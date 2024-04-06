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"Украинских дронов в этом году будет больше", - Зеленский

дрони

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил производителей и пользователей боевых украинских дронов в специальном обращении и заверил, что дронов в этом году будет больше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице президента в фейсбуке.

"Украинские дроны. Уничтожают оккупанта, защищают жизнь наших воинов на передовой и помогают Украине снижать российский потенциал войны. В небе и на море наши дроны доказали, что украинская сила может побеждать российское зло", - отметил Зеленский.

Президент поблагодарил всех, кто производит и поставляет дроны для наших Сил обороны. Всем, кто тренирует операторов дронов. А также поблагодарил за меткость каждого воина, применяющего дроны.

"Украинских дронов в этом году будет больше", – добавил он.

Читайте также: Украина скоро получит дроны, которые способны пролететь более 2 тыс. км, - Bild

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) дроны (3848)


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Топ комментарии
+47
Більше мільйона? Чи просто більше?? Базікало хрипате
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06.04.2024 16:10
+32
я вже заплутався - мільйон то про дрони шашлики чи про дерева
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06.04.2024 16:13
+25
Вже повинно було бути 250 000 з обіцяного мільйона....
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06.04.2024 16:17
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Більше мільйона? Чи просто більше?? Базікало хрипате
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06.04.2024 16:10 Ответить
мельярд, як висаджених дерев
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06.04.2024 16:12 Ответить
Це з кожного з цих дерев зеленський зі своєю скумбрією у себе на кухні збере дрон?
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06.04.2024 17:14 Ответить
Мабуть, а частину продасть і виплатить зарплати по 4 000$
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06.04.2024 18:10 Ответить
Воно бреше , як тільки відкриває рота ! В тому році , брехав про потужний КОНТРНАСТУП, а сам з топомогою своїх підручних, яких особисто призначав і КРИШУЄ до останнього , ЗЛИВ ВСІ ДЕТАЛІ І стримував , ще 3 місяці , доки ПАРТНЕРИ не добудували ФОРТИФІКАЦІЮ З ЗУБАМИ ДРАКОНА , брехав про фортецю « Бахмут» , здав і гласом не моргнув, казав , війна вступила в вирішальну фазу ще в 2023 , але парнерчики « кинули»
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06.04.2024 17:40 Ответить
на мільон від нуля?
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06.04.2024 16:10 Ответить
це все завдяки Порошенку.
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06.04.2024 16:11 Ответить
Обкладе виробників новими податками?? Нашле зграї перевіряючих?

Чи офшори свої спустить на дрони???

Чи заборонить ввіз дронів волонтерами??
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06.04.2024 16:11 Ответить
я вже заплутався - мільйон то про дрони шашлики чи про дерева
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06.04.2024 16:13 Ответить
Он и сам запутался. Это про тараканов в его голове.
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06.04.2024 16:20 Ответить
мульйон- то про дрони, мульярд- то дерева, шашлики- це віслюк сказав про українців.
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06.04.2024 16:30 Ответить
Між мільйона дерев смажатьсч шашлики і ви ублюдки 73 зелені та ацапи зробили разом
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06.04.2024 16:16 Ответить
Вже повинно було бути 250 000 з обіцяного мільйона....
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06.04.2024 16:17 Ответить
А ВСУ кажуть що дронів від мін оборони нема, є тільки від народу!!! Цікаво, ні ????
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06.04.2024 20:07 Ответить
Да будет все больше и больше. Только вот не благодаря власти, а вопреки ей.
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06.04.2024 16:19 Ответить
Цікаво , воно іншу цифру знає, крім мільйона.
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06.04.2024 16:21 Ответить
Краще прохріпи:» Я УСТАЛ, Я УХОЖУ»‼️ТИ « янетряпка» ВЖЕ ПРОСРОЧЕНИЙ І ВОНЯЕШ
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06.04.2024 17:43 Ответить
Ширше, ширее...
Больше, большее...
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06.04.2024 16:24 Ответить

