Сили ППО знищили російську керовану авіаційну ракету, яка летіла на Одесу
Сили оборони півдня України повідомили про знищення керованої авіаційної ракети, запущеної з літака тактичної авіації РФ з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси.
Про це в телеграмі повідомляють Сили оборони півдня України, передає Цензор.НЕТ.
"російські терористи продовжують завдавати ракетних ударів по південних регіонах. З літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямували керовану авіаційну ракету по Одесі.
Силами протиповітряної оборони ракету знищено.
За попередніми даними вибуховою хвилею та падінням уламків побито скління торговельних об'єктів в прибережній зоні. Інформації про постраждалих не надходило", - йдеться у повідомленні.
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