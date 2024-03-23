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В Мелитополе вследствие спецоперации уничтожено около 20 оккупантов и несколько грузовиков, - ГУР.

вибух

Вследствие спецоперации Главного управления разведки на территории временно оккупированного Мелитополя уничтожены оккупанты и их техника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

Как отметили в ГУР, 22 марта 2024 года на территории временно оккупированного Мелитополя произошло два взрыва.

"В результате специальной акции ГУР МО Украины и местного движения сопротивления успешный удар нанесен группе российских захватчиков и их военной технике. По предварительным данным, в эпицентре взрывов находилось около 20 российских оккупантов, два тентованных грузовика "КамАЗ" и УАЗ "Patriot", - говорится в сообщении.

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Как добавили в ведомстве, точные потери врага уточняются.

Автор: 

Мелитополь (616) уничтожение (7288) ГУР (474)


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Топ комментарии
+7
... нікому не здається, що у нас воюють виключно ГУРівці..а інші біля паркану стоять і дивляться? ГУР збиває А-50... ( при допомозі ВПС).. ГУР топить кораблі (при допомозі ВМФ) ... ГУР звільняє полонених ( при допомозі ОАЕ та Катару) ... ГУР працює по нафтопереробним заводам ( при допомозі дронів) ... ГУР нищить комп*ютерні бази руснявого МО ( за допомогою кіберфахівців) ... ГУР навіть операції на передовій проводить ( при допомозі ЗСУ).....
І це при тому , що **Головком** ГУР... видатний телевізійно-ютубний ГУРу..рівно як і Верховний вечірніх видосіків майстер!
А 21 березня русняві виявляється ще й свої Ту-95 підняли у повітря, щоб знищити все пов*язане з ГУР у столиці. То всі кацапські ракети збило ГУР ( при допомозі ПВО)!!!???
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23.03.2024 17:40 Ответить
+5
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23.03.2024 16:58 Ответить
+3
Якось скромно.у тебе Буданов виглядає.
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23.03.2024 18:33 Ответить
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23.03.2024 16:58 Ответить
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23.03.2024 17:00 Ответить
Якось скромно.у тебе Буданов виглядає.
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23.03.2024 18:33 Ответить
... нікому не здається, що у нас воюють виключно ГУРівці..а інші біля паркану стоять і дивляться? ГУР збиває А-50... ( при допомозі ВПС).. ГУР топить кораблі (при допомозі ВМФ) ... ГУР звільняє полонених ( при допомозі ОАЕ та Катару) ... ГУР працює по нафтопереробним заводам ( при допомозі дронів) ... ГУР нищить комп*ютерні бази руснявого МО ( за допомогою кіберфахівців) ... ГУР навіть операції на передовій проводить ( при допомозі ЗСУ).....
І це при тому , що **Головком** ГУР... видатний телевізійно-ютубний ГУРу..рівно як і Верховний вечірніх видосіків майстер!
А 21 березня русняві виявляється ще й свої Ту-95 підняли у повітря, щоб знищити все пов*язане з ГУР у столиці. То всі кацапські ракети збило ГУР ( при допомозі ПВО)!!!???
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23.03.2024 17:40 Ответить
бАданов по дорозі в Крим на кофе трохи "розім'явся"......
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23.03.2024 18:01 Ответить
Так і є. ЗСУ, ССО нічого не роблять (по сводкам ГУР).
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23.03.2024 18:30 Ответить
Все упомянутое из мемуаров будущего Президента Украины. Молод, генерал, Герой, ну очень хитро...й разумеется. Так подадут и народ скушает ( клоун в пример).
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23.03.2024 20:08 Ответить
..та ні!! Це вже буде занадто. Щоб офіцера ГРУ ..з розумовими та професійними здібностями старшого лейтенанта... і максимум командира розвідроти та в президенти? Але від нашого наріду що хоч можна чекати. Коли з 3000 опитаних 59 бажають бачити президентом Арестовича.. 189 Пороха.. та 997 зеленого...тут і Буданов згодиться!
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23.03.2024 20:16 Ответить
Молодці!!!
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23.03.2024 18:02 Ответить
 
 