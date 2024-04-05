Китай усиливает поддержку России, - Блинкен
Энтони Блинкен, государственный секретарь США, использовал встречи с министрами иностранных дел стран ЕС и НАТО на этой неделе, чтобы предупредить, что Пекин оказывает Москве помощь "в огромных масштабах" и обеспечивает "инструменты, материалы и техническую экспертизу". Помощь была сконцентрирована на российском производстве оптического оборудования и ракетного топлива, а также на космическом пространстве, которое, по его мнению, "не только способствует агрессии России в Украине, но и угрожает другим странам".
Блинкен выражал опасения по поводу Китая на каждом заседании встречи министров иностранных дел стран НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
Западные страны ввели десятки санкций и торговых эмбарго против России, пытаясь подорвать ее экономику, лишить военных поставок и остановить войну в Украине. Однако Москве удалось сохранить свою экономику и нарастить оборонную промышленность во многом благодаря расширению торговли с Китаем.
Министр финансов США Джанет Йеллен также планирует выразить обеспокоенность по поводу российско-китайской торговли на переговорах с высокопоставленными китайскими чиновниками, которые проходят сейчас в Китае. Блинкен призвал союзников сделать три вещи. Он попросил их напрямую выразить свою обеспокоенность в отношении Китая во время двусторонних встреч, публично рассказать об углублении сотрудничества и принять соответствующие меры в отношении организаций и компаний, укрепляющих промышленную базу России.
"Мы видим, как Китай поддерживает российскую военную экономику, поставляя оборудование двойного назначения, которое также используется в российской военной промышленности. Москва же закладывает свое будущее Пекину", — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с Блинкеном.
Накануне президент США Джо Байден обсудил этот вопрос в телефонном разговоре с главой КНР Си Цзиньпином. Белый дом сообщил, что Байден выразил обеспокоенность "поддержкой Китаем российской оборонно-промышленной базы и ее влиянием на европейскую и трансатлантическую безопасность".
Вашингтон видит, как Китай "начинает помогать восстанавливать российскую оборонную промышленную базу, по сути компенсируя торговлю со стороны европейских партнеров". Администрация Байдена особенно озабочена поставками топлива для ракет. В феврале прошлого года США выразили обеспокоенность союзникам по поводу китайской помощи российскому оборонному сектору, но тогда это было воспринято более скептически, а некоторые страны заявили, что им не предоставили убедительных доказательств.
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Ізраїль все отримує вчасно і в повному обсязі
Готуйте на зиму буржуйку.
руїна
Непродана ***** Європа бачить, що росія зараз у слабкій позиціії.
Сил швидко перемогти Україну явно не вистачає, а економіка ще не перебудувалась.
Тому Франція, Британія і Німеччина перед вибором: посилити Україну і перемогти,
чи дати ***** виграш у часі і захопити Україну, і тоді вони будуть із ним сам-на сам.
То краще посилити Україну.
нехай навіть не грошима, а товаром
Завидуйте.