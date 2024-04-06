"Украинских дронов в этом году будет больше", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил производителей и пользователей боевых украинских дронов в специальном обращении и заверил, что дронов в этом году будет больше.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице президента в фейсбуке.
"Украинские дроны. Уничтожают оккупанта, защищают жизнь наших воинов на передовой и помогают Украине снижать российский потенциал войны. В небе и на море наши дроны доказали, что украинская сила может побеждать российское зло", - отметил Зеленский.
Президент поблагодарил всех, кто производит и поставляет дроны для наших Сил обороны. Всем, кто тренирует операторов дронов. А также поблагодарил за меткость каждого воина, применяющего дроны.
"Украинских дронов в этом году будет больше", – добавил он.
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Чи офшори свої спустить на дрони???
Чи заборонить ввіз дронів волонтерами??
Больше, большее...
Толще, длиннее
Нетряпка, мівіною вскормлений.
цей зебалаган нелегітимного вже остосвИстів..
будь, що, навіть дуже особисте і скандальне, що б відвернути увагу.
навіть, звинувачувати про кацапське іпсо, аби не пояснювати, про 20 травня.
Куди витрачено 40 млрд. грн?
Зелю-геть!
Зєлю геть.
Було 50 дронів від держави, стане 52. Тобто стане дійсно більше.🤣🤣🤣
Чи вчергове ту саму бумажку підсунули...😁
Можна йти.
Там же доріжка чекає…