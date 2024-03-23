На національний мультипредметний тест тепер можна зареєструватися через "Дію"

Відтепер вступники можуть зареєструватись на національний мультипредметний тест через застосунок "Дія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Український центр оцінювання якості освіти інтегрував Дію, щоб вступники змогли зареєструватись на НМТ швидше і зручніше. Для цього абітурієнту потрібно мати ID-картку чи закордонний паспорт у Дії, а також активувати Дія.Підпис", - написав він.

Під час реєстрації на сайті потрібно пошерити паспорт через Дію, і дані з нього автоматично підтягнуться у форму реєстрації — абітурієнту не потрібно буде руками вводити паспортні дані, а потім ще завантажувати скан чи фото паспорта і картки платника податків.

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"Коли будете потім логінитись у персональному кабінеті, то використовуйте Дія.Підпис — паспортні дані та податковий номер знову ж таки не потрібно буде вводити вручну", - додав Федоров.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" уже є всі документи про освіту, наявні в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.