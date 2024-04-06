"Українських дронів цього року буде більше", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський подякував виробникам і користувачам бойових українських дронів у спеціальному зверненні і запевнив, що дронів цього року буде більше.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це ідеться на сторінці президента у фейсбуці.
"Українські дрони. Знищують окупанта, захищають життя наших воїнів на передовій і допомагають Україні знижувати російський потенціал війни. У небі та на морі наші дрони довели, що українська сила може перемагати російське зло", - зазначив Зеленський.
Президент подякував усім, хто виробляє та постачає дрони для наших сил оборони. Усім, хто тренує операторів дронів. А також подякував за влучність кожному воїну, який застосовує дрони.
"Українських дронів цього року буде більше", - додав президент.
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Чи офшори свої спустить на дрони???
Чи заборонить ввіз дронів волонтерами??
Больше, большее...
Толще, длиннее
Нетряпка, мівіною вскормлений.
цей зебалаган нелегітимного вже остосвИстів..
будь, що, навіть дуже особисте і скандальне, що б відвернути увагу.
навіть, звинувачувати про кацапське іпсо, аби не пояснювати, про 20 травня.
Куди витрачено 40 млрд. грн?
Зелю-геть!
Зєлю геть.
Було 50 дронів від держави, стане 52. Тобто стане дійсно більше.🤣🤣🤣
Чи вчергове ту саму бумажку підсунули...😁
Можна йти.
Там же доріжка чекає…