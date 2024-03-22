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У Міноборони РФ сьогоднішню атаку назвали "відповіддю на рейд добровольців"

шойгу,сергій

Сьогоднішню масовану атаку по Україні у Москві назвали відповіддю на рейд російських добровольців на територію Росії.

Про це, як передає Цензор.НЕТ, заявили в Міноборони РФ.

Там стверджують, що нічний масований обстріл України - це відповідь на дії російських добровольців у Курській та Бєлгородській області.

Також у Міноборони ворога заявили, що завдяки ударам нібито було "дезорганізовано функціонування підприємств промисловості з випуску та ремонту озброєння, військової техніки та боєприпасів".

Також читайте: Росія продовжить бити по критичній інфраструктурі Україні, доки не закінчаться ракети та літаки, - британська розвідка

Рейд російських добровольців на територію РФ

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону у ніч на 12 березня увійшли на територію Курської та Бєлгородської областей.

Президент Росії Путін заявив, що на території областей нібито діють не російські добровольці, а "іноземні найманці". Секретар РНБО Данілов стверджує, що ця операція на території Росії - "тільки початок".

Через рейд добровольців РФ вимушена перекидати власні сили з фронту для захисту територій на Бєлгородщині.

Читайте: Ми відкрили другий фронт у РФ, тепер "театр воєнних дій" це не тільки територія України, а й Росії, - командир РДК Нікітін

Атака росіян на енергетичні об'єкти в Україні

Вранці 22 березня росіяни здійснили масову атаку на українські енергетичні об’єкти - наймасштабнішу за останній час. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині, Дніпропетровщині й не тільки.

Внаслідок атаки знеструмлено одну з ліній живлення Запорізької АЕС, на станції є загроза блекауту.

Агресори поцілили у Дніпровську ГЕС. Вони здійснили два прямих влучання, внаслідок удару загинула людина. На станції виникла пожежа, та ситуація контрольована, ризику прориву немає. Тим часом пропагандисти розповсюджують фейки про те, що гребля ДніпроГЕСу нібито знищена.

Загалом росіяни випустили по Україні понад 60 "шахедів" та майже 90 ракет різних типів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попри збільшення обстрілів Сумщини, РФ не створює наступальних угруповань на цьому напрямку, - Павлюк

армія рф (17854) обстріл (29234) Міноборони рф (716) РДК (66)


