90 ракет разных типов.