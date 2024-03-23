Росіяни обстрілюють Херсон, у місті лунають вибухи.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстрілює прибережні зони.



Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць!" - написав він.

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