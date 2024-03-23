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Рашисти обстріляли Нікопольщину, пошкоджено енергетичний об’єкт. ФОТОрепортаж

Ворожі війська продовжують завдавати ударів по Дніпропетровщині, під вогнем Нікопольщина.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Не припиняються атаки на Нікопольщину. Протягом ночі - 3 удари БпЛА і 2 артобстріли. Під прицілом були сам Нікополь і Червоногригорівська громада", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Лисака, пошкоджено енергетичний об'єкт.

"Понівечені коледж, 2 багатоквартирні та один приватний будинки. 2 господарські споруди зруйновані, 4 - побиті. Зачепило теплицю і лінії електропередач. Загиблих та постраждалих немає", - додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти протягом дня здійснили 10 атак по Нікополю: поранено чоловіка, пошкоджено приватні будинки. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини

Також зазначається, що вже всім абонентам, домівки яких були знеструмлені через масовану атаку на область, повернули світло. 

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обстріл (29282) Нікополь (1247) Дніпропетровська область (3877)


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