У Міноборони РФ сьогоднішню атаку назвали "відповіддю на рейд добровольців"
Сьогоднішню масовану атаку по Україні у Москві назвали відповіддю на рейд російських добровольців на територію Росії.
Про це, як передає Цензор.НЕТ, заявили в Міноборони РФ.
Там стверджують, що нічний масований обстріл України - це відповідь на дії російських добровольців у Курській та Бєлгородській області.
Також у Міноборони ворога заявили, що завдяки ударам нібито було "дезорганізовано функціонування підприємств промисловості з випуску та ремонту озброєння, військової техніки та боєприпасів".
Рейд російських добровольців на територію РФ
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону у ніч на 12 березня увійшли на територію Курської та Бєлгородської областей.
Президент Росії Путін заявив, що на території областей нібито діють не російські добровольці, а "іноземні найманці". Секретар РНБО Данілов стверджує, що ця операція на території Росії - "тільки початок".
Через рейд добровольців РФ вимушена перекидати власні сили з фронту для захисту територій на Бєлгородщині.
Атака росіян на енергетичні об'єкти в Україні
Вранці 22 березня росіяни здійснили масову атаку на українські енергетичні об’єкти - наймасштабнішу за останній час. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині, Дніпропетровщині й не тільки.
Внаслідок атаки знеструмлено одну з ліній живлення Запорізької АЕС, на станції є загроза блекауту.
Агресори поцілили у Дніпровську ГЕС. Вони здійснили два прямих влучання, внаслідок удару загинула людина. На станції виникла пожежа, та ситуація контрольована, ризику прориву немає. Тим часом пропагандисти розповсюджують фейки про те, що гребля ДніпроГЕСу нібито знищена.
Загалом росіяни випустили по Україні понад 60 "шахедів" та майже 90 ракет різних типів.
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Я вірно розумію допис? Це Україна напала на Московію?
Хто і куди посилав Україну ?? Ми що , вторгались до кацапів ?? Що ти мелеш ?
Іди сам в дупу , дебіла шмат . !!
Хоч би трішки башкою своєю порожньою думав , перш ніж обвинувачувати Україну в тому що вона спровокувала напад на себе . Це ж треба . !!
Те що ти мелеш можна прочитати тільки у зовсім вже відморожених z пропагандонів , на кшталт - ідіота в сотому ступені - "хроніка дєградації " з твіттера .
Скільки вибухівки використали щоб зруйнувати один Маріуполь?
Расіюшка всю історію тільки оборонялась, тому розрослась як ракова пухлина на шосту частину суші...
Питання у тому, нащо їх ці виправдання нам ретрансювати.
"каРФаген должен быть разрушен!", так завещал нам Марк Порций Катон Старший!
«Ми перебуваємо в стані війни. Так, це починалося як «спеціальна військова операція», але щойно там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною. Я в цьому переконаний. І кожен повинен це розуміти, для своєї внутрішньої мобілізації», - заявив він.
Стаття 102 Конституції передбачає, що Президент:
... 19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення СТАНУ ВІЙНИ та у разі збройної агресії проти України....
зепрезедент ви де....
"...та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань"
ст.106 п.19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану вiйни та у разi збройної агресiї проти України приймає рiшення про використання Збройних Сил України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань;
Вали під шконку, наволоч. Без тебе розберемось, як і кого бити та хто у чому винен.
А тепер вже пізно лупити по енергетиці. Це треба було робити ще навесні 2022 року, поки ракети були "в асортименті". Тоді це мало би неабиякий результат, а зараз - це вже просто тероризм, який, сподіваюсь, вже не буде мати глобальних наслідків для України.
Тож це ідіотська ідея - обмеженим ресурсом (а Україна має далеко не тисячі БПЛА, які "дотягуються" на 1000км) пробувати штурмувати захищені об'єкти.
Це приблизно так же тупо, як в лоба, штурмувати бетонні бункери в повний зріст, замість того, аби відрізати ті бункери від води, від підвозу БК, від повітря і примусити бункерчан здохнути від задухи чи здатися від голоду.
До речі, шо це за відповідь така жалюгідна? На фронті нічого не можете зробити, так ви по цивільним шмаляєте? І це друга армія у світі? З жінками та дітьми воюєте?
рейд в повара був, ще й такий, що аж біден обісрався!
Х*й ї просциш і пох*й...
https://www.youtube.com/watch?v=1**********&t=112s