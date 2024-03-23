В Херсоне раздаются взрывы
Россияне обстреливают Херсон, в городе раздаются взрывы.
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
"В Херсоне раздаются взрывы! Армия РФ из временно оккупированного левого берега обстреливает прибрежные зоны.
Будьте осторожны! Перейдите в более безопасные места!" – написал он.
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valentyna #410470
показать весь комментарий23.03.2024 22:00 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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Чайка Київ
показать весь комментарий23.03.2024 22:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Oleksander Khomenko
показать весь комментарий23.03.2024 22:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Чайка Київ
показать весь комментарий23.03.2024 23:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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