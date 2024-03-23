УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11993 відвідувача онлайн
Новини
1 798 8

Атака дронами на Південь: пошкоджено 2 енергетичні об’єкти

шахед

Цієї ночі ворог продовжив дроновий терор південно-східних регіонів. Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад 7 годин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня. 

Як зазначається, дрони типу "Shahed-131/136", спрямовані з півдня, маневрували по кількох областях, намагалися обійти засоби ППО.

"В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 12 баражуючих снарядах: по 4 на Дніпропетровщині і Запоріжжі, 3 на Херсонщині, 1 на Миколаївщині. На жаль, на Дніпропетровщині і в Запоріжжі є пошкодження енергетичних об'єктів. Інформації про постраждалих не надходило", - йдеться у повідомленні.

Наслідки уточнюються.

Також читайте: Атака дронами на Харків: внаслідок повторного удару постраждали рятувальник та поліцейський. ФОТОрепортаж

"Але зрозуміло, що енергетична інфраструктура лишається серед пріоритетних цілей ворога", - додають у Силах оборони Півдня.

Автор: 

Запорізька область (3746) дрони (4932) Дніпропетровська область (3877)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Халепа з цими дронами, жодна армія світу не готова до боротьби проти дронів.
показати весь коментар
23.03.2024 10:12 Відповісти
Ага! Ізраїль знищує тисячі реактивних снарядів, але мопєдіків не може, правда?
так шо ти збрехав, як мінімум одна - готова.
і взагалі - йди напади дронами на армію Британії наприклад, а потім, якщо не готова, то напади на решту 350 країн, а потім говори. ну реально смішно - ти як тестував всі армії світу шоб таке казати?
показати весь коментар
23.03.2024 10:25 Відповісти
У Ізраїля площа менше Київської області. Київ захищений добре, на решту областей так прикрити не вистачить десятирічних бюджетів тих областей.
показати весь коментар
23.03.2024 13:32 Відповісти
Хотів би я глянути на ізраїльську армію коли на них поперли не бідуїни з палками, а мільйонна армія з танками, літаками та стратегічною авіацією і забув, величезною кількістю дронів типу «ланцет» які виробляються за ізраїльською ліцензією. Така кількість ракет, яка вилетіла по Україні, навіть мокрого місця на місці Ізраїля не залишила.
показати весь коментар
23.03.2024 22:50 Відповісти
Кілька місяців тому Ізраїль обісрався від атаки ХАМАС саморобними ракетами з каналізаційних труб. Від пастухів у тапочках зі старими АК-47. Де були стоголосо оспівані і прославлені "цахали", "мосади", "залізні куполи", "натаньяхи" і к.? Без американських авіаносців з ракетами, літаками і морськими піхотинцями ще невідомо, де був би сам Ізраїль. І чи був би взагалі...
Ізраїль за чужою спиною не може бути прикладом для України, хай би самі приїжджали і вчилися...
показати весь коментар
24.03.2024 12:59 Відповісти
PS. Бо ще хто-зна як доведеться...
показати весь коментар
24.03.2024 13:00 Відповісти
шо то я даже не заметил , все работает
показати весь коментар
23.03.2024 10:39 Відповісти
 
 