В Харькове прогремели взрывы: Предварительно, россияне атаковали КАБами (обновлено)
Во время воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
Глава ОВА Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района находиться в укрытиях.
По словам мэра Терехова, предварительно, оккупанты атаковали город КАБами.
Синегубов впоследствии сообщил, что россияне ударили по городу Харькову и населенному пункту Харьковского района.
"Предварительно - нанесли удары КАБам. Детали устанавливаются. На эту минуту информация о пострадавших не поступала", - добавил он.
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