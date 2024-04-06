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"Українських дронів цього року буде більше", - Зеленський

дрони

Президент України Володимир Зеленський подякував виробникам і користувачам бойових українських дронів у спеціальному зверненні і запевнив, що дронів цього року буде більше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ідеться на сторінці президента у фейсбуці.

"Українські дрони. Знищують окупанта, захищають життя наших воїнів на передовій і допомагають Україні знижувати російський потенціал війни. У небі та на морі наші дрони довели, що українська сила може перемагати російське зло", - зазначив Зеленський.

Президент подякував усім, хто виробляє та постачає дрони для наших сил оборони. Усім, хто тренує операторів дронів. А також подякував  за влучність кожному воїну, який застосовує дрони.

"Українських дронів цього року буде більше", - додав президент.

Також читайте: Україна незабаром отримає дрони, які здатні пролетіти понад 2 тис. км, - Bild

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) дрони (4678)


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Топ коментарі
+47
Більше мільйона? Чи просто більше?? Базікало хрипате
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06.04.2024 16:10
+32
я вже заплутався - мільйон то про дрони шашлики чи про дерева
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06.04.2024 16:13
+25
Вже повинно було бути 250 000 з обіцяного мільйона....
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06.04.2024 16:17
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Більше мільйона? Чи просто більше?? Базікало хрипате
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06.04.2024 16:10 Відповісти
мельярд, як висаджених дерев
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06.04.2024 16:12 Відповісти
Це з кожного з цих дерев зеленський зі своєю скумбрією у себе на кухні збере дрон?
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06.04.2024 17:14 Відповісти
Мабуть, а частину продасть і виплатить зарплати по 4 000$
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06.04.2024 18:10 Відповісти
Воно бреше , як тільки відкриває рота ! В тому році , брехав про потужний КОНТРНАСТУП, а сам з топомогою своїх підручних, яких особисто призначав і КРИШУЄ до останнього , ЗЛИВ ВСІ ДЕТАЛІ І стримував , ще 3 місяці , доки ПАРТНЕРИ не добудували ФОРТИФІКАЦІЮ З ЗУБАМИ ДРАКОНА , брехав про фортецю « Бахмут» , здав і гласом не моргнув, казав , війна вступила в вирішальну фазу ще в 2023 , але парнерчики « кинули»
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06.04.2024 17:40 Відповісти
на мільон від нуля?
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06.04.2024 16:10 Відповісти
це все завдяки Порошенку.
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06.04.2024 16:11 Відповісти
Обкладе виробників новими податками?? Нашле зграї перевіряючих?

Чи офшори свої спустить на дрони???

Чи заборонить ввіз дронів волонтерами??
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06.04.2024 16:11 Відповісти
я вже заплутався - мільйон то про дрони шашлики чи про дерева
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06.04.2024 16:13 Відповісти
Он и сам запутался. Это про тараканов в его голове.
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06.04.2024 16:20 Відповісти
мульйон- то про дрони, мульярд- то дерева, шашлики- це віслюк сказав про українців.
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06.04.2024 16:30 Відповісти
Між мільйона дерев смажатьсч шашлики і ви ублюдки 73 зелені та ацапи зробили разом
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06.04.2024 16:16 Відповісти
Вже повинно було бути 250 000 з обіцяного мільйона....
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06.04.2024 16:17 Відповісти
А ВСУ кажуть що дронів від мін оборони нема, є тільки від народу!!! Цікаво, ні ????
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06.04.2024 20:07 Відповісти
Да будет все больше и больше. Только вот не благодаря власти, а вопреки ей.
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06.04.2024 16:19 Відповісти
Цікаво , воно іншу цифру знає, крім мільйона.
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06.04.2024 16:21 Відповісти
Краще прохріпи:» Я УСТАЛ, Я УХОЖУ»‼️ТИ « янетряпка» ВЖЕ ПРОСРОЧЕНИЙ І ВОНЯЕШ
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06.04.2024 17:43 Відповісти
Ширше, ширее...
Больше, большее...
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06.04.2024 16:24 Відповісти

