Через рейд добровольців РФ вимушена перекидати власні сили з фронту для захисту територій на Бєлгородщині, - Bloomberg
У зв’язку з військовою операцією РДК, "Сибірського батальйону" та Легіону "Свобода Росії" у Бєлгородській та Курській областях, російське командування змушене перекидати власні сили з фронту для захисту територій.
Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
"Три повстанські російські угруповання - "Російський добровольчий корпус", "Сибірський батальйон" і Легіон "Свобода Росії" - взяли на себе відповідальність за транскордонні напади на Бєлгород. У середу вони попередили у заяві в соціальних мережах, що напади посилюються, і закликали губернатора віддати наказ про повну евакуацію цивільного населення регіону", - зазначає видання.
Людина, яка близька до Кремля, заявила виданню, що військова операція змусила Росію відволікати власні сили від лінії фронту.
"На території Росії йде війна", - зазначив він.
Натомість місцевий житель Бєлгорода каже, що життя росіян перетворилося на пекло: "Наше життя змінилося і перетворилося на пекло. Люди почали боятися і панікувати. Всі, хто міг, почали виїжджати".
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ти спутав єрмака з педофілом путіним
)))
Постраждала половина міста. Порт ващє знесло нафіг.
Б"ємо по НПЗ: В Росії ростуть ціни на пальне з"являються труднощі з його поставками -та ще й в період початку посівної При цьому знімаються комплекси ППО з фронту (або з оборони Керченського мосту і аеродромів) Таким чином - нам легше протистоять кацапам на фронті
Російські добровольці "кошмарять" прикордоння Росії - з фронту знімаються війська і перекидаються за сотні кілометрів для захисту "мягкаво падбрюшья" РФ Крім того - за своєю звичкою кацапи розносять бомбами та артилерією власні міста і села Знову нашим хлопцям полегшення на фронті! А ще "на закуску" - "на носі" - посівна! Білгородщина - "хліборобський" район А поля всіяні снарядами та мінами І робоча сила повтікала Теж користь нам!
Коли кацапи перекинуть сили на Білгородщину - створимо "коридор" і хлопці повернуться в Україну - на відпочинок та переформування А кацапи залишаться "зализувать рани"Повертать війська назад Проводить розмінування територій Але найбільший "шок" отримають біженці - бо приїдуть у зруйновані війною місця! І ті руйнування здебільшого будуть зроблені "героями СВО"! А якщо й не побачать руйнувань - то побачать пограбованими свої будинки та квартири Бо ті сусіди які не втекли - зараз "гріють руки" на їх майні! Бо у кацапів "у крові" нездоланна тяга до того "що погано лежить" Та й не тільки сусіди - у таких умовах бандюки у банди збиваються і роблять це "організовано" Поліція ж повтікала в числі перших!
"Хто сіє вітер - пожинає бурю!"
Удари по НПЗ? Та навіщо - в засрашці ВСЬОГО ДОХУХА. Ні на що це не вплине! Не вірите? То ви уря-патріот. Я вам скажу більше навіть гуру військового аналізу, Том Купер (ну, який не має військового досвіду та освіти взагалі - так, катався близьким сходом, бачив терористів) написав в своєму бложику "краще б СБУ тією сотнєю дронів не беззахисні ректифікаційні колони лупило, а проривалось на аеродроми тактичної авіації засрашинців, прикриті ППО).
РДК шурує в бєлгородській області? Та навіщо - в засрашці ж 100500 армій за уралом свіжих. Ні на що це не вплине. Це взагалі прикриття переговорів засрашниців з китайцями, організоване єрмаком на пряму вказівку *****. Не вірите? Подивіться в цій новині коментарі - я майже дослівно переказав висєр зрадойоба " ".
Кстовський НПЗ "Лукойла Виробляє 5% нафтопродуктів усієї Росії На заводі ДВІ крекінг-колони Це - КЛЮЧОВІ агрегати! Без них завод - купа металолому З 4 січня 2024 року одна колона виведена з експлуатації Навернулося компресорне обладнання Для ремонту потрібне західноєвропейське обладнання (яке треба ще замовить попередньо - щоб його виготовили) А "Лукойл" - під санкціями! Тепер ще й другу колону "укрофанера" спалила Проблем ще більше ніж з першою установкою! Завод "встал колом"! А він давав нафтопродукти не тільки армії (в тому числі і тактичній авіації) але й європейському Нечорнозем"ю А у них посівна через місяць! І літать та їздить на війні літакам і танкам на чомусь треба! Я колись приводив приклад таким ідіотам : спалили паливозаправник І мінімум взвод танків "завмер" Бий стоячі - не хочу! А тут - нема цілих ешелонів! Новошахтинський НПЗ теж стоїть (і ще якийсь - не пам"ятаю назви)
Про 100500 армій за Уралом уже й говорить не хочу!