Китай усиливает поддержку России, - Блинкен

Энтони Блинкен, государственный секретарь США, использовал встречи с министрами иностранных дел стран ЕС и НАТО на этой неделе, чтобы предупредить, что Пекин оказывает Москве помощь "в огромных масштабах" и обеспечивает "инструменты, материалы и техническую экспертизу". Помощь была сконцентрирована на российском производстве оптического оборудования и ракетного топлива, а также на космическом пространстве, которое, по его мнению, "не только способствует агрессии России в Украине, но и угрожает другим странам".

Блинкен выражал опасения по поводу Китая на каждом заседании встречи министров иностранных дел стран НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Западные страны ввели десятки санкций и торговых эмбарго против России, пытаясь подорвать ее экономику, лишить военных поставок и остановить войну в Украине. Однако Москве удалось сохранить свою экономику и нарастить оборонную промышленность во многом благодаря расширению торговли с Китаем.

Читайте также: Пентагон о сотрудничестве между РФ и Китаем: Это суверенные страны, мы продолжаем следить

Министр финансов США Джанет Йеллен также планирует выразить обеспокоенность по поводу российско-китайской торговли на переговорах с высокопоставленными китайскими чиновниками, которые проходят сейчас в Китае. Блинкен призвал союзников сделать три вещи. Он попросил их напрямую выразить свою обеспокоенность в отношении Китая во время двусторонних встреч, публично рассказать об углублении сотрудничества и принять соответствующие меры в отношении организаций и компаний, укрепляющих промышленную базу России.

"Мы видим, как Китай поддерживает российскую военную экономику, поставляя оборудование двойного назначения, которое также используется в российской военной промышленности. Москва же закладывает свое будущее Пекину", — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с Блинкеном.

Читайте также: Блинкен о будущих отношениях с Путиным и РФ: Нас интересует политика, а не личности

Накануне президент США Джо Байден обсудил этот вопрос в телефонном разговоре с главой КНР Си Цзиньпином. Белый дом сообщил, что Байден выразил обеспокоенность "поддержкой Китаем российской оборонно-промышленной базы и ее влиянием на европейскую и трансатлантическую безопасность".

Вашингтон видит, как Китай "начинает помогать восстанавливать российскую оборонную промышленную базу, по сути компенсируя торговлю со стороны европейских партнеров". Администрация Байдена особенно озабочена поставками топлива для ракет. В феврале прошлого года США выразили обеспокоенность союзникам по поводу китайской помощи российскому оборонному сектору, но тогда это было воспринято более скептически, а некоторые страны заявили, что им не предоставили убедительных доказательств.