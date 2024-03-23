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Новости Агрессия России против Украины
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В Херсоне раздаются взрывы

вибух

Россияне обстреливают Херсон, в городе раздаются взрывы.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"В Херсоне раздаются взрывы! Армия РФ из временно оккупированного левого берега обстреливает прибрежные зоны.

Будьте осторожны! Перейдите в более безопасные места!" – написал он.

Смотрите также: Россияне ударили по многоэтажке в центре Херсона. ВИДЕО

Автор: 

взрыв (6815) Херсон (2903)


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І нікого це не турбує. Без коментарів, а люди,місто вмирають. Ні мобілізації, ні інновацій, нічого, а такі бурхливі анонси від міністрів, Головнокомандувача,зе.
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23.03.2024 22:00 Ответить
Мразі кацапські. Нежить.
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23.03.2024 22:28 Ответить
По Ватостополю сейчас прилетает. А я давно говорил. Надо добивать их базы ажродромы там и корабли. Истощить их ПВО.
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23.03.2024 22:32 Ответить
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23.03.2024 23:44 Ответить
 
 