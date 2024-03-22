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Новости Война
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В Минобороны РФ сегодняшнюю атаку назвали "ответом на рейд добровольцев"

шойгу,сергій

Сегодняшнюю массированную атаку по Украине в Москве назвали ответом на рейд российских добровольцев на территорию России.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, заявили в Минобороны РФ.

Там утверждают, что ночной массированный обстрел Украины – это ответ на действия российских добровольцев в Курской и Белгородской области.

Также в Минобороны врага заявили, что благодаря ударам якобы было "дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов".

Рейд российских добровольцев на территорию РФ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, бойцы легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона в ночь на 12 марта вошли на территорию Курской и Белгородской областей.

Президент России Путин заявил, что на территории областей якобы действуют не российские добровольцы, а "иностранные наемники". Секретарь СНБО Данилов утверждает, что эта операция на территории России – "только начало".

Из-за рейда добровольцев РФ вынуждена перебрасывать собственные силы с фронта для защиты территорий на Белгородщине.

Атака россиян на энергетические объекты в Украине

Утром 22 марта россияне совершили массовую атаку на украинские энергетические объекты – самую масштабную за последнее время. Взрывы раздались в Харькове, Запорожье, Днепре, на Хмельнитчине, Виннитчине, Днепропетровщине и не только.

В результате атаки обесточена одна из линий питания Запорожской АЭС, на станции есть угроза блекаута.

Агрессоры попали в Днепровскую ГЭС. Они совершили два прямых попадания, в результате удара погиб человек. На станции возник пожар, но ситуация контролируемая, риска прорыва нет. Между тем пропагандисты распространяют фейки о том, что плотина ДнепроГЭСа якобы уничтожена.

В целом россияне выпустили по Украине более 60 "шахедов" и почти 90 ракет разных типов.

Автор: 

армия РФ (19715) обстрел (27941) Минобороны рф (938) РДК (60)


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Топ комментарии
+48
Накопичили ракети за місяць і висрали. А привід вже заднім числом прикрутили.
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22.03.2024 15:58 Ответить
+35
Жалюгідні брехуни, а на що відповідали 24.02.2022? А у 2014-му - на що "відповідали"?
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22.03.2024 15:57 Ответить
+28
По перше, кончені брехуни. А по-друге, до чого тут ми до вашої громадянської війни?
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22.03.2024 16:00 Ответить
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Жалюгідні брехуни, а на що відповідали 24.02.2022? А у 2014-му - на що "відповідали"?
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22.03.2024 15:57 Ответить
Накопичили ракети за місяць і висрали. А привід вже заднім числом прикрутили.
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22.03.2024 15:58 Ответить
Вони висираються ракетами кожен місяць, а минулого року - кожен тиждень по 80 ракет на енергооб'єкти. Ім не потрібні приводи для таких атак, вони атакують, бо можуть. І будуть атакувати, як тільки знову накопичуть ракети, навіть якщо ми абсолютно нічого не будемо їм робити. Бо їхня мета - підкорення, або знищення України.
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22.03.2024 16:17 Ответить
> Украину послали поколупать дрючком в улье
Я вірно розумію допис? Це Україна напала на Московію?
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22.03.2024 16:38 Ответить
Щось кацапськими наративами засмерділо.
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22.03.2024 16:41 Ответить
Чимчикуй на путіна, тимчасово живий ванька
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22.03.2024 16:45 Ответить
Де логіка, чувак?
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22.03.2024 18:10 Ответить
Украину послали ( в виду недолугости некоторых руководителей") поколупать дрючком в улье )) таке міг написати тільки корисний ідіот , або відморожений кацапський ботяра .
Хто і куди посилав Україну ?? Ми що , вторгались до кацапів ?? Що ти мелеш ?
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22.03.2024 16:49 Ответить
Та як я можу бути ввічливим з довбо.бом котрий пише таку маячню що її "на вуха не натягнеш" .
Іди сам в дупу , дебіла шмат . !!
Хоч би трішки башкою своєю порожньою думав , перш ніж обвинувачувати Україну в тому що вона спровокувала напад на себе . Це ж треба . !!
Те що ти мелеш можна прочитати тільки у зовсім вже відморожених z пропагандонів , на кшталт - ідіота в сотому ступені - "хроніка дєградації " з твіттера .
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22.03.2024 17:11 Ответить
підкорення=знищенню.
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22.03.2024 17:26 Ответить
Як би мали змогу - вже б зробили. Все їх життя, єдина їх мета: "Я можу знищити - я знищу!"
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22.03.2024 16:22 Ответить
Немає в них скільки ракет і не буде щоб пів України знищити.
Скільки вибухівки використали щоб зруйнувати один Маріуполь?
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22.03.2024 16:32 Ответить
Не гони беса. ГЕС давно вже не актуальні. Їх потрібно просто закрити. А по атомній - це вже буде НАТО через три дні в маскве.
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22.03.2024 16:47 Ответить
Та понятно.
Расіюшка всю історію тільки оборонялась, тому розрослась як ракова пухлина на шосту частину суші...
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22.03.2024 15:59 Ответить
лаконічний розрив кацапо-мозку. Лайк.
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22.03.2024 17:50 Ответить
Странная причита бить по украинской гражданской инфраструктуре и украинским домам из-за того что росийские ополченцы решили восстали против московского режима. Нам тогда тоже нужно было в 2014 сразу бомбить москву в ответ на *зеленых челавечкав* которые захватывали наши города
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22.03.2024 16:00 Ответить
Плюс, - найомнікі були американські, по атчьотам Канашенкова, - чому не обстріляли США?
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22.03.2024 16:04 Ответить
Звісно нудно було відповідать коли захватують твої міста,але чим бить ?! Ось у чому справа.
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22.03.2024 16:40 Ответить
По перше, кончені брехуни. А по-друге, до чого тут ми до вашої громадянської війни?
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22.03.2024 16:00 Ответить
Навіть, якщо кацапи будуть дітей жерти, вони неодмінно видумають якесь виправдання.

