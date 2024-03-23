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Новини Війна
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Росіяни атакували пункт незламності на Херсонщині: троє поранених (оновлено)

херсонщина

23 березня окупанти в одному з населених пунктів Бериславського району скинули з дрона вибухівку - поцілили по "Пункту Незламності". Двоє людей дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 23 березня близько 10:10 в одному з населених пунктів Бериславського району окупанти скинули вибухівку з дрона, поцілили по "Пункту Незламності".

Поранення різного ступеня отримали двоє цивільних осіб, їм надається медична допомога.

Також читайте: Минулої доби росіяни обстріляли щонайменше 20 населених пунктів Херсонщини: одна людина загинула, ще троє були поранені

Згодом у Херсонській ОДА уточнили: Стало відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки двох FPV дронів по пункту незламності у Новоолександрівської громаді.

До лікарні доставили 74-річну жінку із мінно-вибуховою травмою та пораненням руки. А також - 61-річну місцеву жительку з контузією.

Серед потерпілих - 54-річний чоловік. В нього медики діагностували мінно-вибухову травму, поранення голови та контузію.

Автор: 

обстріл (29282) Херсонська область (5894)


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Ну там же ж не було д'єрмака, то можна і бомбанути.
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23.03.2024 12:27 Відповісти
Пункт незламності виявився зламним,що це за незламність така паперова😭
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23.03.2024 12:35 Відповісти
Кірька Тимошонок не будував цей пункт! Бо з незламності там би залишились тільки .... ну скажімо так, про жертви слід було б писати - ВСІ.
А так, видно шо з корупцією борються. - прямо як Ківа з наркотиками, або попи з баблом - поглинають предмет боротьби.
А у діях "влади" видно шо вони поглинули поняття "окуїлості". Басалаєва де? Баканов - де? Ой..., там вроді за бавовну(пухнасту) закон в ВР приймають(бавовна = рослина! а не те що всі нормальні думають вже) - більше проблем нема, чо.
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23.03.2024 12:39 Відповісти
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23.03.2024 12:48 Відповісти
пункты несокрушимости- это подвали обосранные бомжами, если кто не знает
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23.03.2024 13:12 Відповісти
Головне - назва! Піар і шапіто: « слуги народу» - кріпаки 5-6 ЗРАДНИКІВ ФСБ : зеПЕРЕВЕРТЕНЬ , Татаров, Ермак, Демченко, шурма , Тимошенко … « СТАВКА» - ностальгія ЗЕУБЛЮДКІВ за ДИКТАТУРОЮ СРАЛІНА-ПУТЛЕРА
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23.03.2024 13:34 Відповісти
 
 