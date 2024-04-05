У Харкові пролунали вибухи: Попередньо росіяни атакували КАБами (оновлено)

Під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

Глава ОВА Синєгубов закликав жителів Харкова та Харківського району перебувати в укриттях.

За словами мера Терехова, попередньо окупанти атакували місто КАБами.

Синєгубов згодом повідомив, що росіяни вдарили по місту Харкову та по населеному пункту Харківського району.

"Попередньо - завдали ударів КАБами. Деталі встановлюються. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", - додав він.

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