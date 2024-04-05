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Китай усиливает поддержку России, - Блинкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен

Энтони Блинкен, государственный секретарь США, использовал встречи с министрами иностранных дел стран ЕС и НАТО на этой неделе, чтобы предупредить, что Пекин оказывает Москве помощь "в огромных масштабах" и обеспечивает "инструменты, материалы и техническую экспертизу". Помощь была сконцентрирована на российском производстве оптического оборудования и ракетного топлива, а также на космическом пространстве, которое, по его мнению, "не только способствует агрессии России в Украине, но и угрожает другим странам".

Блинкен выражал опасения по поводу Китая на каждом заседании встречи министров иностранных дел стран НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Западные страны ввели десятки санкций и торговых эмбарго против России, пытаясь подорвать ее экономику, лишить военных поставок и остановить войну в Украине. Однако Москве удалось сохранить свою экономику и нарастить оборонную промышленность во многом благодаря расширению торговли с Китаем.

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Министр финансов США Джанет Йеллен также планирует выразить обеспокоенность по поводу российско-китайской торговли на переговорах с высокопоставленными китайскими чиновниками, которые проходят сейчас в Китае. Блинкен призвал союзников сделать три вещи. Он попросил их напрямую выразить свою обеспокоенность в отношении Китая во время двусторонних встреч, публично рассказать об углублении сотрудничества и принять соответствующие меры в отношении организаций и компаний, укрепляющих промышленную базу России.

"Мы видим, как Китай поддерживает российскую военную экономику, поставляя оборудование двойного назначения, которое также используется в российской военной промышленности. Москва же закладывает свое будущее Пекину", — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с Блинкеном.

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Накануне президент США Джо Байден обсудил этот вопрос в телефонном разговоре с главой КНР Си Цзиньпином. Белый дом сообщил, что Байден выразил обеспокоенность "поддержкой Китаем российской оборонно-промышленной базы и ее влиянием на европейскую и трансатлантическую безопасность".

Вашингтон видит, как Китай "начинает помогать восстанавливать российскую оборонную промышленную базу, по сути компенсируя торговлю со стороны европейских партнеров". Администрация Байдена особенно озабочена поставками топлива для ракет. В феврале прошлого года США выразили обеспокоенность союзникам по поводу китайской помощи российскому оборонному сектору, но тогда это было воспринято более скептически, а некоторые страны заявили, что им не предоставили убедительных доказательств.

Автор: 

Китай (2912) Блинкен Энтони (936)


