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Новости Война
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Россияне атаковали пункт несокрушимости на Херсонщине: трое раненых (обновлено)

херсонщина

23 марта оккупанты в одном из населенных пунктов Бериславского района сбросили с дрона взрывчатку по "Пункту Несокрушимости". Два человека получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская областная прокуратура

По данным следствия, 23 марта около 10:10 в одном из населенных пунктов Бериславского района оккупанты сбросили взрывчатку с дрона, попали по "Пункту Несокрушимости".

Ранения разной степени получили двое гражданских лиц, им оказывают медицинская помощь.

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Впоследствии в Херсонской ОГА уточнили: Стало известно о трех пострадавших в результате атаки двух FPV дронов по пункту несокрушимости в Новоалександровской громаде.

В больницу доставили 74-летнюю женщину с минно-взрывной травмой и ранением руки. А также – 61-летнюю местную жительницу с контузией.

Среди пострадавших – 54-летний мужчина. У него медики диагностировали минно-взрывную травму, ранение головы и контузию.

Автор: 

обстрел (27941) Херсонская область (4899)


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Ну там же ж не було д'єрмака, то можна і бомбанути.
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23.03.2024 12:27 Ответить
Пункт незламності виявився зламним,що це за незламність така паперова😭
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23.03.2024 12:35 Ответить
Кірька Тимошонок не будував цей пункт! Бо з незламності там би залишились тільки .... ну скажімо так, про жертви слід було б писати - ВСІ.
А так, видно шо з корупцією борються. - прямо як Ківа з наркотиками, або попи з баблом - поглинають предмет боротьби.
А у діях "влади" видно шо вони поглинули поняття "окуїлості". Басалаєва де? Баканов - де? Ой..., там вроді за бавовну(пухнасту) закон в ВР приймають(бавовна = рослина! а не те що всі нормальні думають вже) - більше проблем нема, чо.
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23.03.2024 12:39 Ответить
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23.03.2024 12:48 Ответить
пункты несокрушимости- это подвали обосранные бомжами, если кто не знает
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23.03.2024 13:12 Ответить
Головне - назва! Піар і шапіто: « слуги народу» - кріпаки 5-6 ЗРАДНИКІВ ФСБ : зеПЕРЕВЕРТЕНЬ , Татаров, Ермак, Демченко, шурма , Тимошенко … « СТАВКА» - ностальгія ЗЕУБЛЮДКІВ за ДИКТАТУРОЮ СРАЛІНА-ПУТЛЕРА
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23.03.2024 13:34 Ответить
 
 