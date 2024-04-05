В Харькове прогремели взрывы: Предварительно, россияне атаковали КАБами (обновлено)

Во время воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

Глава ОВА Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района находиться в укрытиях.

По словам мэра Терехова, предварительно, оккупанты атаковали город КАБами.

Синегубов впоследствии сообщил, что россияне ударили по городу Харькову и населенному пункту Харьковского района.

"Предварительно - нанесли удары КАБам. Детали устанавливаются. На эту минуту информация о пострадавших не поступала", - добавил он.

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