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Топ комментарии
+24
поки США сосуть тунца, Китай, п. Корея, Іран, деспотії усіх країн об'єднуються.
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05.04.2024 22:16
+9
Вчіться, америкашки, як треба друзів підтримувати!
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05.04.2024 22:24
+8
Ну от. Пекін спробув - пройшло,ще раз спробував і ще раз пройшло. Зрозумів,що все можна і завалю товарами подвійного призначення кацапстан. Ще трохи занепокоєння Заходу і почнуть китайці вже ракети кацам поставляти. Ніщо цих європейців і американців не вчить((
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05.04.2024 22:31
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Правила форума Совет форумчан
поки США сосуть тунца, Китай, п. Корея, Іран, деспотії усіх країн об'єднуються.
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05.04.2024 22:16 Ответить
виключіть чайн-ик виводом капіталу, виробництва та технологій, а решта - лушпайки, самі пооблітають
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05.04.2024 22:45 Ответить
Дивно. Місцеві експерти 2 роки тому передбачали, що Китай захопить рф до Уралу як мінімум.
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05.04.2024 22:16 Ответить
навіщо? там на піднебесну працюють раби-кацапи
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05.04.2024 22:46 Ответить
Кацап він хоть і три покоління прожив в СШяа він залишиться кацапом
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05.04.2024 22:18 Ответить
ти про кого ? Тоні - єврей із київським корінням
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05.04.2024 22:48 Ответить
Попередив? - так США веде торгівлю з Китаєм на 800млд дол
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05.04.2024 22:20 Ответить
Торгівля товарами між США та Китаєм скоротилася на 16,7% у 2023 році до $575 млрд після досягнення рекордного рівня у 2022 році.
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05.04.2024 22:51 Ответить
Блінкен, на мій погляд, найрозумніший в керівництві США. Не дивно, адже коріння його в Україні.
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05.04.2024 22:21 Ответить
Там у орков дамбу прорвало а на цензоре ни слова.
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05.04.2024 22:22 Ответить
Так охочі виразити співчуття завалять сайт!!!))
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05.04.2024 23:15 Ответить
Ти бачив той "прорив" , про що там розповідати?
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06.04.2024 00:08 Ответить
І що сказати хотів? Черговий раз розписались у власний немічності
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05.04.2024 22:24 Ответить
Вчіться, америкашки, як треба друзів підтримувати!
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05.04.2024 22:24 Ответить
Так вони і вони підтримують.
Ізраїль все отримує вчасно і в повному обсязі
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05.04.2024 23:41 Ответить
На рахунок китая, нема ні яких сумнівів, диктатура підтримує диктатуру!!! А потім китай обнулить свого " друга " путлєра і всю парашу!!!
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05.04.2024 22:30 Ответить
Ну от. Пекін спробув - пройшло,ще раз спробував і ще раз пройшло. Зрозумів,що все можна і завалю товарами подвійного призначення кацапстан. Ще трохи занепокоєння Заходу і почнуть китайці вже ракети кацам поставляти. Ніщо цих європейців і американців не вчить((
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05.04.2024 22:31 Ответить
"планує висловити занепокоєння" - це сильно. чи дуже сильно?
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05.04.2024 22:34 Ответить
Це "потужно". На більше вони не спроможні вже.
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05.04.2024 22:38 Ответить
https://korrespondent.net/world/russia/4676951-prorvalo-dambu-yz-rossyiskoho-orska-evakuyruuit-naselenye Прорвало дамбу: из российского Орска эвакуируют население.
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05.04.2024 22:39 Ответить
так вони їх відразу евакуюють на захоплені українські землі.
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06.04.2024 01:04 Ответить
а белый дом за 4 месяца поставил на 300млн, имея на счетах для Украины 10млрд, добавил Блинкен.
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05.04.2024 22:40 Ответить
При всій поваги до США ...хочеться показати куди їм слід їти !!! На..я ви срані янки , забрали в Україні ЯО !!! 25 р.по тому ? потім тихим сапом , розуміючи тонку українську натуру ви бл.ді підсунули цього голохвастова голобородька !знаючи шо московіє вже готова їти війною в Україну ?! Підтримуя піар про 🤡 і с переду та ззаду ! Давайте зброю , мудазвони ! Всьо... 73 % прозріли ,шо ви з ЄС та коломойшой підсунули їм !
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05.04.2024 22:45 Ответить
тьотя, йдіть жарити каклети. Ядерна зброя ніяким чином не допоможе, це самогубство. ми вдаримо по Москві, вони вдарять по Київу. Що далі?
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05.04.2024 22:57 Ответить
Ну шоб вдарити ЯО ...треба мати розум такий як у х..ла ...ти готов і далі шоб зеленський вбивав українців ?
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05.04.2024 23:06 Ответить
українців вбиває *****
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05.04.2024 23:56 Ответить
Так українців вбиває х.йло і дуже активно з 19 р...завдяки активістам вогнегасникам , які рятують рейтинг гребаного 🤡наріка !
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06.04.2024 00:32 Ответить
завдяки *****
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06.04.2024 11:04 Ответить
інакше буде розбомблена лише Україна
Готуйте на зиму буржуйку.
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05.04.2024 23:19 Ответить
я вже чув це гавкання з 2004 року - кожен рік.
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05.04.2024 23:53 Ответить
І що невже не праве було "гавкання"?
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06.04.2024 00:02 Ответить
В мене автономне опалення
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06.04.2024 00:04 Ответить
сподіваюся на дровах
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06.04.2024 00:52 Ответить
буде ще гірше
руїна
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05.04.2024 22:49 Ответить
А США зменшує підтримку.
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05.04.2024 22:52 Ответить
У кремлівського режиму агонія і істерика. Вони розуміють, що часу для захоплення України в них залишилось мало, тому хаотично кидають все що є, щоб зламати українців психологічно. Але найбільше від цього йорзають західні партнери. Бо впевнені, що пуйло в такій безвихідній ситуації нанесе ядерний удар. Тому зараз будуть примушувати українців до перемовин на умовах кремля.
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05.04.2024 23:03 Ответить
А що з часом не так?
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06.04.2024 09:11 Ответить
Ядерний удар? А що робити із територією після ядерного удару?
Непродана ***** Європа бачить, що росія зараз у слабкій позиціії.
Сил швидко перемогти Україну явно не вистачає, а економіка ще не перебудувалась.
Тому Франція, Британія і Німеччина перед вибором: посилити Україну і перемогти,
чи дати ***** виграш у часі і захопити Україну, і тоді вони будуть із ним сам-на сам.
То краще посилити Україну.
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06.04.2024 10:38 Ответить
Ну, і-і?
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05.04.2024 23:23 Ответить
С чего это вдруг ядерная бензоколонка начала покупать у Китая топливо для ракет. Странное утверждение.
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05.04.2024 23:44 Ответить
И тем не менее у РФ союзники есть и сразу, и что нужно дают, и стабильно. И завтра. Рассказать как с нами?
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05.04.2024 23:56 Ответить
вони платять, а хто платить той і замовляє музику.
нехай навіть не грошима, а товаром
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06.04.2024 00:53 Ответить
Тим часом Блінкен висловлює стурбованість нашими ударами по болотах.Вони там ***@@ті.
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06.04.2024 00:48 Ответить
Оооо. Та ты что! Поддерживает, да ещё и в больших масштабах! А ещё и хер дожил на ваши озабоченности и эскалации.
Завидуйте.
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06.04.2024 00:55 Ответить
Хм. Америка власноруч виростила собі ворога. Накачала Піднебесну технологіями, грошима, виробництвом. А тепер чухають лоба - як же так сталось? Не скажеш що вони далекоглядні.
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06.04.2024 05:25 Ответить
Коментувати тут розлого нічого; Штати здулися.
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06.04.2024 09:36 Ответить
Пекін підтримує мацкву, а Вашингтон кого вибрав ? По мацквє не стріляти. Воювати тільки на своїй території. А чого США воюють на чужих територіях, а не під Нью-Йорком ?
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06.04.2024 10:00 Ответить
США виглядає вже як тєрпіла
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06.04.2024 10:21 Ответить
Тому що ви здаєте! Хвалькі
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06.04.2024 10:33 Ответить
к сожалению США непредсказуемый союзник ....
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06.04.2024 12:33 Ответить
 
 