Питання у тому, нащо їх ці виправдання нам ретрансювати.
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22.03.2024 16:01 Ответить
Кацапів слухати - себе не поважати. Визволення раші добровольцями триватиме - щораз ближче маскви.
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22.03.2024 16:01 Ответить
треба більше рейдів !
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22.03.2024 16:01 Ответить
потрібен рейд, яким дістали би цю шойгу, можна частинами. А щоб ще ***** - ціни не було би...
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22.03.2024 16:04 Ответить
Не ведімося ніколи, на викиди ІПСО від СРУСЬкага міра!!
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22.03.2024 16:02 Ответить
Буде вам відповідь на відповідь!
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22.03.2024 16:03 Ответить
Пакет на обстрел Белгорода и других мест обитания руZZких не жалеть.
"каРФаген должен быть разрушен!", так завещал нам Марк Порций Катон Старший!
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22.03.2024 16:04 Ответить
Очень надеюсь, что чурки кацапские получат ответку.
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22.03.2024 16:04 Ответить
Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков.

«Ми перебуваємо в стані війни. Так, це починалося як «спеціальна військова операція», але щойно там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною. Я в цьому переконаний. І кожен повинен це розуміти, для своєї внутрішньої мобілізації», - заявив він.

Стаття 102 Конституції передбачає, що Президент:

... 19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення СТАНУ ВІЙНИ та у разі збройної агресії проти України....


