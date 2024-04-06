"Українських дронів цього року буде більше", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував виробникам і користувачам бойових українських дронів у спеціальному зверненні і запевнив, що дронів цього року буде більше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ідеться на сторінці президента у фейсбуці.

"Українські дрони. Знищують окупанта, захищають життя наших воїнів на передовій і допомагають Україні знижувати російський потенціал війни. У небі та на морі наші дрони довели, що українська сила може перемагати російське зло", - зазначив Зеленський.

Президент подякував усім, хто виробляє та постачає дрони для наших сил оборони. Усім, хто тренує операторів дронів. А також подякував за влучність кожному воїну, який застосовує дрони.

"Українських дронів цього року буде більше", - додав президент.

Також читайте: Україна незабаром отримає дрони, які здатні пролетіти понад 2 тис. км, - Bild