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На национальный мультипредметный тест теперь можно зарегистрироваться через "Дію"

абітурієнт,вступ,зарахування

Теперь поступающие могут зарегистрироваться на национальный мультипредметный тест через приложение "Дія".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Украинский центр оценивания качества образования интегрировал Дію, чтобы поступающие смогли зарегистрироваться на НМТ быстрее и удобнее. Для этого абитуриенту нужно иметь ID-карту или загранпаспорт в Дії, а также активировать Дія.Підпис", - написал он.

При регистрации на сайте нужно пошерить паспорт через Дію, и данные из него автоматически подтянутся в форму регистрации — абитуриенту не нужно будет руками вводить паспортные данные, а затем еще загружать скан или фото паспорта и карточки налогоплательщика.

"Когда будете потом логиниться в персональном кабинете, то используйте Дія.Підпис - паспортные данные и налоговый номер опять же не нужно будет вводить вручную", - добавил Федоров.

Напомним, в приложении "Дія" уже есть все документы об образовании, имеющиеся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Читайте: Вступительная кампания-2024: Стартовала регистрация на Национальный мультипредметный тест

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вступительная кампания (288) абитуриент (147) тест (285) Дія (426)


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Нагальна необхідність..
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23.03.2024 11:36 Ответить
КАЦАПСЬКА ДІЯ ДОСІ РУЛИТЬ
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23.03.2024 11:40 Ответить
Давайте вже через "Дію" імпічмент Віслюку і младоригам! А краще одразу - весна, Хрещатик, каштани!
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23.03.2024 11:54 Ответить
Цифровий ''гулаг'' розширяється.
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23.03.2024 12:01 Ответить
 
 