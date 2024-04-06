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Новини
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Рашисти вдарили КАБами по селу на Херсонщині, загинуло подружжя

каб

Російська армія вбила подружжя на Херсонщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вчора окупанти вдарили керованими авіабомбами по селу Зміївка, що на Бериславщині.

"Внаслідок влучання пошкоджено будівлю. Під завалами рятувальники виявили тіла двох загиблих - чоловіка 1957 року народження та жінки 1965 року народження", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: ОК "Південь" про нічну атаку "Шахедами": пріоритетами ворога були агропромисловість і енергетика

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обстріл (28392) жертви (1792) Херсонська область (5735)


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Будьте прокляті всі кацапи , які живуть на цій зеилі 🤬
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06.04.2024 11:16 Відповісти
Ну і чого досягли ,вбили двох цивільних людей, зруйнували будинок ось це стратегічна мета ? ні рашисти це не народ це здичавіла орда,будь проклята навіки нациська росія і огидний "русский мир".
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06.04.2024 11:25 Відповісти
Їхня мета це сіяти терор, хаос та паніку.
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06.04.2024 13:10 Відповісти
 
 