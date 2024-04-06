Рашисты ударили КАБами по селу на Херсонщине, погибла супружеская пара
Российская армия убила супружескую пару на Херсонщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, вчера оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по селу Змиевка на Бериславщине.
"В результате попадания повреждено здание. Под завалами спасатели обнаружили тела двух погибших - мужчину 1957 года рождения и женщину 1965 года рождения", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Amber
показать весь комментарий06.04.2024 11:16 Ответить Мне нравится 1
володимир омельянов
показать весь комментарий06.04.2024 11:25 Ответить Мне нравится 1
Dmitriy Ivananets
показать весь комментарий06.04.2024 13:10 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль