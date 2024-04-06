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Рашисты ударили КАБами по селу на Херсонщине, погибла супружеская пара

каб

Российская армия убила супружескую пару на Херсонщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вчера оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по селу Змиевка на Бериславщине.

"В результате попадания повреждено здание. Под завалами спасатели обнаружили тела двух погибших - мужчину 1957 года рождения и женщину 1965 года рождения", - говорится в сообщении.

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обстрел (26942) жертвы (2062) Херсонская область (4724)


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Будьте прокляті всі кацапи , які живуть на цій зеилі 🤬
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06.04.2024 11:16 Ответить
Ну і чого досягли ,вбили двох цивільних людей, зруйнували будинок ось це стратегічна мета ? ні рашисти це не народ це здичавіла орда,будь проклята навіки нациська росія і огидний "русский мир".
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06.04.2024 11:25 Ответить
Їхня мета це сіяти терор, хаос та паніку.
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06.04.2024 13:10 Ответить
 
 