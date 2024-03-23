Россияне атаковали пункт несокрушимости на Херсонщине: трое раненых (обновлено)

23 марта оккупанты в одном из населенных пунктов Бериславского района сбросили с дрона взрывчатку по "Пункту Несокрушимости". Два человека получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская областная прокуратура

По данным следствия, 23 марта около 10:10 в одном из населенных пунктов Бериславского района оккупанты сбросили взрывчатку с дрона, попали по "Пункту Несокрушимости".

Ранения разной степени получили двое гражданских лиц, им оказывают медицинская помощь.

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Впоследствии в Херсонской ОГА уточнили: Стало известно о трех пострадавших в результате атаки двух FPV дронов по пункту несокрушимости в Новоалександровской громаде.

В больницу доставили 74-летнюю женщину с минно-взрывной травмой и ранением руки. А также – 61-летнюю местную жительницу с контузией.

Среди пострадавших – 54-летний мужчина. У него медики диагностировали минно-взрывную травму, ранение головы и контузию.