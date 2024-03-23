На национальный мультипредметный тест теперь можно зарегистрироваться через "Дію"

Теперь поступающие могут зарегистрироваться на национальный мультипредметный тест через приложение "Дія".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Украинский центр оценивания качества образования интегрировал Дію, чтобы поступающие смогли зарегистрироваться на НМТ быстрее и удобнее. Для этого абитуриенту нужно иметь ID-карту или загранпаспорт в Дії, а также активировать Дія.Підпис", - написал он.

При регистрации на сайте нужно пошерить паспорт через Дію, и данные из него автоматически подтянутся в форму регистрации — абитуриенту не нужно будет руками вводить паспортные данные, а затем еще загружать скан или фото паспорта и карточки налогоплательщика.

"Когда будете потом логиниться в персональном кабинете, то используйте Дія.Підпис - паспортные данные и налоговый номер опять же не нужно будет вводить вручную", - добавил Федоров.

Напомним, в приложении "Дія" уже есть все документы об образовании, имеющиеся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

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