Толще, длиннее
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06.04.2024 16:47 Відповісти
зєлєнєє...
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06.04.2024 17:11 Відповісти
То казав про мільйон дронів, тепер ,,просто більше"!
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06.04.2024 16:25 Відповісти
Як ти вже мене достав...Навіщо мені на тебе дивиться і на твій чес? Більше від чого? Підприємства оборонпрому недовантажені роботою. Пізділи про 200 тисяч дронів, по факту, писав Бутусов і 100 тисяч дронів не поставили до війська. Краще туди робить держ замовлення і мобілізуйте людей на виробництво. Як це у рашці зробили. Там оборонпром працює у 3 зміни. Рашисти 300 тисяч людей наняли на виробництво набоїв, снарядів, мин, танків, бтрів, ракет. Чому ви про це не пишете? Це я, як інженер кажу, мене виробництво цікавить. Дрони- це потужні відосики, але одними дронами війну не виграти. Да і тих ви замало робите. За скільки років війни патронного заводу не зробили жодного. Все на американців сподіваєтесь.
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06.04.2024 16:26 Відповісти
Саме тому Міноборони забезпечує ЗСУ аж на 5%, а решта купляють волонтери і союзники;????
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06.04.2024 16:29 Відповісти
А в кацапів більше ракет.
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06.04.2024 16:30 Відповісти
3 2019 "зелена брехня" привела Україну до того стану .в якому вона зараз є.Отже беззахисна Україна , розпорошені українці по цілому світі.втрата території багатотисячні жертви .величезні руйнації України -" особиста заслуга "зезедента" "
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06.04.2024 16:31 Відповісти
Це новий анекдот?
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06.04.2024 16:33 Відповісти
Як остогидло це хрипате "буде". Навіть вже не питаю "коли".
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06.04.2024 16:34 Відповісти
Хрипатий, незламний, неголений,
Нетряпка, мівіною вскормлений.
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06.04.2024 16:35 Відповісти
Головнне щоб Зеленського стало меньше!
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06.04.2024 16:36 Відповісти
Яке воно недолуге. Хтось його ще з Наполеоном порівнював. Смішно....
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06.04.2024 16:36 Відповісти
То воно сеье з ним ототожнювало. Боневтік І, Бонопартович.
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06.04.2024 17:41 Відповісти
Вава,астанавісь,нема куди вже дівати! Тріпло грьобане!
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06.04.2024 16:40 Відповісти
..офигеть, дайте два.. миллиона зедронов, шо тяжелее воздуха.. этой небритой (задорого, за бюджет нищей Украины ) Зе Зеваре
цей зебалаган нелегітимного вже остосвИстів..
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06.04.2024 16:42 Відповісти
зрозумійте, будуть будь які вкиди, від всіх, при зелених.
будь, що, навіть дуже особисте і скандальне, що б відвернути увагу.
навіть, звинувачувати про кацапське іпсо, аби не пояснювати, про 20 травня.
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06.04.2024 16:45 Відповісти
А де минулорічні дрони від "розенблатів"?
Куди витрачено 40 млрд. грн?
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06.04.2024 16:47 Відповісти
Де обіцяні дрони на фронті? На сьогоднішній день їх повинно бути 265 тис 753 шт. Ніхто ні про що не забув. Дерева, зарплата та ноутбуки вчителям, шашлики і гроші перед самою війною на армію.
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06.04.2024 16:49 Відповісти
Чим ближче до його кінця тим більше порожніх хрипастих обіцянок.
Зелю-геть!
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06.04.2024 16:49 Відповісти
У французів був президент- Жорж Помпіду, в українців- Вова *******.
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06.04.2024 16:52 Відповісти
Обіцянки,обіцянки, обіцянка- цяцянка.
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06.04.2024 16:54 Відповісти
а от шефірів стає все менше....
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06.04.2024 16:58 Відповісти
Буба, втікай вже поскоріше до мамиріми і паписаши, терміни вже спливають, потім можеш не встигнути!
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06.04.2024 16:58 Відповісти
А як відносно літаків якими бамбіть будем? Курка ще яйце не знесла а півень розкукурікався на весь район!
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06.04.2024 17:00 Відповісти
Язик не болить брехати, гнидо?
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06.04.2024 17:40 Відповісти
Дрони з'являться після виборів

Зєлю геть.
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06.04.2024 17:59 Відповісти
Тільки надміцні вуха ЗЕлохторату ще й досі можуть витримувати ті ЗЕлені мільйони тон локшини, яку ЗЕлідОр розвішує невпинно, 24/7, починаючи з 2019 року... Це саме той випадок, коли матінка-природа компенсує відсутність мозку міцністю вух ...
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06.04.2024 18:13 Відповісти
"Українських дронів цього року буде більше"

Було 50 дронів від держави, стане 52. Тобто стане дійсно більше.🤣🤣🤣
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06.04.2024 18:16 Відповісти
Видно забув що вже обіцяв ...
Чи вчергове ту саму бумажку підсунули...😁
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06.04.2024 18:20 Відповісти
Наведу слова одного дописувача " поміж посаджений мільйонів дерев блукають щасливі вчителі із зарплатою 4 тис.$ і все це видно з притулиного супутника" так буде із обіцянкою про дрони
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06.04.2024 18:50 Відповісти
Сказав і зітхнув з полегшенням.
Можна йти.
Там же доріжка чекає…
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06.04.2024 18:56 Відповісти
Вже було...
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06.04.2024 19:32 Відповісти
Балабол,тобі вже ніхто не довіряє, самий брехливий президент за 30 років🤮🤮🤮
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06.04.2024 20:01 Відповісти
Нетряпка прокукарікала! Знову пусті слова,слова,слова... І не встидно ж...
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06.04.2024 20:39 Відповісти
Буде більше, якщо на одного вечірнього піздабола стане менше.
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06.04.2024 23:14 Відповісти
Мульйон?
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07.04.2024 12:54 Відповісти
 
 