У Харкові пролунали вибухи: Попередньо росіяни атакували КАБами (оновлено)
Під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи.
Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
Глава ОВА Синєгубов закликав жителів Харкова та Харківського району перебувати в укриттях.
За словами мера Терехова, попередньо окупанти атакували місто КАБами.
Синєгубов згодом повідомив, що росіяни вдарили по місту Харкову та по населеному пункту Харківського району.
"Попередньо - завдали ударів КАБами. Деталі встановлюються. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", - додав він.
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