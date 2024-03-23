Росіяни атакували пункт незламності на Херсонщині: троє поранених (оновлено)

23 березня окупанти в одному з населених пунктів Бериславського району скинули з дрона вибухівку - поцілили по "Пункту Незламності". Двоє людей дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 23 березня близько 10:10 в одному з населених пунктів Бериславського району окупанти скинули вибухівку з дрона, поцілили по "Пункту Незламності".

Поранення різного ступеня отримали двоє цивільних осіб, їм надається медична допомога.

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Згодом у Херсонській ОДА уточнили: Стало відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки двох FPV дронів по пункту незламності у Новоолександрівської громаді.

До лікарні доставили 74-річну жінку із мінно-вибуховою травмою та пораненням руки. А також - 61-річну місцеву жительку з контузією.

Серед потерпілих - 54-річний чоловік. В нього медики діагностували мінно-вибухову травму, поранення голови та контузію.