РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11224 посетителя онлайн
Новости Война
1 865 6

Силы ПВО уничтожили российскую управляемую авиационную ракету, летевшую на Одессу

ППО

Силы обороны юга Украины сообщили об уничтожении управляемой авиационной ракеты, запущенной с самолета тактической авиации РФ из акватории Черного моря в направлении Одессы.

Об этом в телеграм-канале сообщают Силы обороны юга Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Российские террористы продолжают наносить ракетные удары по южным регионам. С самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, направили управляемую авиационную ракету по Одессе.

Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена.

Смотрите также: Задержаны двое иностранцев-агентов ФСБ, готовивших ракетный удар по штабу Сил обороны на Одесщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

По предварительным данным, взрывной волной и вследствие падением осколков повреждено остекление торговых объектов в прибрежной зоне. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Сили оборони півдня України про знищення російської ракети

Автор: 

обстрел (26942) Одесса (7868) ПВО (2715)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Воєнний злочинець, прутін, гадить Мирній Україні…
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
05.04.2024 23:24 Ответить
Героям України слава 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показать весь комментарий
05.04.2024 23:32 Ответить
А я до слiз вдячний, бо мою за 2-3 стiни з горем навпiл вдаеться запхати, про паркiнг мовчу. А на цей раз , думаю все рiвно , якщо ракета влучить, то тi 3 стiни - до дупи. Пожалiв не став будити, най поспить, я все рiвно не втечу вiд ракети на милицях, зате мене запам`ятають титановим кiборгом.
показать весь комментарий
06.04.2024 07:44 Ответить
ЗЫ... здесь в другом петрушка, доколе мировое сообщество будет терпеть страну 404? Терпилы какие-то.
показать весь комментарий
06.04.2024 07:47 Ответить
05.‎04.‎2024 772 доба війни

Четверта доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Після серії зустрічей з депутатами фракції Арахамія озвучив Зеленському цифру потрібну для стимулювання діяльності фракції. Разом з "заборгованістю" по партійним виплатам сума складає біля 100 млн. гривен.

Станом на 14-00 ‎05.‎04.‎2024 т.в.п.п. України Зеленський відсутній на робочому місці.

‎Наш "борець" з олігархами і контрабандистами твпп Зеленський ввів "указом" (недійсним) санкції проти контрабандиста Альперіна.

ДО цього:

18 березня 2021 року ВАКС відмовився стягнути на користь держави заставу Альперіна розміром 70 млн грн.

20 квітня 2021 року Зеленський указом президента (незаконним) позбавив Альперіна українського громадянства, що передбачає депортацію.

8 вересня 2021 року Альперіну повернули закордонні паспорти, оскільки він втратив українське громадянство і Альперін спокійно поїхав з України. .

Справа проти Альперіна у ВАКС закрита у зв'язку з закінченням строку розслідування (див. «поправки Лозового»…
Приблуди95 чудять на фініші…
показать весь комментарий
05.04.2024 23:33 Ответить
Мне почему то вспомнился мой мирный план и как результат Дебальцево,извините.
показать весь комментарий
06.04.2024 00:16 Ответить
 
 