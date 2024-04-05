Мандат комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине продлен на год

Совет ООН по правам человека продлил еще на один год мандат Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщается на сайте Совета ООН по правам человека.

"В резолюции по ситуации с правами человека в Украине вследствие российской агрессии, принятой 27 голосами "за", 3 "против" и 17 "воздержались", Совет решил продлить мандат Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине еще на один год", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в резолюции содержится просьба к Комиссии по расследованию предоставить Совету устную обновленную информацию на ее 57-й сессии; подать исчерпывающий доклад Совету на его 58-й сессии; и представить доклад Генеральной Ассамблеи на ее 79-й сессии.

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Принятая Советом ООН по правам человека резолюция содержит призыв к РФ "немедленно прекратить нарушение прав человека и злоупотребление и нарушение международного гуманитарного права в Украине" и призывает Россию к выводу войск со всей территории Украины, как и прекращение незаконной мобилизации в ВС РФ жителей временно оккупированных территорий Украины и принудительного перемещения и депортации гражданских лиц в пределах Украины или РФ.

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