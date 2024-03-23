Россияне атаковали пункт несокрушимости на Херсонщине: трое раненых (обновлено)
23 марта оккупанты в одном из населенных пунктов Бериславского района сбросили с дрона взрывчатку по "Пункту Несокрушимости". Два человека получили ранения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская областная прокуратура
По данным следствия, 23 марта около 10:10 в одном из населенных пунктов Бериславского района оккупанты сбросили взрывчатку с дрона, попали по "Пункту Несокрушимости".
Ранения разной степени получили двое гражданских лиц, им оказывают медицинская помощь.
Впоследствии в Херсонской ОГА уточнили: Стало известно о трех пострадавших в результате атаки двух FPV дронов по пункту несокрушимости в Новоалександровской громаде.
В больницу доставили 74-летнюю женщину с минно-взрывной травмой и ранением руки. А также – 61-летнюю местную жительницу с контузией.
Среди пострадавших – 54-летний мужчина. У него медики диагностировали минно-взрывную травму, ранение головы и контузию.
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А так, видно шо з корупцією борються. - прямо як Ківа з наркотиками, або попи з баблом - поглинають предмет боротьби.
А у діях "влади" видно шо вони поглинули поняття "окуїлості". Басалаєва де? Баканов - де? Ой..., там вроді за бавовну(пухнасту) закон в ВР приймають(бавовна = рослина! а не те що всі нормальні думають вже) - більше проблем нема, чо.