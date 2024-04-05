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Новости Война
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В Харькове прогремели взрывы: Предварительно, россияне атаковали КАБами (обновлено)

харків

Во время воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

Глава ОВА Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района находиться в укрытиях.

По словам мэра Терехова, предварительно, оккупанты атаковали город КАБами.

Синегубов впоследствии сообщил, что россияне ударили по городу Харькову и населенному пункту Харьковского района.

"Предварительно - нанесли удары КАБам. Детали устанавливаются. На эту минуту информация о пострадавших не поступала", - добавил он.

Читайте также: Сутки на Харьковщине: обстрел Харькова, удары по Боровой, Купянскому, Харьковскому и Изюмскому районам, есть погибший и раненые

Автор: 

обстрел (26942) Харьков (7452) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+10
Карма - панянка з норовом ...
Харківська область, другий тур виборів 2019 року:

За Зеленського - 86.88%

За Порошенка - 11.17%
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05.04.2024 16:00
+6
Точно! Він брата з`їв, а потім вбив! він збагатився в 100500 разів! він мінські, він склади... Що там ще?
Довбню, у виборчому списку першого туру було 39 прізвищ. Тридцять дев`ять, придурку. Але дебіли вирішили, щоб по-приколу і щоб паржать! Смійся, довбню, смійся тепер, хоч обсерись...
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05.04.2024 16:17
+4
Терор, щоб страх, щоб паніка... Удобища кацапські тупо вирішили знищити Харків. Як Маріуполь, як Бахмут, як Авдіївку...
Але нацисти-терористи то в Україні, не перепутайте...
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05.04.2024 15:53
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Терор, щоб страх, щоб паніка... Удобища кацапські тупо вирішили знищити Харків. Як Маріуполь, як Бахмут, як Авдіївку...
Але нацисти-терористи то в Україні, не перепутайте...
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05.04.2024 15:53 Ответить
Як що сурйозно то нічого не чув, можливо було раніше.
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05.04.2024 15:53 Ответить
Карма - панянка з норовом ...
Харківська область, другий тур виборів 2019 року:

За Зеленського - 86.88%

За Порошенка - 11.17%
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05.04.2024 16:00 Ответить
Тобі сирий шашлик попався?
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05.04.2024 16:15 Ответить
Точно! Він брата з`їв, а потім вбив! він збагатився в 100500 разів! він мінські, він склади... Що там ще?
Довбню, у виборчому списку першого туру було 39 прізвищ. Тридцять дев`ять, придурку. Але дебіли вирішили, щоб по-приколу і щоб паржать! Смійся, довбню, смійся тепер, хоч обсерись...
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05.04.2024 16:17 Ответить
так аэродромы у лаптей же разбомбили , чем они кидаются кабами
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05.04.2024 16:47 Ответить
катапультой , что ли ?
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05.04.2024 16:48 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/5/7449888/ Дроны ГУР и ВСУ атаковали три аэродрома в РФ: уничтожены и повреждены самолеты - источник
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05.04.2024 16:55 Ответить
Губами розбомбили.
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05.04.2024 16:59 Ответить
Six Russian planes destroyed by drones, says Ukraine - ВВС
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05.04.2024 17:06 Ответить
2004 рік вибори президента 2 тур Зек рецидивіст з 2-ма судимостями Харківська область 70,03 % ЗА
2010 рік вибори президента 2 тур Зек рецидивіст з 2-ма судимостями Харківська область 71,35 %
ЗА
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05.04.2024 18:15 Ответить
На виправдання своїх спвгромадян (я з Харківської області- за жоднго з ублюдків не голосував) . була низька явка - реально 30-40%. + в Харкові і області мабуть як ніде відпрацьована технологія домальвування результатів виборів. Практично як в РФ. І я вірю в карму. І Сам Шмаркля і ті олігархи які привели це ''нічтожество'' до влади обов'язково отримають своє.
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05.04.2024 18:38 Ответить
Таке ,як з Харьковом жде кожне місто в Україні
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06.04.2024 11:57 Ответить
 
 