зепрезедент ви де....
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22.03.2024 16:05 Ответить
Там де й завжди. Гундосить в...жопу Ермака.
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22.03.2024 16:37 Ответить
Це стаття 106-та.
"...та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань"
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22.03.2024 16:46 Ответить
Дякую за виправлення,випадково вдарив 2
ст.106 п.19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану вiйни та у разi збройної агресiї проти України приймає рiшення про використання Збройних Сил України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань;
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22.03.2024 17:32 Ответить
Де в такому випадку наша відповідь на рейд сво-долбойобів?
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22.03.2024 16:06 Ответить
Крыса старая и поведение как у крысы нанести максимальный ущерб перед тем как ее вилами пригвоздят к земле. Мразина полуживая.
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22.03.2024 16:08 Ответить
Так воюйте з ними там де вони знаходяться
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22.03.2024 16:09 Ответить
Рейд добровольців є відповіддю на агресію розпочату росією. Причини та наслідки - московія завжди намагається ставити воза поперед коня.
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22.03.2024 16:25 Ответить
Чиєю відповіддю? Російські добровольці - це проблема громадянської війни на росії!
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22.03.2024 16:31 Ответить
Белгород хто захопив? Ось і відповідь повсталого народу.
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22.03.2024 16:38 Ответить
А хто розпочав війну, чи може секрет що український ГУР підтримує ці з'єднання? Не було б війни в Україні, наврят якісь добровольці зайшли б з нашої території на росію - ось Вам причина і наслідки.
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22.03.2024 16:47 Ответить
Ніхто з нашого боку туди не заходив і ніякого впливу з нашого боку там нема! Нас там нєт!
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22.03.2024 16:54 Ответить
Та я згоден. Але для початку хочаб українську версію Вікіпедії відредагували.
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22.03.2024 17:00 Ответить
**** путін що б ти і всі твої виродки виздихали ,смерть нациській росії .
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22.03.2024 16:31 Ответить
терористи з ними і через 100 років не можна вести справи
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22.03.2024 16:31 Ответить
"Звичайні посполиті" так НІКОЛИ і не "вкурять", що ВИННИМ за весь цей ЖАХ є якраз їхній "непереможний лідер" вовка зеленський, який у свій час спочатку ЗАКРИВ Ракетну програму України (а це, до речі, також включало розробку та прийняття на озброєння ЗСУ якраз ЗРС "Кільчень", які, за заявленими характеристиками, якраз і повинні були ЗБИВАТИ над Небом України як аеродинамічні, так і балістичні цілі!), так потім і почав Будувати "гарні" шляхи, по яким "з вітерцем" танки московитів так їхали, аби "захопити Київ за три доби"! То що, "зєлєКУРВИ", ви так ще і не відмовились від свого "кумира"? П.С. Мабуть потім, коли Україна, врешті решт попри всі негаразди та Протидію з боку ОПУ, дізнається про ВЕЛИКУ ЗРАДУ з боку "вовкі - нАрмАльного пацана", а потім "пЕРзидента" України, який МАЙЖЕ ЗЛИВ країну московитам, МИ, УКРАЇНЦІ, нарешті ПОКАРАЄМО тих, хто привів до влади того, хто майже ЗНИЩИВ УКРАЇНУ! В підсумку лише напишу тезу про те, що, нарешті, УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ за будь що!
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22.03.2024 16:41 Ответить
О, провокаторів кацапських штирить. Нашкарябав сотні слів, але ні разу не написав, що у всьому насправді винна засрашка, засрашинський "наріт" та особисто *****. Бо коли війна почалась - хєрограй ще стриптиз танцював на столах у мацкві. В тебе, провокаторське гімно, хто завгодно у всьому винен, але не засрашинці.

Вали під шконку, наволоч. Без тебе розберемось, як і кого бити та хто у чому винен.
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22.03.2024 18:28 Ответить
Давно не заходив на "гадюшник", тому не відповідав нікому. Тому відповім тобі зараз. Ти, щеня, щось "трохи переборщив" з "наволоччю". Ти або бот - кацап, або бот - єрмак, що, у принципі, є одне і те ж саме! Тому, щеня, завили ***@о та "хрюкай" мовчечки! Тому як раджу тобі так само спілкуватись хіба що з власним батьком, а не з тим, хто тебе набагато старший і який керував особовим складом у той час, коли ти ще був "замутненою краплею" на "пісюні" власного батька! "Вкурив", непотріб?! Взагалі, як ВЖЕ ДІСТАЛИ всі ці "протидійники"! Що московити, що "наші", які, як бачимо, ГЕТЬ НЕ НАШІ!!!
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18.04.2024 21:22 Ответить
Тобто, Україні за Крим та Донбас треба було ще навесні 14-го року по Бєлгороду гатити всім що є?
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22.03.2024 16:44 Ответить
Треба було, але нормальні люди тому і програють зачасту наволочам, бо стримуються "до останнього". І головна помилка ***** в тому, що він не вгатив всією наявною армією по Україні ще навесні 2014 року. І фактично зробив все можливе, аби поступово зростити українську русофобію на небачені за останнє століття висоти...

