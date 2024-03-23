У Херсоні лунають вибухи
Росіяни обстрілюють Херсон, у місті лунають вибухи.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
"У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстрілює прибережні зони.
Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць!" - написав він.
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valentyna #410470
показати весь коментар23.03.2024 22:00 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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Чайка Київ
показати весь коментар23.03.2024 22:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleksander Khomenko
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Чайка Київ
показати весь коментар23.03.2024 23:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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