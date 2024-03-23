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Новини Агресія Росії проти України
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У Херсоні лунають вибухи

вибух

Росіяни обстрілюють Херсон, у місті лунають вибухи.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстрілює прибережні зони.

Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць!" - написав він.

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Автор: 

вибух (4527) Херсон (3448)


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І нікого це не турбує. Без коментарів, а люди,місто вмирають. Ні мобілізації, ні інновацій, нічого, а такі бурхливі анонси від міністрів, Головнокомандувача,зе.
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23.03.2024 22:00 Відповісти
Мразі кацапські. Нежить.
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23.03.2024 22:28 Відповісти
По Ватостополю сейчас прилетает. А я давно говорил. Надо добивать их базы ажродромы там и корабли. Истощить их ПВО.
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23.03.2024 22:32 Відповісти
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23.03.2024 23:44 Відповісти
 
 