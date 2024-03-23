В Мелитополе вследствие спецоперации уничтожено около 20 оккупантов и несколько грузовиков, - ГУР.
Вследствие спецоперации Главного управления разведки на территории временно оккупированного Мелитополя уничтожены оккупанты и их техника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
Как отметили в ГУР, 22 марта 2024 года на территории временно оккупированного Мелитополя произошло два взрыва.
"В результате специальной акции ГУР МО Украины и местного движения сопротивления успешный удар нанесен группе российских захватчиков и их военной технике. По предварительным данным, в эпицентре взрывов находилось около 20 российских оккупантов, два тентованных грузовика "КамАЗ" и УАЗ "Patriot", - говорится в сообщении.
Как добавили в ведомстве, точные потери врага уточняются.
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І це при тому , що **Головком** ГУР... видатний телевізійно-ютубний ГУРу..рівно як і Верховний вечірніх видосіків майстер!
А 21 березня русняві виявляється ще й свої Ту-95 підняли у повітря, щоб знищити все пов*язане з ГУР у столиці. То всі кацапські ракети збило ГУР ( при допомозі ПВО)!!!???