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Топ коментарі
+48
Накопичили ракети за місяць і висрали. А привід вже заднім числом прикрутили.
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22.03.2024 15:58 Відповісти
+35
Жалюгідні брехуни, а на що відповідали 24.02.2022? А у 2014-му - на що "відповідали"?
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22.03.2024 15:57 Відповісти
+28
По перше, кончені брехуни. А по-друге, до чого тут ми до вашої громадянської війни?
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22.03.2024 16:00 Відповісти
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Жалюгідні брехуни, а на що відповідали 24.02.2022? А у 2014-му - на що "відповідали"?
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22.03.2024 15:57 Відповісти
Накопичили ракети за місяць і висрали. А привід вже заднім числом прикрутили.
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22.03.2024 15:58 Відповісти
Вони висираються ракетами кожен місяць, а минулого року - кожен тиждень по 80 ракет на енергооб'єкти. Ім не потрібні приводи для таких атак, вони атакують, бо можуть. І будуть атакувати, як тільки знову накопичуть ракети, навіть якщо ми абсолютно нічого не будемо їм робити. Бо їхня мета - підкорення, або знищення України.
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22.03.2024 16:17 Відповісти
> Украину послали поколупать дрючком в улье
Я вірно розумію допис? Це Україна напала на Московію?
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22.03.2024 16:38 Відповісти
Щось кацапськими наративами засмерділо.
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22.03.2024 16:41 Відповісти
Чимчикуй на путіна, тимчасово живий ванька
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22.03.2024 16:45 Відповісти
Де логіка, чувак?
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22.03.2024 18:10 Відповісти
Украину послали ( в виду недолугости некоторых руководителей") поколупать дрючком в улье )) таке міг написати тільки корисний ідіот , або відморожений кацапський ботяра .
Хто і куди посилав Україну ?? Ми що , вторгались до кацапів ?? Що ти мелеш ?
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22.03.2024 16:49 Відповісти
Та як я можу бути ввічливим з довбо.бом котрий пише таку маячню що її "на вуха не натягнеш" .
Іди сам в дупу , дебіла шмат . !!
Хоч би трішки башкою своєю порожньою думав , перш ніж обвинувачувати Україну в тому що вона спровокувала напад на себе . Це ж треба . !!
Те що ти мелеш можна прочитати тільки у зовсім вже відморожених z пропагандонів , на кшталт - ідіота в сотому ступені - "хроніка дєградації " з твіттера .
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22.03.2024 17:11 Відповісти
підкорення=знищенню.
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22.03.2024 17:26 Відповісти
Як би мали змогу - вже б зробили. Все їх життя, єдина їх мета: "Я можу знищити - я знищу!"
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22.03.2024 16:22 Відповісти
Немає в них скільки ракет і не буде щоб пів України знищити.
Скільки вибухівки використали щоб зруйнувати один Маріуполь?
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22.03.2024 16:32 Відповісти
Не гони беса. ГЕС давно вже не актуальні. Їх потрібно просто закрити. А по атомній - це вже буде НАТО через три дні в маскве.
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22.03.2024 16:47 Відповісти
Та понятно.
Расіюшка всю історію тільки оборонялась, тому розрослась як ракова пухлина на шосту частину суші...
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22.03.2024 15:59 Відповісти
лаконічний розрив кацапо-мозку. Лайк.
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22.03.2024 17:50 Відповісти
Странная причита бить по украинской гражданской инфраструктуре и украинским домам из-за того что росийские ополченцы решили восстали против московского режима. Нам тогда тоже нужно было в 2014 сразу бомбить москву в ответ на *зеленых челавечкав* которые захватывали наши города
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22.03.2024 16:00 Відповісти
Плюс, - найомнікі були американські, по атчьотам Канашенкова, - чому не обстріляли США?
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22.03.2024 16:04 Відповісти
Звісно нудно було відповідать коли захватують твої міста,але чим бить ?! Ось у чому справа.
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22.03.2024 16:40 Відповісти
По перше, кончені брехуни. А по-друге, до чого тут ми до вашої громадянської війни?
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22.03.2024 16:00 Відповісти
Навіть, якщо кацапи будуть дітей жерти, вони неодмінно видумають якесь виправдання.

Питання у тому, нащо їх ці виправдання нам ретрансювати.
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22.03.2024 16:01 Відповісти
Кацапів слухати - себе не поважати. Визволення раші добровольцями триватиме - щораз ближче маскви.
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22.03.2024 16:01 Відповісти
треба більше рейдів !
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22.03.2024 16:01 Відповісти
потрібен рейд, яким дістали би цю шойгу, можна частинами. А щоб ще ***** - ціни не було би...
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22.03.2024 16:04 Відповісти
Не ведімося ніколи, на викиди ІПСО від СРУСЬкага міра!!
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22.03.2024 16:02 Відповісти
Буде вам відповідь на відповідь!
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22.03.2024 16:03 Відповісти
Пакет на обстрел Белгорода и других мест обитания руZZких не жалеть.
"каРФаген должен быть разрушен!", так завещал нам Марк Порций Катон Старший!
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22.03.2024 16:04 Відповісти
Очень надеюсь, что чурки кацапские получат ответку.
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22.03.2024 16:04 Відповісти
Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков.

«Ми перебуваємо в стані війни. Так, це починалося як «спеціальна військова операція», але щойно там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною. Я в цьому переконаний. І кожен повинен це розуміти, для своєї внутрішньої мобілізації», - заявив він.

Стаття 102 Конституції передбачає, що Президент:

... 19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення СТАНУ ВІЙНИ та у разі збройної агресії проти України....


зепрезедент ви де....
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22.03.2024 16:05 Відповісти
Там де й завжди. Гундосить в...жопу Ермака.
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22.03.2024 16:37 Відповісти
Це стаття 106-та.
"...та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань"
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22.03.2024 16:46 Відповісти
Дякую за виправлення,випадково вдарив 2
ст.106 п.19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану вiйни та у разi збройної агресiї проти України приймає рiшення про використання Збройних Сил України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань;
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22.03.2024 17:32 Відповісти
Де в такому випадку наша відповідь на рейд сво-долбойобів?
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22.03.2024 16:06 Відповісти
Крыса старая и поведение как у крысы нанести максимальный ущерб перед тем как ее вилами пригвоздят к земле. Мразина полуживая.
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22.03.2024 16:08 Відповісти
Так воюйте з ними там де вони знаходяться
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22.03.2024 16:09 Відповісти
Рейд добровольців є відповіддю на агресію розпочату росією. Причини та наслідки - московія завжди намагається ставити воза поперед коня.
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22.03.2024 16:25 Відповісти
Чиєю відповіддю? Російські добровольці - це проблема громадянської війни на росії!
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22.03.2024 16:31 Відповісти
Белгород хто захопив? Ось і відповідь повсталого народу.
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22.03.2024 16:38 Відповісти
А хто розпочав війну, чи може секрет що український ГУР підтримує ці з'єднання? Не було б війни в Україні, наврят якісь добровольці зайшли б з нашої території на росію - ось Вам причина і наслідки.
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22.03.2024 16:47 Відповісти
Ніхто з нашого боку туди не заходив і ніякого впливу з нашого боку там нема! Нас там нєт!
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22.03.2024 16:54 Відповісти
Та я згоден. Але для початку хочаб українську версію Вікіпедії відредагували.
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22.03.2024 17:00 Відповісти
**** путін що б ти і всі твої виродки виздихали ,смерть нациській росії .
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22.03.2024 16:31 Відповісти
терористи з ними і через 100 років не можна вести справи
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22.03.2024 16:31 Відповісти
"Звичайні посполиті" так НІКОЛИ і не "вкурять", що ВИННИМ за весь цей ЖАХ є якраз їхній "непереможний лідер" вовка зеленський, який у свій час спочатку ЗАКРИВ Ракетну програму України (а це, до речі, також включало розробку та прийняття на озброєння ЗСУ якраз ЗРС "Кільчень", які, за заявленими характеристиками, якраз і повинні були ЗБИВАТИ над Небом України як аеродинамічні, так і балістичні цілі!), так потім і почав Будувати "гарні" шляхи, по яким "з вітерцем" танки московитів так їхали, аби "захопити Київ за три доби"! То що, "зєлєКУРВИ", ви так ще і не відмовились від свого "кумира"? П.С. Мабуть потім, коли Україна, врешті решт попри всі негаразди та Протидію з боку ОПУ, дізнається про ВЕЛИКУ ЗРАДУ з боку "вовкі - нАрмАльного пацана", а потім "пЕРзидента" України, який МАЙЖЕ ЗЛИВ країну московитам, МИ, УКРАЇНЦІ, нарешті ПОКАРАЄМО тих, хто привів до влади того, хто майже ЗНИЩИВ УКРАЇНУ! В підсумку лише напишу тезу про те, що, нарешті, УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ за будь що!
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22.03.2024 16:41 Відповісти
О, провокаторів кацапських штирить. Нашкарябав сотні слів, але ні разу не написав, що у всьому насправді винна засрашка, засрашинський "наріт" та особисто *****. Бо коли війна почалась - хєрограй ще стриптиз танцював на столах у мацкві. В тебе, провокаторське гімно, хто завгодно у всьому винен, але не засрашинці.

Вали під шконку, наволоч. Без тебе розберемось, як і кого бити та хто у чому винен.
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22.03.2024 18:28 Відповісти
Давно не заходив на "гадюшник", тому не відповідав нікому. Тому відповім тобі зараз. Ти, щеня, щось "трохи переборщив" з "наволоччю". Ти або бот - кацап, або бот - єрмак, що, у принципі, є одне і те ж саме! Тому, щеня, завили ***@о та "хрюкай" мовчечки! Тому як раджу тобі так само спілкуватись хіба що з власним батьком, а не з тим, хто тебе набагато старший і який керував особовим складом у той час, коли ти ще був "замутненою краплею" на "пісюні" власного батька! "Вкурив", непотріб?! Взагалі, як ВЖЕ ДІСТАЛИ всі ці "протидійники"! Що московити, що "наші", які, як бачимо, ГЕТЬ НЕ НАШІ!!!
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18.04.2024 21:22 Відповісти
Тобто, Україні за Крим та Донбас треба було ще навесні 14-го року по Бєлгороду гатити всім що є?
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22.03.2024 16:44 Відповісти
Треба було, але нормальні люди тому і програють зачасту наволочам, бо стримуються "до останнього". І головна помилка ***** в тому, що він не вгатив всією наявною армією по Україні ще навесні 2014 року. І фактично зробив все можливе, аби поступово зростити українську русофобію на небачені за останнє століття висоти...

