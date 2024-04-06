"Украинских дронов в этом году будет больше", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил производителей и пользователей боевых украинских дронов в специальном обращении и заверил, что дронов в этом году будет больше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице президента в фейсбуке.

"Украинские дроны. Уничтожают оккупанта, защищают жизнь наших воинов на передовой и помогают Украине снижать российский потенциал войны. В небе и на море наши дроны доказали, что украинская сила может побеждать российское зло", - отметил Зеленский.

Президент поблагодарил всех, кто производит и поставляет дроны для наших Сил обороны. Всем, кто тренирует операторов дронов. А также поблагодарил за меткость каждого воина, применяющего дроны.

"Украинских дронов в этом году будет больше", – добавил он.

Читайте также: Украина скоро получит дроны, которые способны пролететь более 2 тыс. км, - Bild