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Новини
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Через рейд добровольців РФ вимушена перекидати власні сили з фронту для захисту територій на Бєлгородщині, - Bloomberg

армія,російська

У зв’язку з військовою операцією РДК, "Сибірського батальйону" та Легіону "Свобода Росії" у Бєлгородській та Курській областях, російське командування змушене перекидати власні сили з фронту для захисту територій.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

"Три повстанські російські угруповання - "Російський добровольчий корпус", "Сибірський батальйон" і Легіон "Свобода Росії" - взяли на себе відповідальність за транскордонні напади на Бєлгород. У середу вони попередили у заяві в соціальних мережах, що напади посилюються, і закликали губернатора віддати наказ про повну евакуацію цивільного населення регіону", - зазначає видання.

Людина, яка близька до Кремля, заявила виданню, що військова операція змусила Росію відволікати власні сили від лінії фронту.

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"На території Росії йде війна", - зазначив він.

Натомість місцевий житель Бєлгорода каже, що життя росіян перетворилося на пекло: "Наше життя змінилося і перетворилося на пекло. Люди почали боятися і панікувати. Всі, хто міг, почали виїжджати".

Читайте також: "Сибірський батальйон" і РДК підняли свої прапори в с. Козинка Бєлгородської області: "Незабаром - у всіх містах та селах". ФОТО

Автор: 

армія рф (17854) росія (66104) Бєлгород (512) РДК (66) Легіон Свобода Росії (62)


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Топ коментарі
+7
Ну що сказать: Нам подобається!
Б"ємо по НПЗ: В Росії ростуть ціни на пальне з"являються труднощі з його поставками -та ще й в період початку посівної При цьому знімаються комплекси ППО з фронту (або з оборони Керченського мосту і аеродромів) Таким чином - нам легше протистоять кацапам на фронті
Російські добровольці "кошмарять" прикордоння Росії - з фронту знімаються війська і перекидаються за сотні кілометрів для захисту "мягкаво падбрюшья" РФ Крім того - за своєю звичкою кацапи розносять бомбами та артилерією власні міста і села Знову нашим хлопцям полегшення на фронті! А ще "на закуску" - "на носі" - посівна! Білгородщина - "хліборобський" район А поля всіяні снарядами та мінами І робоча сила повтікала Теж користь нам!
Коли кацапи перекинуть сили на Білгородщину - створимо "коридор" і хлопці повернуться в Україну - на відпочинок та переформування А кацапи залишаться "зализувать рани"Повертать війська назад Проводить розмінування територій Але найбільший "шок" отримають біженці - бо приїдуть у зруйновані війною місця! І ті руйнування здебільшого будуть зроблені "героями СВО"! А якщо й не побачать руйнувань - то побачать пограбованими свої будинки та квартири Бо ті сусіди які не втекли - зараз "гріють руки" на їх майні! Бо у кацапів "у крові" нездоланна тяга до того "що погано лежить" Та й не тільки сусіди - у таких умовах бандюки у банди збиваються і роблять це "організовано" Поліція ж повтікала в числі перших!
"Хто сіє вітер - пожинає бурю!"
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21.03.2024 10:33 Відповісти
+4
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21.03.2024 10:24 Відповісти
+4
Наше життя змінилося і перетворилося на пекло. Джерело: Та ні, воно пеклом і було, просто зараз туди трохи дров підвезли!
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21.03.2024 10:42 Відповісти
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нічому радіти, це все схоже на клоунаду влаштовану єрмаком і москалями щоб прикрити переговори по здачі країни москалям через залучення китаю
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21.03.2024 09:51 Відповісти
Ігор Данилко, Ви або рос. агент, або ідіот. Не будьте ідіотом.
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21.03.2024 10:31 Відповісти
Тобто? А кацапським агентом нехай буде?
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21.03.2024 10:41 Відповісти
#ігордебілко
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21.03.2024 11:46 Відповісти
Усі ці фейкові рейди Буданова на тьоткіно, усі ці ''обстріли'' бєлгорода та курська, увесь цей балаган з регітом та веселощами на тлі винищення Сумщини та повного провалу на всіх напрямках, чітко вказує, що незабаром Зеленський знову розкаже вкраїнчикам про ЗНО, 9мая та шашлики.
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21.03.2024 17:37 Відповісти
єрмак НЕ об'являв евакуаційну клоунаду з Белгорода
ти спутав єрмака з педофілом путіним
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21.03.2024 11:25 Відповісти
"рязанскім сахарком" засмерділо...
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21.03.2024 09:51 Відповісти
Це називається "Мєтод блуждающей латкі"!
)))
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21.03.2024 09:52 Відповісти
Яке нам діло до внутрішнього кацапського конфлікту. Це їхня внутрішня "шахтарська" справа.
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21.03.2024 09:56 Відповісти
Буданов почему-то упорно посылает с ними иностранцев, которые снова выкладывают видосики.
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21.03.2024 09:57 Відповісти
Сумнівно, хіба що авіація працювала тиждень там
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21.03.2024 09:58 Відповісти
Большой порт Санкт-Петербург на https://t.me/rusbrief/205851 фоне атак беспилотников прекратил переваливать селитру, сообщают источники. Власти в будущем планируют вынести перевалку селитры за пределы города, предположительно в Усть-Лугу. Для порта Петербурга это означает потерю значимых 3 млн тонн грузов в год. Пока Усть-Луга не готова принимать селитру, так как порту необходима модернизация инфраструктуры, - Коммерсант.
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21.03.2024 09:59 Відповісти
А жаль. Могло хорошо *******.
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21.03.2024 10:19 Відповісти
Вибух майже 3 тисяч тон селітри в порту Бейрута в 2020 році.
Постраждала половина міста. Порт ващє знесло нафіг.

