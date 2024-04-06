Рашисты ударили КАБами по селу на Херсонщине, погибла супружеская пара

Российская армия убила супружескую пару на Херсонщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вчера оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по селу Змиевка на Бериславщине.

"В результате попадания повреждено здание. Под завалами спасатели обнаружили тела двух погибших - мужчину 1957 года рождения и женщину 1965 года рождения", - говорится в сообщении.

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