Рашисти обстріляли Нікопольщину, пошкоджено енергетичний об’єкт. ФОТОрепортаж

Ворожі війська продовжують завдавати ударів по Дніпропетровщині, під вогнем Нікопольщина.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Не припиняються атаки на Нікопольщину. Протягом ночі - 3 удари БпЛА і 2 артобстріли. Під прицілом були сам Нікополь і Червоногригорівська громада", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Лисака, пошкоджено енергетичний об'єкт.

"Понівечені коледж, 2 багатоквартирні та один приватний будинки. 2 господарські споруди зруйновані, 4 - побиті. Зачепило теплицю і лінії електропередач. Загиблих та постраждалих немає", - додає він.

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Також зазначається, що вже всім абонентам, домівки яких були знеструмлені через масовану атаку на область, повернули світло.