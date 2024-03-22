В Минобороны РФ сегодняшнюю атаку назвали "ответом на рейд добровольцев"
Сегодняшнюю массированную атаку по Украине в Москве назвали ответом на рейд российских добровольцев на территорию России.
Об этом, как передает Цензор.НЕТ, заявили в Минобороны РФ.
Там утверждают, что ночной массированный обстрел Украины – это ответ на действия российских добровольцев в Курской и Белгородской области.
Также в Минобороны врага заявили, что благодаря ударам якобы было "дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов".
Рейд российских добровольцев на территорию РФ
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, бойцы легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона в ночь на 12 марта вошли на территорию Курской и Белгородской областей.
Президент России Путин заявил, что на территории областей якобы действуют не российские добровольцы, а "иностранные наемники". Секретарь СНБО Данилов утверждает, что эта операция на территории России – "только начало".
Из-за рейда добровольцев РФ вынуждена перебрасывать собственные силы с фронта для защиты территорий на Белгородщине.
Атака россиян на энергетические объекты в Украине
Утром 22 марта россияне совершили массовую атаку на украинские энергетические объекты – самую масштабную за последнее время. Взрывы раздались в Харькове, Запорожье, Днепре, на Хмельнитчине, Виннитчине, Днепропетровщине и не только.
В результате атаки обесточена одна из линий питания Запорожской АЭС, на станции есть угроза блекаута.
Агрессоры попали в Днепровскую ГЭС. Они совершили два прямых попадания, в результате удара погиб человек. На станции возник пожар, но ситуация контролируемая, риска прорыва нет. Между тем пропагандисты распространяют фейки о том, что плотина ДнепроГЭСа якобы уничтожена.
В целом россияне выпустили по Украине более 60 "шахедов" и почти 90 ракет разных типов.
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Я вірно розумію допис? Це Україна напала на Московію?
Хто і куди посилав Україну ?? Ми що , вторгались до кацапів ?? Що ти мелеш ?
Іди сам в дупу , дебіла шмат . !!
Хоч би трішки башкою своєю порожньою думав , перш ніж обвинувачувати Україну в тому що вона спровокувала напад на себе . Це ж треба . !!
Те що ти мелеш можна прочитати тільки у зовсім вже відморожених z пропагандонів , на кшталт - ідіота в сотому ступені - "хроніка дєградації " з твіттера .
Скільки вибухівки використали щоб зруйнувати один Маріуполь?
Расіюшка всю історію тільки оборонялась, тому розрослась як ракова пухлина на шосту частину суші...
Питання у тому, нащо їх ці виправдання нам ретрансювати.
"каРФаген должен быть разрушен!", так завещал нам Марк Порций Катон Старший!
«Ми перебуваємо в стані війни. Так, це починалося як «спеціальна військова операція», але щойно там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною. Я в цьому переконаний. І кожен повинен це розуміти, для своєї внутрішньої мобілізації», - заявив він.
Стаття 102 Конституції передбачає, що Президент:
... 19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення СТАНУ ВІЙНИ та у разі збройної агресії проти України....
зепрезедент ви де....
"...та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань"
ст.106 п.19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану вiйни та у разi збройної агресiї проти України приймає рiшення про використання Збройних Сил України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань;
Вали під шконку, наволоч. Без тебе розберемось, як і кого бити та хто у чому винен.
А тепер вже пізно лупити по енергетиці. Це треба було робити ще навесні 2022 року, поки ракети були "в асортименті". Тоді це мало би неабиякий результат, а зараз - це вже просто тероризм, який, сподіваюсь, вже не буде мати глобальних наслідків для України.
Тож це ідіотська ідея - обмеженим ресурсом (а Україна має далеко не тисячі БПЛА, які "дотягуються" на 1000км) пробувати штурмувати захищені об'єкти.
Це приблизно так же тупо, як в лоба, штурмувати бетонні бункери в повний зріст, замість того, аби відрізати ті бункери від води, від підвозу БК, від повітря і примусити бункерчан здохнути від задухи чи здатися від голоду.
До речі, шо це за відповідь така жалюгідна? На фронті нічого не можете зробити, так ви по цивільним шмаляєте? І це друга армія у світі? З жінками та дітьми воюєте?
рейд в повара був, ще й такий, що аж біден обісрався!
Х*й ї просциш і пох*й...
https://www.youtube.com/watch?v=1**********&t=112s