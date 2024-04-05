Сили ППО знищили російську керовану авіаційну ракету, яка летіла на Одесу

Сили оборони півдня України повідомили про знищення керованої авіаційної ракети, запущеної з літака тактичної авіації РФ з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси.

Про це в телеграмі повідомляють Сили оборони півдня України, передає Цензор.НЕТ.

"російські терористи продовжують завдавати ракетних ударів по південних регіонах. З літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямували керовану авіаційну ракету по Одесі.

Силами протиповітряної оборони ракету знищено.

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За попередніми даними вибуховою хвилею та падінням уламків побито скління торговельних об'єктів в прибережній зоні. Інформації про постраждалих не надходило", - йдеться у повідомленні.