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Китай посилює підтримку Росії, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен, державний секретар США використав зустрічі з міністрами закордонних справ країн ЄС і НАТО цього тижня, щоб попередити, що Пекін надає Москві допомогу "у величезних масштабах" і забезпечує "інструменти, матеріали та технічну експертизу". Допомога була сконцентрована на російському виробництві оптичного обладнання та ракетного палива, а також на космічному просторі, яка, як він вважає, "не тільки сприяє агресії Росії в Україні, а й загрожує іншим країнам".

Блінкен висловлював побоювання з приводу Китаю на кожному засіданні зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

Західні країни ввели десятки санкцій і торгових ембарго проти Росії, намагаючись підірвати її економіку, позбавити військових поставок і зупинити війну в Україні. Однак Москві вдалося зберегти свою економіку і наростити оборонну промисловість багато в чому завдяки розширенню торгівлі з Китаєм.

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Міністр фінансів США Джанет Єллен також планує висловити занепокоєння з приводу російсько-китайської торгівлі на переговорах з високопоставленими китайськими чиновниками, що відбуваються зараз у Китаї. Блінкен закликав союзників зробити три речі. Він попросив їх безпосередньо висловити свою стурбованість щодо Китаю під час двосторонніх зустрічей, публічно розповісти про поглиблення співробітництва і вжити відповідних заходів щодо організацій і компаній, які зміцнюють промислову базу Росії.

"Ми бачимо, як Китай підтримує російську військову економіку, поставляючи обладнання подвійного призначення, яке також використовується в російській військовій промисловості. Натомість Москва закладає своє майбутнє Пекіну", — заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після переговорів із Блінкеном.

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Напередодні президент США Джо Байден обговорив це питання в телефонній розмові безпосередньо з головою КНР Сі Цзіньпіном. Білий дім повідомив, що Байден висловив занепокоєння "підтримкою Китаєм російської оборонно-промислової бази та її впливом на європейську і трансатлантичну безпеку".

Вашингтон бачить, як Китай "починає допомагати відновлювати російську оборонну промислову базу, по суті, компенсуючи торгівлю з боку європейських партнерів". Адміністрація Байдена особливо стурбована поставками палива для ракет. В лютому минулого року США висловили союзникам занепокоєння з приводу китайської допомоги російському оборонному сектору, але тоді це було сприйнято більш скептично, а деякі країни заявили, що їм не надали переконливих доказів.

Автор: 