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21.03.2024 11:00 Відповісти
куйня така ж сама як із походом "вагнера" на мацкваабад..."на лоха" Це є не що інше.як рашистське іпсо
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21.03.2024 10:13 Відповісти
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21.03.2024 10:24 Відповісти
Ну що сказать: Нам подобається!
Б"ємо по НПЗ: В Росії ростуть ціни на пальне з"являються труднощі з його поставками -та ще й в період початку посівної При цьому знімаються комплекси ППО з фронту (або з оборони Керченського мосту і аеродромів) Таким чином - нам легше протистоять кацапам на фронті
Російські добровольці "кошмарять" прикордоння Росії - з фронту знімаються війська і перекидаються за сотні кілометрів для захисту "мягкаво падбрюшья" РФ Крім того - за своєю звичкою кацапи розносять бомбами та артилерією власні міста і села Знову нашим хлопцям полегшення на фронті! А ще "на закуску" - "на носі" - посівна! Білгородщина - "хліборобський" район А поля всіяні снарядами та мінами І робоча сила повтікала Теж користь нам!
Коли кацапи перекинуть сили на Білгородщину - створимо "коридор" і хлопці повернуться в Україну - на відпочинок та переформування А кацапи залишаться "зализувать рани"Повертать війська назад Проводить розмінування територій Але найбільший "шок" отримають біженці - бо приїдуть у зруйновані війною місця! І ті руйнування здебільшого будуть зроблені "героями СВО"! А якщо й не побачать руйнувань - то побачать пограбованими свої будинки та квартири Бо ті сусіди які не втекли - зараз "гріють руки" на їх майні! Бо у кацапів "у крові" нездоланна тяга до того "що погано лежить" Та й не тільки сусіди - у таких умовах бандюки у банди збиваються і роблять це "організовано" Поліція ж повтікала в числі перших!
"Хто сіє вітер - пожинає бурю!"
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21.03.2024 10:33 Відповісти
Нічо, нічо. Зараз зрадойоби всіх гатунків повилазять і нарозповідають вам, як правильно інтерпретувати все це.

Удари по НПЗ? Та навіщо - в засрашці ВСЬОГО ДОХУХА. Ні на що це не вплине! Не вірите? То ви уря-патріот. Я вам скажу більше навіть гуру військового аналізу, Том Купер (ну, який не має військового досвіду та освіти взагалі - так, катався близьким сходом, бачив терористів) написав в своєму бложику "краще б СБУ тією сотнєю дронів не беззахисні ректифікаційні колони лупило, а проривалось на аеродроми тактичної авіації засрашинців, прикриті ППО).

РДК шурує в бєлгородській області? Та навіщо - в засрашці ж 100500 армій за уралом свіжих. Ні на що це не вплине. Це взагалі прикриття переговорів засрашниців з китайцями, організоване єрмаком на пряму вказівку *****. Не вірите? Подивіться в цій новині коментарі - я майже дослівно переказав висєр зрадойоба " ".
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21.03.2024 11:45 Відповісти
Ну - от дивися(дані з російських офіційних джерел)
Кстовський НПЗ "Лукойла Виробляє 5% нафтопродуктів усієї Росії На заводі ДВІ крекінг-колони Це - КЛЮЧОВІ агрегати! Без них завод - купа металолому З 4 січня 2024 року одна колона виведена з експлуатації Навернулося компресорне обладнання Для ремонту потрібне західноєвропейське обладнання (яке треба ще замовить попередньо - щоб його виготовили) А "Лукойл" - під санкціями! Тепер ще й другу колону "укрофанера" спалила Проблем ще більше ніж з першою установкою! Завод "встал колом"! А він давав нафтопродукти не тільки армії (в тому числі і тактичній авіації) але й європейському Нечорнозем"ю А у них посівна через місяць! І літать та їздить на війні літакам і танкам на чомусь треба! Я колись приводив приклад таким ідіотам : спалили паливозаправник І мінімум взвод танків "завмер" Бий стоячі - не хочу! А тут - нема цілих ешелонів! Новошахтинський НПЗ теж стоїть (і ще якийсь - не пам"ятаю назви)
Про 100500 армій за Уралом уже й говорить не хочу!
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21.03.2024 12:21 Відповісти
Наше життя змінилося і перетворилося на пекло. Джерело: Та ні, воно пеклом і було, просто зараз туди трохи дров підвезли!
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21.03.2024 10:42 Відповісти
володя ***** володар пекла

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21.03.2024 11:10 Відповісти
Читаю , что Шойгу кинулся отбивать населенный пункты Белгородской области, но не понимаю его цели. Разве там у кого-то есть унитазы?
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21.03.2024 11:48 Відповісти
 
 