А тепер вже пізно лупити по енергетиці. Це треба було робити ще навесні 2022 року, поки ракети були "в асортименті". Тоді це мало би неабиякий результат, а зараз - це вже просто тероризм, який, сподіваюсь, вже не буде мати глобальних наслідків для України.
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22.03.2024 18:33 Відповісти
Тільки регулярні масовані удари по кацапським енергетичним об'єктам, заводам і війсьвим цілям буде зменшувати подібні удари. Після подібних ударів у кацапії повинні буті знищені вузлові трансформаторні підстанції.
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22.03.2024 16:48 Відповісти
Спочатку треба вибити їх стратавіа на фіг, знищити заводи і склади з шлюхедами та балістикою, щоб убезпечити себе від "удароф вазмєздія", а потім можна їх взагалі в пил стирати, було б чим.
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22.03.2024 16:53 Відповісти
Аеродроми стратегічної авіації захищені ППО, там є захищені склади та навіть капоніри для літаків. Ректифікаційні колони НПЗ - не захищені нічим.

Тож це ідіотська ідея - обмеженим ресурсом (а Україна має далеко не тисячі БПЛА, які "дотягуються" на 1000км) пробувати штурмувати захищені об'єкти.

Це приблизно так же тупо, як в лоба, штурмувати бетонні бункери в повний зріст, замість того, аби відрізати ті бункери від води, від підвозу БК, від повітря і примусити бункерчан здохнути від задухи чи здатися від голоду.
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22.03.2024 18:37 Відповісти
а де ж наші відповіді? лише у щоденних відосиках чорнявого,картавого,небритого чувачка маленького зросту?
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22.03.2024 16:50 Відповісти
Відповідю це було б, якби у 2022 році Україна на вас, покидьків, напала. І ви весь цей час захищалися. А рейд добровольців на вашу територію був здійснений через те, що ви, тварюки, захопили частину нашої території. Тепер те ж саме відбувається і на вашій території. І тут ви починаєте говорити про якусь там відповідь???

До речі, шо це за відповідь така жалюгідна? На фронті нічого не можете зробити, так ви по цивільним шмаляєте? І це друга армія у світі? З жінками та дітьми воюєте?
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22.03.2024 16:50 Відповісти
який рейд? той рейд на три села?
рейд в повара був, ще й такий, що аж біден обісрався!
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22.03.2024 16:54 Відповісти
Aга,а кабаєва вагітність від духу ****@)
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22.03.2024 17:08 Відповісти
от Медвийчука
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22.03.2024 17:25 Відповісти
Або так, або тому що п'ятниця...
Х*й ї просциш і пох*й...
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22.03.2024 17:18 Відповісти
нашим ответом будет Крымский мост
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22.03.2024 17:24 Відповісти
Несмотря на повреждения, на ДнепроГЭС удалось запустить часть оборудования
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22.03.2024 17:26 Відповісти
"Нам нужны сутки": Шмыгаль рассказал, как будут возвращать свет украинцам
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22.03.2024 17:27 Відповісти
Вольница на Белгородщине: в "спецоперации за три дня" что-то пошло не так
https://www.youtube.com/watch?v=1**********&t=112s
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22.03.2024 17:39 Відповісти
дефіциту потужностей в енергосистемі немає й наразі не прогнозується.
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22.03.2024 18:03 Відповісти
...смерть рашистам і їхній *********
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22.03.2024 18:07 Відповісти
Рдк молодці. Так і треба. А ось про зелену квартальну мразоту- битм вікна в якомусь белгороді,чи курську - це прямо і новинах щось. А окуповане Запоріжжя і Херсонська область то таке.....Так **********?
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22.03.2024 18:10 Відповісти
Якщо відповідь за Бєлгород - то варто було по Бєлгороду
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22.03.2024 18:12 Відповісти
І де ж цей рдк зараз, в червні 23-го він зник непомітно.
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22.03.2024 19:24 Відповісти
Чисто по расейськи, у відповідь на рейд військових , убивати мирне населення. Херої одним словом. Країна моральної покручі, покарав же Бог такими сусідами.
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22.03.2024 19:29 Відповісти
Jeslji eto otvet na 'reijd russkih dobrovoljcev', to nado bilo bitj po mtjeritoriju russnji, skazhem po Petjerburgu!
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22.03.2024 21:51 Відповісти
ТАК ПО МОСКВЕ И КОЛПАШИЛИ БЫ !)
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23.03.2024 12:51 Відповісти
 
 