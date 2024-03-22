У Міноборони РФ сьогоднішню атаку назвали "відповіддю на рейд добровольців"

Сьогоднішню масовану атаку по Україні у Москві назвали відповіддю на рейд російських добровольців на територію Росії.

Про це, як передає Цензор.НЕТ, заявили в Міноборони РФ.

Там стверджують, що нічний масований обстріл України - це відповідь на дії російських добровольців у Курській та Бєлгородській області.

Також у Міноборони ворога заявили, що завдяки ударам нібито було "дезорганізовано функціонування підприємств промисловості з випуску та ремонту озброєння, військової техніки та боєприпасів".

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Рейд російських добровольців на територію РФ

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону у ніч на 12 березня увійшли на територію Курської та Бєлгородської областей.

Президент Росії Путін заявив, що на території областей нібито діють не російські добровольці, а "іноземні найманці". Секретар РНБО Данілов стверджує, що ця операція на території Росії - "тільки початок".

Через рейд добровольців РФ вимушена перекидати власні сили з фронту для захисту територій на Бєлгородщині.

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Атака росіян на енергетичні об'єкти в Україні

Вранці 22 березня росіяни здійснили масову атаку на українські енергетичні об’єкти - наймасштабнішу за останній час. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині, Дніпропетровщині й не тільки.

Внаслідок атаки знеструмлено одну з ліній живлення Запорізької АЕС, на станції є загроза блекауту.

Агресори поцілили у Дніпровську ГЕС. Вони здійснили два прямих влучання, внаслідок удару загинула людина. На станції виникла пожежа, та ситуація контрольована, ризику прориву немає. Тим часом пропагандисти розповсюджують фейки про те, що гребля ДніпроГЕСу нібито знищена.

Загалом росіяни випустили по Україні понад 60 "шахедів" та майже 90 ракет різних типів.

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