Китай (4575) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+24
поки США сосуть тунца, Китай, п. Корея, Іран, деспотії усіх країн об'єднуються.
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05.04.2024 22:16
+9
Вчіться, америкашки, як треба друзів підтримувати!
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05.04.2024 22:24
+8
Ну от. Пекін спробув - пройшло,ще раз спробував і ще раз пройшло. Зрозумів,що все можна і завалю товарами подвійного призначення кацапстан. Ще трохи занепокоєння Заходу і почнуть китайці вже ракети кацам поставляти. Ніщо цих європейців і американців не вчить((
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05.04.2024 22:31
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поки США сосуть тунца, Китай, п. Корея, Іран, деспотії усіх країн об'єднуються.
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05.04.2024 22:16 Відповісти
виключіть чайн-ик виводом капіталу, виробництва та технологій, а решта - лушпайки, самі пооблітають
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05.04.2024 22:45 Відповісти
Дивно. Місцеві експерти 2 роки тому передбачали, що Китай захопить рф до Уралу як мінімум.
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05.04.2024 22:16 Відповісти
навіщо? там на піднебесну працюють раби-кацапи
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05.04.2024 22:46 Відповісти
Кацап він хоть і три покоління прожив в СШяа він залишиться кацапом
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05.04.2024 22:18 Відповісти
ти про кого ? Тоні - єврей із київським корінням
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05.04.2024 22:48 Відповісти
Попередив? - так США веде торгівлю з Китаєм на 800млд дол
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05.04.2024 22:20 Відповісти
Торгівля товарами між США та Китаєм скоротилася на 16,7% у 2023 році до $575 млрд після досягнення рекордного рівня у 2022 році.
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05.04.2024 22:51 Відповісти
Блінкен, на мій погляд, найрозумніший в керівництві США. Не дивно, адже коріння його в Україні.
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05.04.2024 22:21 Відповісти
Там у орков дамбу прорвало а на цензоре ни слова.
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05.04.2024 22:22 Відповісти
Так охочі виразити співчуття завалять сайт!!!))
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05.04.2024 23:15 Відповісти
Ти бачив той "прорив" , про що там розповідати?
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06.04.2024 00:08 Відповісти
І що сказати хотів? Черговий раз розписались у власний немічності
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05.04.2024 22:24 Відповісти
Вчіться, америкашки, як треба друзів підтримувати!
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05.04.2024 22:24 Відповісти
Так вони і вони підтримують.
Ізраїль все отримує вчасно і в повному обсязі
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05.04.2024 23:41 Відповісти
На рахунок китая, нема ні яких сумнівів, диктатура підтримує диктатуру!!! А потім китай обнулить свого " друга " путлєра і всю парашу!!!
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05.04.2024 22:30 Відповісти
Ну от. Пекін спробув - пройшло,ще раз спробував і ще раз пройшло. Зрозумів,що все можна і завалю товарами подвійного призначення кацапстан. Ще трохи занепокоєння Заходу і почнуть китайці вже ракети кацам поставляти. Ніщо цих європейців і американців не вчить((
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05.04.2024 22:31 Відповісти
"планує висловити занепокоєння" - це сильно. чи дуже сильно?
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05.04.2024 22:34 Відповісти
Це "потужно". На більше вони не спроможні вже.
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05.04.2024 22:38 Відповісти
https://korrespondent.net/world/russia/4676951-prorvalo-dambu-yz-rossyiskoho-orska-evakuyruuit-naselenye Прорвало дамбу: из российского Орска эвакуируют население.
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05.04.2024 22:39 Відповісти
так вони їх відразу евакуюють на захоплені українські землі.
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06.04.2024 01:04 Відповісти
а белый дом за 4 месяца поставил на 300млн, имея на счетах для Украины 10млрд, добавил Блинкен.
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05.04.2024 22:40 Відповісти
При всій поваги до США ...хочеться показати куди їм слід їти !!! На..я ви срані янки , забрали в Україні ЯО !!! 25 р.по тому ? потім тихим сапом , розуміючи тонку українську натуру ви бл.ді підсунули цього голохвастова голобородька !знаючи шо московіє вже готова їти війною в Україну ?! Підтримуя піар про 🤡 і с переду та ззаду ! Давайте зброю , мудазвони ! Всьо... 73 % прозріли ,шо ви з ЄС та коломойшой підсунули їм !
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05.04.2024 22:45 Відповісти
тьотя, йдіть жарити каклети. Ядерна зброя ніяким чином не допоможе, це самогубство. ми вдаримо по Москві, вони вдарять по Київу. Що далі?
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05.04.2024 22:57 Відповісти
Ну шоб вдарити ЯО ...треба мати розум такий як у х..ла ...ти готов і далі шоб зеленський вбивав українців ?
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05.04.2024 23:06 Відповісти
українців вбиває *****
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05.04.2024 23:56 Відповісти
Так українців вбиває х.йло і дуже активно з 19 р...завдяки активістам вогнегасникам , які рятують рейтинг гребаного 🤡наріка !
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06.04.2024 00:32 Відповісти
завдяки *****
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06.04.2024 11:04 Відповісти
інакше буде розбомблена лише Україна
Готуйте на зиму буржуйку.
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05.04.2024 23:19 Відповісти
я вже чув це гавкання з 2004 року - кожен рік.
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05.04.2024 23:53 Відповісти
І що невже не праве було "гавкання"?
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06.04.2024 00:02 Відповісти
В мене автономне опалення
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06.04.2024 00:04 Відповісти
сподіваюся на дровах
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06.04.2024 00:52 Відповісти
буде ще гірше
руїна
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05.04.2024 22:49 Відповісти
А США зменшує підтримку.
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05.04.2024 22:52 Відповісти
У кремлівського режиму агонія і істерика. Вони розуміють, що часу для захоплення України в них залишилось мало, тому хаотично кидають все що є, щоб зламати українців психологічно. Але найбільше від цього йорзають західні партнери. Бо впевнені, що пуйло в такій безвихідній ситуації нанесе ядерний удар. Тому зараз будуть примушувати українців до перемовин на умовах кремля.
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05.04.2024 23:03 Відповісти
А що з часом не так?
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06.04.2024 09:11 Відповісти
Ядерний удар? А що робити із територією після ядерного удару?
Непродана ***** Європа бачить, що росія зараз у слабкій позиціії.
Сил швидко перемогти Україну явно не вистачає, а економіка ще не перебудувалась.
Тому Франція, Британія і Німеччина перед вибором: посилити Україну і перемогти,
чи дати ***** виграш у часі і захопити Україну, і тоді вони будуть із ним сам-на сам.
То краще посилити Україну.
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06.04.2024 10:38 Відповісти
Ну, і-і?
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05.04.2024 23:23 Відповісти
С чего это вдруг ядерная бензоколонка начала покупать у Китая топливо для ракет. Странное утверждение.
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05.04.2024 23:44 Відповісти
И тем не менее у РФ союзники есть и сразу, и что нужно дают, и стабильно. И завтра. Рассказать как с нами?
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05.04.2024 23:56 Відповісти
вони платять, а хто платить той і замовляє музику.
нехай навіть не грошима, а товаром
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06.04.2024 00:53 Відповісти
Тим часом Блінкен висловлює стурбованість нашими ударами по болотах.Вони там ***@@ті.
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06.04.2024 00:48 Відповісти
Оооо. Та ты что! Поддерживает, да ещё и в больших масштабах! А ещё и хер дожил на ваши озабоченности и эскалации.
Завидуйте.
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06.04.2024 00:55 Відповісти
Хм. Америка власноруч виростила собі ворога. Накачала Піднебесну технологіями, грошима, виробництвом. А тепер чухають лоба - як же так сталось? Не скажеш що вони далекоглядні.
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06.04.2024 05:25 Відповісти
Коментувати тут розлого нічого; Штати здулися.
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06.04.2024 09:36 Відповісти
Пекін підтримує мацкву, а Вашингтон кого вибрав ? По мацквє не стріляти. Воювати тільки на своїй території. А чого США воюють на чужих територіях, а не під Нью-Йорком ?
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06.04.2024 10:00 Відповісти
США виглядає вже як тєрпіла
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06.04.2024 10:21 Відповісти
Тому що ви здаєте! Хвалькі
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06.04.2024 10:33 Відповісти
к сожалению США непредсказуемый союзник ....
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06.04.2024 12:33 Відповісти
 
 