А тепер вже пізно лупити по енергетиці. Це треба було робити ще навесні 2022 року, поки ракети були "в асортименті". Тоді це мало би неабиякий результат, а зараз - це вже просто тероризм, який, сподіваюсь, вже не буде мати глобальних наслідків для України.
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22.03.2024 18:33 Ответить
Тільки регулярні масовані удари по кацапським енергетичним об'єктам, заводам і війсьвим цілям буде зменшувати подібні удари. Після подібних ударів у кацапії повинні буті знищені вузлові трансформаторні підстанції.
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22.03.2024 16:48 Ответить
Спочатку треба вибити їх стратавіа на фіг, знищити заводи і склади з шлюхедами та балістикою, щоб убезпечити себе від "удароф вазмєздія", а потім можна їх взагалі в пил стирати, було б чим.
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22.03.2024 16:53 Ответить
Аеродроми стратегічної авіації захищені ППО, там є захищені склади та навіть капоніри для літаків. Ректифікаційні колони НПЗ - не захищені нічим.

Тож це ідіотська ідея - обмеженим ресурсом (а Україна має далеко не тисячі БПЛА, які "дотягуються" на 1000км) пробувати штурмувати захищені об'єкти.

Це приблизно так же тупо, як в лоба, штурмувати бетонні бункери в повний зріст, замість того, аби відрізати ті бункери від води, від підвозу БК, від повітря і примусити бункерчан здохнути від задухи чи здатися від голоду.
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22.03.2024 18:37 Ответить
а де ж наші відповіді? лише у щоденних відосиках чорнявого,картавого,небритого чувачка маленького зросту?
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22.03.2024 16:50 Ответить
Відповідю це було б, якби у 2022 році Україна на вас, покидьків, напала. І ви весь цей час захищалися. А рейд добровольців на вашу територію був здійснений через те, що ви, тварюки, захопили частину нашої території. Тепер те ж саме відбувається і на вашій території. І тут ви починаєте говорити про якусь там відповідь???

До речі, шо це за відповідь така жалюгідна? На фронті нічого не можете зробити, так ви по цивільним шмаляєте? І це друга армія у світі? З жінками та дітьми воюєте?
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22.03.2024 16:50 Ответить
який рейд? той рейд на три села?
рейд в повара був, ще й такий, що аж біден обісрався!
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22.03.2024 16:54 Ответить
Aга,а кабаєва вагітність від духу ****@)
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22.03.2024 17:08 Ответить
от Медвийчука
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22.03.2024 17:25 Ответить
Або так, або тому що п'ятниця...
Х*й ї просциш і пох*й...
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22.03.2024 17:18 Ответить
нашим ответом будет Крымский мост
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22.03.2024 17:24 Ответить
Несмотря на повреждения, на ДнепроГЭС удалось запустить часть оборудования
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22.03.2024 17:26 Ответить
"Нам нужны сутки": Шмыгаль рассказал, как будут возвращать свет украинцам
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22.03.2024 17:27 Ответить
Вольница на Белгородщине: в "спецоперации за три дня" что-то пошло не так
https://www.youtube.com/watch?v=1**********&t=112s
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22.03.2024 17:39 Ответить
дефіциту потужностей в енергосистемі немає й наразі не прогнозується.
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22.03.2024 18:03 Ответить
...смерть рашистам і їхній *********
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22.03.2024 18:07 Ответить
Рдк молодці. Так і треба. А ось про зелену квартальну мразоту- битм вікна в якомусь белгороді,чи курську - це прямо і новинах щось. А окуповане Запоріжжя і Херсонська область то таке.....Так **********?
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22.03.2024 18:10 Ответить
Якщо відповідь за Бєлгород - то варто було по Бєлгороду
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22.03.2024 18:12 Ответить
І де ж цей рдк зараз, в червні 23-го він зник непомітно.
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22.03.2024 19:24 Ответить
Чисто по расейськи, у відповідь на рейд військових , убивати мирне населення. Херої одним словом. Країна моральної покручі, покарав же Бог такими сусідами.
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22.03.2024 19:29 Ответить
Jeslji eto otvet na 'reijd russkih dobrovoljcev', to nado bilo bitj po mtjeritoriju russnji, skazhem po Petjerburgu!
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22.03.2024 21:51 Ответить
ТАК ПО МОСКВЕ И КОЛПАШИЛИ БЫ !)
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23.03.2024 12:51 Ответить
 
 