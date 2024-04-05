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Новини Війна
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Сили ППО знищили російську керовану авіаційну ракету, яка летіла на Одесу

ППО

Сили оборони півдня України повідомили про знищення керованої авіаційної ракети, запущеної з літака тактичної авіації РФ з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси.

Про це в телеграмі повідомляють Сили оборони півдня України, передає Цензор.НЕТ.

"російські терористи продовжують завдавати ракетних ударів по південних регіонах. З літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямували керовану авіаційну ракету по Одесі.

Силами протиповітряної оборони ракету знищено.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано двох іноземців-агентів ФСБ, які готували ракетний удар по штабу Сил оборони на Одещині, - СБУ. ФОТОрепортаж

За попередніми даними вибуховою хвилею та падінням уламків побито скління торговельних об'єктів в прибережній зоні. Інформації про постраждалих не надходило", - йдеться у повідомленні.

Сили оборони півдня України про знищення російської ракети

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обстріл (28392) Одеса (5450) ППО (3180)


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Воєнний злочинець, прутін, гадить Мирній Україні…
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!!
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05.04.2024 23:24 Відповісти
Героям України слава 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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05.04.2024 23:32 Відповісти
А я до слiз вдячний, бо мою за 2-3 стiни з горем навпiл вдаеться запхати, про паркiнг мовчу. А на цей раз , думаю все рiвно , якщо ракета влучить, то тi 3 стiни - до дупи. Пожалiв не став будити, най поспить, я все рiвно не втечу вiд ракети на милицях, зате мене запам`ятають титановим кiборгом.
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06.04.2024 07:44 Відповісти
ЗЫ... здесь в другом петрушка, доколе мировое сообщество будет терпеть страну 404? Терпилы какие-то.
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06.04.2024 07:47 Відповісти
05.‎04.‎2024 772 доба війни

Четверта доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Після серії зустрічей з депутатами фракції Арахамія озвучив Зеленському цифру потрібну для стимулювання діяльності фракції. Разом з "заборгованістю" по партійним виплатам сума складає біля 100 млн. гривен.

Станом на 14-00 ‎05.‎04.‎2024 т.в.п.п. України Зеленський відсутній на робочому місці.

‎Наш "борець" з олігархами і контрабандистами твпп Зеленський ввів "указом" (недійсним) санкції проти контрабандиста Альперіна.

ДО цього:

18 березня 2021 року ВАКС відмовився стягнути на користь держави заставу Альперіна розміром 70 млн грн.

20 квітня 2021 року Зеленський указом президента (незаконним) позбавив Альперіна українського громадянства, що передбачає депортацію.

8 вересня 2021 року Альперіну повернули закордонні паспорти, оскільки він втратив українське громадянство і Альперін спокійно поїхав з України. .

Справа проти Альперіна у ВАКС закрита у зв'язку з закінченням строку розслідування (див. «поправки Лозового»…
Приблуди95 чудять на фініші…
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05.04.2024 23:33 Відповісти
Мне почему то вспомнился мой мирный план и как результат Дебальцево,извините.
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06.04.2024 00:16 Відповісти
 
 