Толще, длиннее
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06.04.2024 16:47 Ответить
зєлєнєє...
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06.04.2024 17:11 Ответить
То казав про мільйон дронів, тепер ,,просто більше"!
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06.04.2024 16:25 Ответить
Як ти вже мене достав...Навіщо мені на тебе дивиться і на твій чес? Більше від чого? Підприємства оборонпрому недовантажені роботою. Пізділи про 200 тисяч дронів, по факту, писав Бутусов і 100 тисяч дронів не поставили до війська. Краще туди робить держ замовлення і мобілізуйте людей на виробництво. Як це у рашці зробили. Там оборонпром працює у 3 зміни. Рашисти 300 тисяч людей наняли на виробництво набоїв, снарядів, мин, танків, бтрів, ракет. Чому ви про це не пишете? Це я, як інженер кажу, мене виробництво цікавить. Дрони- це потужні відосики, але одними дронами війну не виграти. Да і тих ви замало робите. За скільки років війни патронного заводу не зробили жодного. Все на американців сподіваєтесь.
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06.04.2024 16:26 Ответить
Саме тому Міноборони забезпечує ЗСУ аж на 5%, а решта купляють волонтери і союзники;????
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06.04.2024 16:29 Ответить
А в кацапів більше ракет.
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06.04.2024 16:30 Ответить
3 2019 "зелена брехня" привела Україну до того стану .в якому вона зараз є.Отже беззахисна Україна , розпорошені українці по цілому світі.втрата території багатотисячні жертви .величезні руйнації України -" особиста заслуга "зезедента" "
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06.04.2024 16:31 Ответить
Це новий анекдот?
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06.04.2024 16:33 Ответить
Як остогидло це хрипате "буде". Навіть вже не питаю "коли".
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06.04.2024 16:34 Ответить
Хрипатий, незламний, неголений,
Нетряпка, мівіною вскормлений.
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06.04.2024 16:35 Ответить
Головнне щоб Зеленського стало меньше!
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06.04.2024 16:36 Ответить
Яке воно недолуге. Хтось його ще з Наполеоном порівнював. Смішно....
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06.04.2024 16:36 Ответить
То воно сеье з ним ототожнювало. Боневтік І, Бонопартович.
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06.04.2024 17:41 Ответить
Вава,астанавісь,нема куди вже дівати! Тріпло грьобане!
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06.04.2024 16:40 Ответить
..офигеть, дайте два.. миллиона зедронов, шо тяжелее воздуха.. этой небритой (задорого, за бюджет нищей Украины ) Зе Зеваре
цей зебалаган нелегітимного вже остосвИстів..
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06.04.2024 16:42 Ответить
зрозумійте, будуть будь які вкиди, від всіх, при зелених.
будь, що, навіть дуже особисте і скандальне, що б відвернути увагу.
навіть, звинувачувати про кацапське іпсо, аби не пояснювати, про 20 травня.
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06.04.2024 16:45 Ответить
А де минулорічні дрони від "розенблатів"?
Куди витрачено 40 млрд. грн?
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06.04.2024 16:47 Ответить
Де обіцяні дрони на фронті? На сьогоднішній день їх повинно бути 265 тис 753 шт. Ніхто ні про що не забув. Дерева, зарплата та ноутбуки вчителям, шашлики і гроші перед самою війною на армію.
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06.04.2024 16:49 Ответить
Чим ближче до його кінця тим більше порожніх хрипастих обіцянок.
Зелю-геть!
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06.04.2024 16:49 Ответить
У французів був президент- Жорж Помпіду, в українців- Вова *******.
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06.04.2024 16:52 Ответить
Обіцянки,обіцянки, обіцянка- цяцянка.
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06.04.2024 16:54 Ответить
а от шефірів стає все менше....
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06.04.2024 16:58 Ответить
Буба, втікай вже поскоріше до мамиріми і паписаши, терміни вже спливають, потім можеш не встигнути!
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06.04.2024 16:58 Ответить
А як відносно літаків якими бамбіть будем? Курка ще яйце не знесла а півень розкукурікався на весь район!
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06.04.2024 17:00 Ответить
Язик не болить брехати, гнидо?
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06.04.2024 17:40 Ответить
Дрони з'являться після виборів

Зєлю геть.
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06.04.2024 17:59 Ответить
Тільки надміцні вуха ЗЕлохторату ще й досі можуть витримувати ті ЗЕлені мільйони тон локшини, яку ЗЕлідОр розвішує невпинно, 24/7, починаючи з 2019 року... Це саме той випадок, коли матінка-природа компенсує відсутність мозку міцністю вух ...
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06.04.2024 18:13 Ответить
"Українських дронів цього року буде більше"

Було 50 дронів від держави, стане 52. Тобто стане дійсно більше.🤣🤣🤣
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06.04.2024 18:16 Ответить
Видно забув що вже обіцяв ...
Чи вчергове ту саму бумажку підсунули...😁
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06.04.2024 18:20 Ответить
Наведу слова одного дописувача " поміж посаджений мільйонів дерев блукають щасливі вчителі із зарплатою 4 тис.$ і все це видно з притулиного супутника" так буде із обіцянкою про дрони
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06.04.2024 18:50 Ответить
Сказав і зітхнув з полегшенням.
Можна йти.
Там же доріжка чекає…
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06.04.2024 18:56 Ответить
Вже було...
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06.04.2024 19:32 Ответить
Балабол,тобі вже ніхто не довіряє, самий брехливий президент за 30 років🤮🤮🤮
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06.04.2024 20:01 Ответить
Нетряпка прокукарікала! Знову пусті слова,слова,слова... І не встидно ж...
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06.04.2024 20:39 Ответить
Буде більше, якщо на одного вечірнього піздабола стане менше.
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06.04.2024 23:14 Ответить
Мульйон?
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07.04.2024 12:54 Ответить
 
 