Атака дронами на Південь: пошкоджено 2 енергетичні об’єкти
Цієї ночі ворог продовжив дроновий терор південно-східних регіонів. Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад 7 годин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.
Як зазначається, дрони типу "Shahed-131/136", спрямовані з півдня, маневрували по кількох областях, намагалися обійти засоби ППО.
"В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 12 баражуючих снарядах: по 4 на Дніпропетровщині і Запоріжжі, 3 на Херсонщині, 1 на Миколаївщині. На жаль, на Дніпропетровщині і в Запоріжжі є пошкодження енергетичних об'єктів. Інформації про постраждалих не надходило", - йдеться у повідомленні.
Наслідки уточнюються.
"Але зрозуміло, що енергетична інфраструктура лишається серед пріоритетних цілей ворога", - додають у Силах оборони Півдня.
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так шо ти збрехав, як мінімум одна - готова.
і взагалі - йди напади дронами на армію Британії наприклад, а потім, якщо не готова, то напади на решту 350 країн, а потім говори. ну реально смішно - ти як тестував всі армії світу шоб таке казати?
Ізраїль за чужою спиною не може бути прикладом для України, хай би самі приїжджали і вчилися...