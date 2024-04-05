Силы ПВО уничтожили российскую управляемую авиационную ракету, летевшую на Одессу
Силы обороны юга Украины сообщили об уничтожении управляемой авиационной ракеты, запущенной с самолета тактической авиации РФ из акватории Черного моря в направлении Одессы.
Об этом в телеграм-канале сообщают Силы обороны юга Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Российские террористы продолжают наносить ракетные удары по южным регионам. С самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, направили управляемую авиационную ракету по Одессе.
Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена.
По предварительным данным, взрывной волной и вследствие падением осколков повреждено остекление торговых объектов в прибрежной зоне. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
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