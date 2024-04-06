Рашисти вдарили КАБами по селу на Херсонщині, загинуло подружжя
Російська армія вбила подружжя на Херсонщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вчора окупанти вдарили керованими авіабомбами по селу Зміївка, що на Бериславщині.
"Внаслідок влучання пошкоджено будівлю. Під завалами рятувальники виявили тіла двох загиблих - чоловіка 1957 року народження та жінки 1965 року народження", - йдеться у повідомленні.
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Amber
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володимир омельянов
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Dmitriy Ivananets
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