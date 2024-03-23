Атака дронами на Південь: пошкоджено 2 енергетичні об’єкти

Цієї ночі ворог продовжив дроновий терор південно-східних регіонів. Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад 7 годин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Як зазначається, дрони типу "Shahed-131/136", спрямовані з півдня, маневрували по кількох областях, намагалися обійти засоби ППО.

"В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 12 баражуючих снарядах: по 4 на Дніпропетровщині і Запоріжжі, 3 на Херсонщині, 1 на Миколаївщині. На жаль, на Дніпропетровщині і в Запоріжжі є пошкодження енергетичних об'єктів. Інформації про постраждалих не надходило", - йдеться у повідомленні.

Наслідки уточнюються.

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"Але зрозуміло, що енергетична інфраструктура лишається серед пріоритетних цілей ворога", - додають у Силах оборони Півдня.