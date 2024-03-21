Через рейд добровольців РФ вимушена перекидати власні сили з фронту для захисту територій на Бєлгородщині, - Bloomberg

У зв’язку з військовою операцією РДК, "Сибірського батальйону" та Легіону "Свобода Росії" у Бєлгородській та Курській областях, російське командування змушене перекидати власні сили з фронту для захисту територій.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

"Три повстанські російські угруповання - "Російський добровольчий корпус", "Сибірський батальйон" і Легіон "Свобода Росії" - взяли на себе відповідальність за транскордонні напади на Бєлгород. У середу вони попередили у заяві в соціальних мережах, що напади посилюються, і закликали губернатора віддати наказ про повну евакуацію цивільного населення регіону", - зазначає видання.

Людина, яка близька до Кремля, заявила виданню, що військова операція змусила Росію відволікати власні сили від лінії фронту.

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"На території Росії йде війна", - зазначив він.

Натомість місцевий житель Бєлгорода каже, що життя росіян перетворилося на пекло: "Наше життя змінилося і перетворилося на пекло. Люди почали боятися і панікувати. Всі, хто міг, почали виїжджати".

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